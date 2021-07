La CRE inmóvil, Pemex perdiendo oportunidades, Quadri con amparos en beneficio de intereses extranjeros, y la pregunta es: ¿Ramírez de la O tomará cartas en el asunto?

Ya el lunes le platicaba de la pésima calidad de las gasolinas que tenemos en México, pero como Pemex siempre da mucha, pero mucha tela de donde cortar, hoy toca analizar...

La oportunidad que Pemex está perdiendo

Resulta que en junio se dejó de comercializar el etanol como oxigenante al 10% de la gasolina mexicana que era avalada desde 2017 por la NOM-016 de la CRE. Por cierto, 71 países en el mundo han incorporado etanol como oxigenante en sus gasolinas de manera exitosa, entre ellos Brasil, Argentina, Estados Unidos y varios mercados en Oriente Medio, Asia y Europa. O sea, seguimos en la retaguardia.

Gabriel Quadri, hoy flamante diputado electo, logró una suspensión en tribunales por supuestos daños al medio ambiente por etanol. Muy ambientalista el excandidato presidencial, ¡estarán pensando! Pero noooo, como dicen, el interés tiene pies. Se descubrió que detrás de la cruzada de Quadri está su apoyo a otro oxigenante llamado MTBE que produce la empresa LyondellBasell. El pero es que el MTBE está prohibido en varios estados de Estados Unidos y en diferentes países del mundo por sus efectos cancerígenos y porque descubrieron que derrames de esta sustancia han contaminado mantos acuíferos.

Pero bueno, con la batalla legal que inició Quadri logró detener la NOM-016 después de que la SCJN sólo ordenó a la CRE reponer el proceso y discutir el tema con varios actores de la industria. Sin embargo, ¿qué creen que hizo la CRE? ¡Nada! ¡Se quedó inmóvil! ¿Qué parte de reponer el proceso no habrá quedado claro?

El caso es que, por interese$$$$$, se está pretendiendo quitar al etanol de la competencia para que Pemex siga utilizando MTBE, a pesar de que el uso de etanol en mezclas al 10% crearía competencia en el mercado de los oxigenantes permitiendo a Pemex tener alternativas en costos.

Según estimaciones de expertos, el cambio de mezclas de MTBE al 11% (la actual) a una mezcla de etanol al 10% generaría un ahorro anual de 2 mil 225 mdp tan sólo para la CDMX.

A Octavio Romero, quien ya se vio de gobernador en Tabasco, y quesque dirige Pemex, pareciera que el tema de la calidad de los combustibles y los riesgos de salud son irrelevantes, y mucho menos para cortar un negocio de muchos años, sobre el cual, por cierto, no hay información pública por parte de Pemex Transformación Industrial.

Leído lo anterior, otro trabajito que le tocará resolver a Rogelio Ramírez de la O. Si de veras tiene ganas de cuidar las finanzas de Pemex, aquí le dejo una ruta para conseguir unos ahorritos que buena falta le hacen a la empresa.

¿No que ya no había influyentismo?

Y ya que hablo del próximo secretario de Hacienda, déjenme les cuento que en el sector financiero se preguntan ¿qué tantos cambios hará en las instituciones regulatorias? Donde más suena el río es concretamente en la CNBV, donde la vicepresidenta de Normatividad, Margarita de la Cabada, es seriamente cuestionada por añejos conflictos de interés que viene arrastrando desde 2013 por la contratación de despachos jurídicos relacionados con sus responsabilidades públicas. Y es que como directora jurídica del IPAB, se hizo en 2013 de los servicios del despacho de abogados García Velasco, Martínez de Velasco y De Luca, uno de cuyos socios, Fernando Martínez de Velasco, había sido su jefe directo en el área jurídica de Banamex. Años más tarde, en 2017, y al llegar a hacerse cargo de la dirección jurídica de Banobras, la doña desplazó a los asesores externos del área para imponer a una cercana, María Teresa Paillés Vergara y su despacho SMPS Legal, mismo al que también impuso ya como vicepresidenta de la CNBV en 2021 para llevar la quiebra de Banco Famsa, en un claro conflicto de interés entre la autoridad y un regulado.

Mientras unos ganan otros pierden

Qué tal, que Memo Anaya, líder del blanquiazul en Coahuila, decidió hacerle el fuchi al góber Miguel Riquelme, argumentando, palabras más palabras menos, que no mancharía su plumaje con lo más rancio del PRI, que es justo, según él, el de Coahuila. Y ¡tómala barbón!, pues no sólo se manchó, sino que Riquelme, literal, lo revolcó en el lodo. ¿No me creen? Marcelo Torres, quien competía para alcalde en Torreón, quedó en tercer lugar; en esa misma plaza, pero compitiendo para Diputado, don Jorge Zermeño se fue a tercer lugar. ¡Imagínense, a este gran político no sólo le ganó el priista, sino también Attolini. Ah, y cuando quiso medio pararse se volvió a resbalar, pues déjenme contarles que Riquelme no es Moreira, ni son cercanos... bueno, son de la entidad, pero sólo eso. ¡Ouch! Por soberbio nos hundió, dicen los panistas, así pues, ¿con qué cara le dará cuentas a Marko? Le presumirá que el único municipio importante que ganó fue Monclova con Mario Dávila, quien compitió contra Chuy de León, que no podría aspirar a reelegirse, siendo gente de Memo, con esos números.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

