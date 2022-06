¿Quién es y qué esconde la Wallace? ¿Víctima o victimaria?

Isabel Miranda de Wallace, para muchos, es una mujer que ha perseguido como fiera a quienes señala como los secuestradores y asesinos de su hijo. ¡Qué madre no lo haría! ¿Cierto?

Desde esta historia, la señora Wallace construyó una estrategia política que la colocó, desde los tiempos de Genaro García Luna (sí, en la época de los montajes policiales y las simulaciones televisadas) como referente en la lucha contra el secuestro en nuestro país, formando a través de esto una imagen pública con la que se ha beneficiado y, también desde ahí, colocado una narrativa en favor de quienes ella señala son las víctimas de este tan odiado y temido delito.

Para otros, Miranda de Wallace está obsesionada en que ya no se revise el asunto de su hijo, quien, por cierto, según algunas versiones, no murió y fue visto vivito y disfrutando en el país vecino del norte, tiempo después del supuesto secuestro.

Ahora bien, el tema está en que, el 25 de mayo, la Primera Sala de la SCJN determinó, con cuatro votos a favor de las ministras Norma Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, atraer el amparo 34/2021 solicitado por Juana Hilda González Lomelí, acusada de haber cometido el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien está presa desde enero de 2006; sí, desde hace más de 15 años.

¿Cuáles son las razones de la corte para atraer el caso?

Las evidencias de tortura y violencia sexual que sufrió Juana Hilda durante su proceso penal por el supuesto secuestro, mismas que, por su gravedad, podrían dar lugar a que se ordene su liberación inmediata. De hecho, desde hace un par de semanas el periodista Ricardo Raphael constataba en su columna que el expediente, de más de 70 mil páginas, al cual tuvo acceso, está lleno de violaciones a los derechos humanos, abusos a la autoridad, fabricación de pruebas, tortura, etcétera.

Uno pensaría, ¿qué mayor garantía de imparcialidad y certeza podrían tener las partes involucradas en el asunto que la intervención del máximo tribunal para verificar a profundidad el expediente? Si no hay nada que ocultar respecto al caso de Hugo Alberto Wallace, la Corte sólo ratificará las condenas a los responsables y la señora Wallace mantendrá la imagen pública que ha construido como una luchadora social contra el secuestro.

Sin embargo, doña Isabel Miranda de Wallace parece no estar de acuerdo. ¿A qué le teme?

Es por demás público que, desde hace varios años, Isabel Miranda de Wallace ha emprendido una campaña de amenazas, intimidación y persecución en contra de distintos personajes que van desde funcionarios públicos, integrantes de la Fiscalía General, jueces y defensores públicos, hasta abogados y varios colegas periodistas, entre ellos Ricardo Raphael y Anabel Hernández. Todos ellos involucrados, de una u otra forma, con la historia del secuestro de su hijo o, por lo menos, con la historia que ella ha contado.

De acuerdo con mis fuentes, quienes son muy cercanos y que conocen los movimientos de la señora Wallace, les puedo comentar que ha echado adelante una nueva campaña de intimidación.

Su blanco...

Son, ni más ni menos, altos mandos del Poder Judicial Federal, en particular algunos ministros de la Corte que han atraído el caso de Juana Hilda, por lo que ahora la señora Wallace estaría fabricando "pruebas" –a través de aplicaciones digitales ya demasiado conocidas y exploradas (hasta gratuitas son)– con las que simulará conversaciones digitales en WhatsApp y Telegram. Su objetivo es evitar que la Corte revise los casos de las personas que ella ha venido acusando.

Por lo que, nuevamente, surge la pregunta...

¿A qué le teme Isabel Miranda de Wallace?

De entrada, pareciera que se quieren ocultar las violaciones de derechos humanos que ejecutaron contra la supuesta secuestradora de su hijo, hecho que puede tirar la imagen de defensora social que ha construido desde hace años. Sin embargo, puede haber más que esconder.

Sí, Isabel Miranda pretende ahora chantajear a nuestros jueces con supuestos pantallazos de conversaciones digitales, algo que incluso ya adelantó con Ciro Gómez Leyva al señalar que estaba "recibiendo mucha información". ¿Quién le manda información? ¿No será que la está fabricando ella?

El que nada debe, nada teme

Por lo que, en unas semanas, veremos de qué están hechas las y los ministros de la Corte, pues déjenme, para variar y no perder la costumbre, ser provocativa... A ustedes, ¿alguien los podría chantajear diciendo que tienen conversaciones suyas que los comprometen de alguna manera? A mí, en lo personal, que me digan lo que quieran, pues los pantallazos de conversaciones apócrifas no resisten análisis tecnológico alguno y sólo los originales tienen huella para rastrear y sostenerse como prueba cierta.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.