¿Quién gana un distrito electoral?

En días recientes se superó el riesgo de que un partido político conservara su existencia legal mediante un principio inventado de "representación calificada", que lo mantendría vivo sólo como consecuencia del número de curules obtenidas en unos comicios en que no alcanzó el umbral de votación de tres por ciento requerido legalmente para la preservación de su registro.

Pero esta resolución pone en la palestra un problema que no ha sido atendido por el legislador: lo confuso y discordante con la voluntad ciudadana del actual modelo de coaliciones, por el que puede disociarse el sentido del voto emitido y, por ende, los derechos de representación proporcional, del acceso a posiciones por el principio de mayoría simple, que hoy son definidos vía convenios de coalición.

Por una persona específica

Claro que quien gana en un distrito es una persona específica, de carne y hueso, quien no tiene un mandato imperativo, sino que es libre de actuar en el sentido que dicte su sano entender y que, por ende, puede adherirse o separarse de una u otra fracción parlamentaria en el momento en que lo decida. Pero también es cierto que el resultado de una elección en un distrito otorga el triunfo a esa persona sólo porque una coalición o partido específico consigue una cantidad mayor de votos que cualquier otra coalición o partido con la que haya contendido.

La separación de partidos en la boleta electoral y la contabilización particular de votos para cada uno de ellos incentiva que las campañas tiendan a diferenciar a los coaligados. Pero el reconocimiento como triunfos asignables a un partido por mecánicas de convenio y no de voto simplemente adultera la voluntad ciudadana. Detrás de ello está una confusión sobre quién gana una diputación por mayoría: ¿un partido específico definido en un convenio de coalición, aunque no tenga la mayor cantidad de votos, o una coalición como conjunto?

Por partido o por coalición

¿A qué partido en específico debiera contabilizarse un triunfo si éste fue resultado de una coalición? Hoy día es al partido de adscripción del candidato conforme a un convenio que signan los partidos que se coaligan. Pero ello subvierte la decisión expresa de los electores, pues ellos no necesariamente otorgaron la victoria al partido al que se asigna conforme al acuerdo entre partidos.

Lo idóneo sería entonces que en los convenios de coalición se asumieran como comunes las candidaturas que son respaldadas en alianza y que en cada distrito electoral se reconociera el asiento obtenido al partido que dentro de la coalición logre mayor cantidad de votos. Esto supone quitar a los partidos el derecho a que por mecanismos burocráticos muchas veces amañados puedan decidir la asignación partidaria de los ganadores y reconocer que gana el puesto aquél que logra más votos. Esto además permitiría un mejor ajuste entre votos y curules cuando se realizara la asignación de puestos por representación proporcional, lo que sería más propiamente democrático.

Demasiadas consultas populares

@ricartur59 | @OpinionLSR | @lasillarota