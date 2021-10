¿Quién será mejor para los números?

¿Será que los vecinos de Polanco no saben hacer cuentas y son unos insensibles por querer que se respete la ley?

¿Será que Germán F. González, dueño de Maison Kayser y presidente de la Canirac, al hacer cuentas siempre son a su favor y convenció a todos de violar la ley con él al colocar más mesas en sus restaurantes?

¿Los secretarios de la CDMX están de la mano con las cámaras empresariales? En las visitas que realizaron en semanas anteriores certificaron que no hay violaciones mayores en Polanquito. ¿Estos secretarios de la CDMX saben sumar?

¿Cuánto ayudó en todo esto Víctor Hugo Romo al abandonar la alcaldía y dejar un cochinero?

¿O será que Germán y la Canirac le pagan el favor a Claudia Sheinbaum con el reconocimiento público que le dieron hace unos días en el evento del Museo Interactivo de Economía?

Es posible que estemos a días de saber si los secretarios de la CDMX mienten, y no sólo eso, sino si hay alguien que abusa al sentarse en la mesa donde se reparte el pastel buscando quedarse con una mejor rebanada. ¿Lo veremos?

El reto

Mauricio Tabe tiene una gran oportunidad, puede hacer bien las cuentas, decirnos a cuántas sillas y mesas tiene derecho cada restaurante de Polanquito y puede buscar un acuerdo entre vecinos (La Voz de Polanco) y restauranteros, o puede hacer como la administración anterior, voltear al otro lado, ganar amigos, esperar a que alguien haga algo o negociar hasta su primer reconocimiento público.

Si el alcalde lograra el acuerdo que no se logró en los últimos meses, podría ser un buen precedente en toda la CDMX, para dar fin a una polémica y permitirles a los restauranteros que defiendan sus negocios y sus empleos, pero respetando la ley. Las leyes son claras, muchas veces perfectibles, como todo en la vida, pero Ciudad al Aire Libre es un programa que le está brindando la posibilidad de salir adelante a muchos restaurantes y muchos empleados del sector. Debería ser prioridad de todo restaurantero respetar este programa y hacer que se respete.

Los que sacan ventaja y abusan de Ciudad al Aire Libre deberían ser señalados y castigados, porque sólo están embarrando el nombre de una industria que en los últimos meses mostró su mejor cara al país.

¿Logrará el nuevo alcalde, Mauricio Tabe, un acuerdo justo y legal entre vecinos y restauranteros? ¿Polanquito será la llave para abrir la puerta de una nueva lógica en la CDMX? ¿Será posible que los nuevos alcaldes de la alianza Una-CDMX construyan esta nueva lógica juntos? ¿O ganarán los intereses obscuros, la corrupción, el tráfico de influencias, las alianzas electorales y algunos empresarios atascados?

¿Cuál de todas será, Claudia? ¿Germán? ¿Fadlala? ¿Beneficios a empresarios a cambio de reconocimientos a políticos en la Ciudad de México? ¿No que eran diferentes?

Lo triste es que no se dan cuenta de que todo lo que hace Sheinbaum es en función de su candidatura a la Presidencia. Que ella es la versión reloaded de AMLO.

La luz al final del túnel...

Todo parece indicar que por fin, y tras más de ocho años de estar recluida en varios penales, Claudia Sánchez Mayorga, sí, el chivo expiatorio del Solid Gold, tendrá mañana su audiencia constitucional tras ganar un amparo, para buscar continuar su proceso en libertad. Ah, y por fin el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) acreditó, junto con la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, que ese Cereso no era para mujeres, sino para hombres, y aun así la internaron con siete meses de embarazo, y justo por los malos tratos y la cero atención médica que le brindaron durante su encarcelamiento, el día del nacimiento de su hija perdió la matriz.

AMLO vs. la Constitución

Si antier sintieron miedo por quedarnos sin medios de comunicación, de aprobarse la reforma eléctrica de AMLO, así o peor viviremos el que CFE no tiene capacidad para dar el servicio suficiente, poco contaminante, de calidad y a buen precio a todo el país. Además, déjenme decirles que aun si se llegaran a comprar los votos para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, nos queda claro que, de acuerdo con la fundamentación utilizada en los amparos contra la fallida reforma a la LIE, lo que ahora pretende López Obrador (plasmado en su exposición de motivos de su iniciativa) iría en contra de los artículos 4, 5, 14, 133 y 134 de nuestra Carta Magna y de nuestros derechos fundamentales. Ah, y ojo, en los próximos meses no sólo estaremos viendo los votos del PRI de Amlito... ah no, perdón, Alito Moreno, sino también veremos el actuar del Partido Verde, para ver si hace honor al menos a sus siglas o una vez más se mancha de lodo con tal de seguir teniendo... mmm, digamos ojos verdes. ¡Quien entendió, entendió!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con la autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

