Quintana Roo se pinta de guinda y verde

A muy pocos días de que den inicio las campañas electorales para elegir gobernadores en este 2022, la batalla de encuestas ha sido uno de los principales protagonistas de la contienda, aunque de manera extraoficial, partidos y candidatos difunden diversas mediciones que los colocan a la cabeza de las preferencias, para desde un inicio, tener bien trabajada la percepción de triunfo.

La verdad es que las encuestas son en muchos sentidos una fotografía del momento y no quiere decir que no puedan cambiar, sin embargo, creo que en esta ocasión muestran una tendencia sincera de lo que será la elección.

Tal es el caso de Quintana Roo, en donde la alcaldesa con licencia y candidata de MORENA-PVEM a la gubernatura del estado Mara Lezama aventaja de manera más que significativa a sus adversarios más cercanos.

Aunque en algún momento se pensó que la participación de Roberto Palazuelos como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, podía complicar el panorama electoral y poner en riesgo el triunfo de la coalición MORENA-PVEM, la suerte o la torpeza política del "Diamante Negro" lo quitaron del camino y dejó la ruta libre para que Mara Lezama obtenga el triunfo.

Movimiento Ciudadano intentó su última jugada al designar como su nuevo abanderado a José Luis Pech, quien ya había hecho berrinche y coraje por no ser el candidato de MORENA en la entidad, y marcó distancia con el proyecto de Lezama. Las encuestas no lo tratan bien y lo cierto es que no tiene ni la fama ni los fans de Roberto Palazuelos.

Las razones por las que PRI y PAN-PRD decidieron ir cada uno por su cuenta ya no vienen al caso, el resultado es el de una oposición desperdigada que, en porcentajes contantes y sonantes, no le hacen ni cosquillas al proyecto morenista y partido verde.

Difícil se ve que Laura Fernández. de la coalición PAN-PRD. pueda remontar una diferencia tan marcada, pues los otros candidatos dividen el voto de manera que los números simplemente no le alcanzan.

La priista Leslie Hendricks se fue hasta el fondo de las encuestas, dejando rezagado al revolucionario institucional como cuarta fuerza política en la entidad.

Lo que nos dicen las encuestas no es más que el resultado de lo que los partidos y el actual Gobierno de Carlos Joaquín González han dejado pendiente. Una administración gris que poco o nada hizo por reactivar la economía y promover uno de los destinos turísticos más importantes de todo el continente americano.

El electorado ve en Mara Lezama una política con la capacidad de sacar del estancamiento a su estado, su buen desempeño como alcaldesa es su tarjeta de presentación, los quintanarroenses quieren pasar del gris panista al colorido de Mara Lezama y de una coalición imparable MORENA-PVEM en Quintana Roo.

Sé que aún faltan las campañas y que los números que hoy vemos en las encuestas pueden cambiar; alianzas, negociaciones y errores han modificado los resultados electorales que en un principio se veían muy claros.

Que Quintana Roo está por sumarse a los estados gobernados por MORENA-PVEM es prácticamente un hecho y aunque en política nada está escrito en piedra, difícil será que los otros partidos y contendientes cambien el panorama.

El gran reto que enfrentará Mara Lezama, en caso de resultar triunfadora, es la violencia heredada en la entidad, necesitará una eficiente política de seguridad y mano firme para que la tranquilidad y la paz regresen a su estado.

Quintana Roo se pinta de guinda y verde como gran parte del país, la verdadera "encuesta" será el 5 de junio próximo, pero el resultado se ve ya muy cantado.

