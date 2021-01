¿Quién necesita un fotógrafo?

Por si faltara algún nuevo elemento que trastocara a la fotografía y su quehacer creativo, ahora viene un nuevo "juguete" frente a los enormes cambios que ha sufrido la industria en los últimos 20 años. Ahora la compañía japonesa Canon, lanza una nueva cámara que ni siquiera necesita ya de un ser humano detrás de ella para tomar fotografías.

Efectivamente, así como lo lee, Canon presentó el año pasado un prototipo de cámara que está por comercializar, que no requiere de nuestra participación para disparar o hacer una serie de imágenes, y que tiene toda la movilidad desde distintos ángulos para seguir los rostros de la gente y "decidir" en qué momento hace una captura.

Les cuento, si bien la compañía no reveló un calendario específico para su venta o el nombre final de su producto, Canon ya anunció su producción para impactar al mercado mundial con una cámara digital con tecnología robótica que no nos necesita para nada.

Cuando los primeros celulares con pantalla táctil (iPhone) hicieron su aparición en 2007 la industria de las cámaras fotográficas iba muy bien. En 2008, los miembros de la CIPA, una asociación de los fabricantes de cámaras más reconocidos del mundo, vendían casi 120 millones de cámaras digitales en todo el planeta y seguramente no se preocuparon por la aparición de estos nuevos dispositivos. En ese entonces, las cámaras de teléfonos inteligentes no eran rival en términos de calidad de imagen y las aplicaciones como Instagram aún no se habían inventado.

Pero 12 años después, la situación de la industria de las cámaras es muy diferente. No solo la mayoría de las personas en el planeta tenemos teléfono inteligente, sino que las lentes y sus sensores integrados son cada vez mejores.

La caída de casi un 90% en ventas de cámaras digitales convencionales, en la última década, revela la catástrofe. Así lo ilustra el gráfico de Statista, que aquí les presento, los envíos globales de cámaras se redujeron en más del 87 por ciento desde que alcanzaron su punto máximo en 2010, con más de 121 millones de cámaras vendidas a nivel global. Sin embargo, al corte de 2019, los fabricantes de cámaras más grandes del mundo vendieron apenas 15 millones de unidades, el número más bajo de cámaras digitales desde 2001 y el número más reducido de cámaras en general desde la década de los 80¨s y falta conocer en cuánto quedaron sus ventas en el año de la pandemia.

Quizá las pequeñas camaritas integradas en nuestros dispositivos móviles, pueden seguir siendo inferiores a las cámaras digitales de 35mm, pero se acercan constantemente en calidad y resolución generando una invaluable ventaja de estar siempre al alcance. Adicionalmente, su óptica mejora cada año y las traemos en el bolsillo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Es por ello, que en este contexto y para mantenerse a flote, Canon anuncia su último producto, mientras Nikon revela que dejará de producir cámaras réflex de 35mm. La nueva cámara de Canon que estaría completamente automatizada y tomará fotografías por nosotros, monitorea automáticamente el entorno y captura imágenes de lo que "ve" basándose en los rostros humanos que puede reconocer. La idea de los japoneses, es que en lugar de tener que "depender" de una persona para tomar fotos de eventos memorables, simplemente se configura en un ambiente predeterminado, se deja en cualquier parte, (cuenta con una base muy estable) y uno se olvida de ella, esto permitiría que todos disfruten de un evento sin la carga de ser el fotógrafo designado y además desecha la idea de contratar a un profesional.

Esta nueva PowerShot impulsada por tecnología "IA" es ya una realidad. Canon ha estado mostrando el prototipo en diferentes ferias especializadas como sucedió en el Photography Show de Reino Unido el año pasado, y luego nuevamente en Las Vegas. Sin nombre específico, se refieren a ella como la "cámara compacta inteligente", y en cualquier momento estará disponible en Amazon.

Esta nueva cámara una vez colocada en su sitio, trabaja sola, sigue a las personas y dispara, guarda las imágenes capturadas en una memoria y te las manda a tu teléfono, uno selecciona las "buenas" y las comparte con los amigos. Tan tan.

Esta camarita será la nueva sensación en las fiestas o reuniones de trabajo cuando recuperemos la "vieja normalidad" y volvamos a vernos en persona. Uno podría dejarla en una conferencia de prensa y volver por ella tiempo después para ver qué hizo, también puede grabar video, e incluso se puede configurar para recibir órdenes por voz o a control remoto.

Así las cosas, en el futuro cercano, ¿quién va a necesitar un fotógrafo o pagar por ello? Nadie.

Canon es una compañía japonesa especializada en productos ópticos y de reproducción de imágenes con sede en Tokio y actualmente es uno de los líderes en la industria de la fotografía, seguida de cerca por Sony, que ya debe estar preparando su propia versión de este modelo.

Yo mismo comencé mi carrera con una Canon AE-1 en 1983, cuando usábamos película enrollada en magazines. Canon se fundó en agosto de 1937 por Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Uchida y Takeo Maeda, con el nombre de Precision Optical Instruments Laboratory. El propósito original de la compañía fue la investigación para desarrollar y mejorar la calidad en las cámaras fotográficas de aquel entonces.

En junio de 1934 fue creada la primera cámara de Canon, llamada así en honor a Kuan Yin. Y en 1935 la compañía cambió su nombre por el de Canon con la finalidad de reflejar una imagen más moderna. En 1987 lanzaron su línea de cámaras fotográficas EOS, siglas en inglés de "electro-optical system", y que además figuran en honor a la diosa griega EOS o de la aurora según su página oficial. Este sistema supuso un desprendimiento total del enfoque manual y dio entrada al enfoque ultrasónico y a la estabilización óptica, ambos introducidos por Canon en el mundo de la fotografía y que se volvieron un estándar en la fotografía profesional y de alta velocidad hasta nuestros días.

Canon es pionero en la fotografía digital full frame desde el año 2002, con la introducción de la canon 1Ds y lo demás es historia. Bienvenidos al futuro.







