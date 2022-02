¿Quién gana con hablar de militarización?

Los hechos violentos suscitados en el estado de Michoacán en contra del personal militar tienen su razón de ser ante la diversificación de las diferentes actividades delictivas que ejecutan grupos y bandas criminales locales. Luego entonces, ¿a quién realmente le beneficia que se retire al personal militar?

Más allá del tráfico y comercialización ilegal de sustancias prohibidas, NADIE habla sobre el tráfico ilegal de madera, el de especies de flora y fauna, así como la extracción ilegal de minerales. Aunado a que los brazos armados de los grupos delictivos ejercen una violencia extrema (homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, ejecuciones, etc.). Incluso, hacen uso de drones con granadas de alto explosivo en contra de los grupos antagónicos provocando daños colaterales a la población civil.

Es necesario que se imponga el orden, pero ¿y el aparato de seguridad de cada una de las autoridades de la entidad federativa? ¿Dónde están las fiscalías? ¿Dónde están los congresos locales? ¿Dónde están los partidos políticos que dicen servir a la ciudadanía? ¿Dónde está la infraestructura de inteligencia e investigación? ¿Dónde el presupuesto que sólo está facturado, pero sin que existan resultados? Sinceramente es ilógico que una red de delincuentes del tamaño que sea pueda operar libremente sin mayor problema.

Ahora bien, si la entidad se declara incompetente en cuestión de seguridad, se solicita el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, ¿Qué sucede entonces? Se crea una estrategia y se organiza un despliegue con determinado número de efectivos. Comienza el otro juego perverso. Mientras unos funcionarios justifican su ineptitud y le echan la bolita al Gobierno Federal, empiezan las agresiones y provocaciones al personal militar con civiles (aleccionados) quienes graban escenas para subirlas a las redes sociales y "crucificar" al soldado.

Además de las agresiones con artefactos caseros, explosivos C-4, sobre el camino inutilizan los vehículos blindados poniendo en riesgo la vida del personal militar, la parte oblicua que nadie ve y todo mundo critica. Aquellos hombres sólo cumplen las órdenes para llevar a cabo la restauración del orden.

No se ve que nadie investigue a quienes están provocando las agresiones, no veo detenciones de delincuentes o grupos de las bandas locales que se dedican al saqueo de los recursos naturales de la nación. Todo mundo sabe que el Puerto de Lázaro Cárdenas es el punto neurálgico y paso obligado para la entrada y salida de actividades ilícitas. NO se requiere ir a Harvard para saberlo, entonces, ¿por qué se tolera y se continúa con la comisión por omisión ante citadas problemáticas?

Todo discurso es palabra muerta, infectada de falacias politiqueras. México necesita ORDEN. Mientras no se comprenda esa necesidad de igualdad, justicia e imparcialidad, no se podrá avanzar. Si no perteneces a un círculo de poder político, económico, social o delincuencial, estás fuera todo.

Los ciudadanos mexicanos de diferentes estratos sociales, estamos viviendo una lucha, una post revolución, ya que a pesar de existir leyes y mecanismos, la desigualdad para alcanzar nuestras metas no ha sido suficiente. Sin la denuncia no se podrá señalar a todos aquellos parásitos políticos y funcionarios que solo son floreros, arlequines y lamebotas, que no trabajan para generar al país el desarrollo que se requiere.

El respeto a los adultos mayores y sus prestaciones laborales de la (SSE) Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX

El año pasado fue presentado un proyecto para llevar a cabo la sustitución del personal de la Subdirección de Salvaguardia Nacional de Pemex por personal de la Guardia Nacional, la cual fue revisada por Pemex, Sedena y el Ejecutivo.

El problema es que dentro del personal que integra este cuerpo de seguridad, existen personas adultas mayores quienes llevan 15 años o más prestando sus servicios. Precisamente en una de mis columnas denominada Mitos y realidades del Huachicol, describo perfectamente la problemática a la que se va a enfrentar el personal de la Guardia Nacional al llevar a cabo ese relevo.

Ese personal está especializado en vigilancia y patrullaje en instalaciones petroleras, su número de efectivos no alcanza para cubrir todas esas instalaciones, y hoy se enfrentan a una liquidación sin haberla pedido. Este personal oscila entre los 45 y 60 años aproximadamente y no les quieren respetar sus derechos laborales, los que emanan desde el art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley federal del Trabajo y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Es requiere que no se tergiversen las órdenes del Ejecutivo,;es necesario el relevo por la situación y problemática en general, pero eso no significa que se deban cometer arbitrariedades con los derechos laborales. Por supuesto, a menos que existan los elementos materiales probatorios y actas administrativas que indiquen que el Trabajador incumplió con el Patrón. Hay también constancias de los diferentes abusos y demandas por despido injustificado que prevalecen en contra de Pemex, los cuales fueron cometidos por diversos funcionarios de la SSE en administraciones pasadas y que hasta el día de hoy Pemex, a) ha alargado los juicios, b)no ha pagado indemnizaciones y c) no ha reinstalado a todos aquellos trabajadores que han demostrado despido Injustificado o que han ganado sus demandas.

Toda esta serie de injusticias son las que laceran a estos mexicanos que están trabajando en Pemex. No existe justicia e imparcialidad, por lo que hacemos un llamado a los titulares y funcionarios públicos a que no falseen las órdenes del ejecutivo,. Quien la deba que lo pague, pero con pruebas y fundamento. Solo así, se podrá llegar a brindar justicia social en estos tiempos tan difíciles en México.

Por último, escuchar a un senador de la República como Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien se autodenomina senador independiente cuando en realidad es un senador que llegó como plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN). En los acuerdos que tuvo para apoyar al candidato panista Ricardo Anaya, renunció al partido para ser "legislador sin partido". Esto demuestra mucho la incongruencia entre su hablar y su actuar.

Pero el colmo de sus desatinos es salir públicamente a denunciar que la realización de honores a la bandera, en un acto solemne en el inicio del periodo legislativo del Congreso era un avance de la militarización sin freno, ahora en el legislativo. Y termina aseverando que eso no había sucedido en el inicio de las sesiones del Congreso. Estas declaraciones fueron retomadas por algunos políticos de oposición para nuevamente, y sin ningún fundamento real, hablar de una supuesta militarización en el país. Esto es muestra de su infinita ignorancia. Desde el privilegio se critica y denosta lo que no se conoce. Lo invito a que un día, solo un día, tenga el valor él y todos los que le aplaudieron sus incongruencias, a hacer lo que el personal militar realiza todos los días en beneficio del pueblo de México. Este grupo de oportunistas solo habla desde la ineptitud y en defensa de sus intereses particulares. No me cabe en la cabeza que un acto solemne como realizar honores a la bandera se considere militarización.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.