La tarde del sábado 29 de septiembre se celebró un servicio religioso, en la Capilla del Rosario ubicada al interior del Templo de Santo Domingo, en la calle 5 de mayo y Cuatro Poniente, Colonia Centro de la Ciudad de Puebla.

En ese lugar se casó César Yáñez Centeno Cabrera con la señorita Dulce María Silva Hernández, por lo que el lugar fue adornado con nueve mil rosas blancas, y había decenas de adornos diseñados por la florería Eosy de Cholula, Puebla.

El templo donde se realizó la boda está catalogado como monumento histórico, es considerado la máxima joya del barroco mexicano gracias a la decoración que guarda en su interior; su construcción data del siglo XVII y es la primera en México dedicada a Nuestra Señora del Rosario.

La decoración a base de ónix, yesería dorada, pinturas y azulejos forrados con láminas de oro de 22 quilates, hacen de la capilla un inmueble único en su tipo, que ha sido considerado como la "octava maravilla del nuevo mundo", fue nombrado en 1979 "relicario de América" por el hoy Santo Juan Pablo. Los lados de la nave contienen 6 lienzos de José Rodríguez Carnero (1649-1725) con las escenas de los misterios gozosos del Rosario.

¡Una maravilla que vale la pena admirar!

El lugar es visita obligada cuando uno camina por el centro de Puebla.

No vale la pena decir quiénes son los personajes que se matrimoniaron -¡hoy todo México y el mundo lo sabe!-, simplemente decir que fueron nota.

César Yañez es el hombre más cercano al presidente electo de México y será coordinador general de Política y Gobierno a partir del 1 de diciembre.

Los novios se ganaron las primeras planas de medios impresos y electrónicos, y fueron "temas del momento" en las sociales Twitter y Facebook. Hubo muchos memes y para los críticos fue una boda fifi, expresión usada por AMLO para criticar a sus críticos de la prensa. Para otros fue una boda digna de la una revista cursi.

según este video

El servicio religioso lo presidió -no podía ser menos-, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, alguien le pidió el favor, no sabemos.

Asistió casi todo el próximo gabinete del Presidente presidencial, no vale la pena poner los nombres, las imágenes son elocuentes, fue una boda de película, daban ganas de estar ahí.

La celebración eucarística concluyó pasadas las 18 horas. Afuera del templo había mariachis vestidos de blanco, así como también esperaban la salida de los novios las pajes y muñecos elaborados de cartonería y tela, los mirones admiraron Mojigangas traídas de Tlaxcala, de donde es originaria la novia.

Al final la feliz pareja iban a abordar un clásico Packard 1940, pero decidieron por irse en el tranvía turístico acompañados de algunos invitados y se enfilaron rumbo al Centro de Convenciones William O. Jenkins donde fue la recepción...

A ese lugar acudió el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Antonio Gali.

La fiesta estuvo muy bien...

¡Ah!, para el baile amenizaron Los Ángeles Azules que cobran como debe ser...

No nos interesa cuanto se gastaron en la boda y quien lo pagó, varios medios se han encargado de documentarlo...

¡La única observación al servicio religioso es que cerraron el Templo de Santo Domingo!

Los medios dieron cuenta que alrededor de las 16:30 horas el templo fue cerrado al culto público para los fieles católicos, violentando con ellos su derecho para asistir libremente al culto público.

El trabajo lo hizo la policía de Puebla por órdenes superiores, incluso pusieron vallas para aislar a la gente, y a los medios...

¿Quién dio la orden de cerrar el Templo de Santo Domingo?

¿El gobernador José Antonio Gali Fayad? ¿La presidencia municipal? ¿Quién? ¿Quiénes? No importa. En última instancia el responsable de haber cerrado el templo es el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa.

La Capilla del Rosario se abre al público todos los días de 10:00 a 12:15 horas y de 16:30 a 18:00 horas, pero ese sábado se cerró para celebrar una boda.

¡El culto público se volvió privado en un recinto histórico propiedad de la Nación!

Lamentable.

La ley en la materia es clara: el culto es público. A menos que se pida como extraordinario y éste debe ser afuera de los templos.

Dice la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público:

ARTICULO 8o.- Las asociaciones religiosas deberán: I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país (...),

IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas.

Artículo 9o de la ley...

"Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su reglamento, a....

II. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicable... (... y) VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo..."

En tanto la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas...."

Nadie puede cerrar un recinto religioso, o permitir a unos entrar y a otros dejarlos afuera, ello es totalmente discriminatorio, y cualquier fiel puede presentar una queja...

Se puede cerrar un templo de manera extraordinaria para un asunto de seguridad o como han sido las visitas del papa a nuestro país, donde se regalan boletos para llevar un control, pero no se puede cerrar un templo para celebrar una boda.

Me extraña de monseñor Sánchez, que es un hombre sensible formado al lado del cardenal Ernesto Corripio Ahumada.

Muchos dirán que no es la primera vez que lo hacen,

¡Cierto!

Recuerdo que hace tres años -en abril de 2015- el C. Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y la cantante y actriz, Anahí Puente Portilla, se casaron en la catedral de San Cristóbal de las Casas, luego de tres años de noviazgo.

Igual que Puebla la Catedral fue cerrada al culto público y se dejó entrar a sólo 60 invitados vip; entonces impartió la bendición nupcial nada menos que el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.

Dijo entonces el obispo que "la boda se inició con las puertas cerradas de la catedral" y los justifica que "por precaución y para lograr un ambiente sereno".

¿Ambiente sereno?

Con todo respeto señor obispo... Lo cuestionamos entonces aquí en LSR diciéndole que no podía cerrar la catedral en La boda del año.

Supe que el papa Francisco no le gustó la acción que realizó el prelado, y desconozco si le haya llamado la atención, pero meses después le aceptó la renuncia por motivos de edad.

En 2010, Enrique Peña Nieto cerró la catedral de Toluca para casarse con Angélica Rivera, era entonces gobernador del Estado de México, y ofició el obispo Constancio Miranda. Los fieles quedaron callados.

Hace poco más de un año, el ex gobernador Eruviel Avíla se casó con María Irene Dipp Walther, y el escenario fue la Ex Hacienda Santa Mónica, en Tlalnepantla; aquel día de San de 2017 hubo 600 invitados, asistió el presidente Peña Nieto, y casi todo el gabinete, gobernadores, ex gobernadores y políticos. No se permitió el acceso a ningún medio de comunicación. Ofició la misa el cardenal Carlos Aguiar Retes, entonces arzobispo de Tlalnepantla., y quien hoy es Primado de México.

La boda fue privada, se realizó en una capilla no abierta al culto público.

Todo mundo tiene derecho a ser feliz y a casarse como quiera pero no se vale violentar la ley. Los actos religiosos son de culto público y deberán estar abiertos a todos sin discriminación alguna. Esperemos que ya no se repitan esas historias cursis...

