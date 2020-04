La gira del presidente López Obrador por Badiraguato, Sinaloa, le marca tiempo al tiempo, hablaremos de un antes y un después. No había necesidad de ir a decir un discurso, comer y saludar de mano a la mamá de Joaquín Guzmán Loera... ¿Para qué? ¿Por qué? La justificación del presidente no convence.

Las críticas han sido durísimas; no abordaré el tema, sí lo que generó un comentario de un líder de opinión en la red social, adversario de la 4T.

¿Quién es la persona que está atrás del presidente?, preguntó el ex presidente Felipe Calderón, en su cuenta de Twitter la tarde del lunes 30 de marzo, al tiempo que encerró con una marca con plumón negro la imagen de una persona con parecidos físicos al presunto criminal Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", hermano de Joaquín Archivaldo...

El tuit era insidioso y confieso que me sorprendió el parecido con una vieja foto.

Calderón dice que fue una pregunta abierta, pero obtuvo lo que quería, generó mil comentarios adversos contra AMLO; por cierto, sus seguidores quedaron mudos...

Dudaron muchos.

Nadie en el gobierno hizo nada para parar el comentario falso.

¿Quién es la persona que está atrás del presidente? pic.twitter.com/uIO9cZo8Hz — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 30, 2020

Y justo tres minutos después, a las 15: 45 horas Jorge Triana Tena afirmó que se trataba de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano".@JTrianaT

Aureliano Guzmán Loera "el guano", jefe de plaza en Badiraguato, hermano mayor del Chapo, y fichado por la DEA. — Jorge Triana (@JTrianaT) March 30, 2020

Tras las primeras insinuaciones, distintos adversarios políticos y detractores del presidente López Obrador dieron como válida la afirmación y replicaron la mentira, una y otra vez.

¡Calderón tiene millones de seguidores, y el tuit se volvió tema del momento!

A las 20:42 horas, el ex senador sinaloense Manuel Cárdenas Fonseca (@m_cardenasf), escribió:

No creo en que la pregunta sea sana y menos en la afirmación de l respuesta. La insidia es mala, muy mala consejera y deja ver la frustración. — Manuel Cárdenas F. (@m_cardenasf) March 31, 2020

Coincido con el guasavense Manuel Cárdenas, había mala intención.

Por la tarde, recibí un mensaje de manera privada de un amigo quien me afirmó que el de la foto no era "El Guano", su fuente era el periodista Ismael Bojorquez director del semanario sinaloense Rio Doce, reportero versado en las cosas sinaloenses...

Me reitera Ismael que, en efecto,consultó fuentes y que alrededor de las 15 horas él sabía perfectamente que el de la imagen con la diana no era "El Guano". Ismael no hizo nota ni emitió comentario público...

Más tarde -20:14 hora de la Ciudad de México-, la web del periódico Noroeste cabeceó: "No, la persona que sale con AMLO en Badiraguato, no es Aureliano Guzmán. Se trata de un médico del IMSS que trabaja en el Hospital en Villa Unión".

Minutos después -20:42 horas- la web Café Negro Portal @CafeNegro3 señaló que No es "El Guano", es el doctor (Edgar) Heriberto Covarrubias Mercado, médico especialista del Hospital Regional 16 de Villa Unión, Mazatlán, a quien convocaron para estar atento de AMLO, al igual que otros elementos de distintas dependencias como Cruz Roja.

Un día después El Debate nos ofrece más datos del calumniado, el número de su cédula profesional y el porqué de su presencia en el lugar.

Y el desmentido se lo atribuyeron los medios a la esposa del Presidente.

No fue así, con todo respeto.

En efecto, ella emitió un tuit muchos minutos después del Noroeste y de @CafeNegro3.

A las 20:48 horas Beatriz Gutiérrez Müller emitió un comentario colocando una imagen de "falso", en lugar del acostumbrado "Fake".

#BastaDeFakeNews El señor de la foto (omitimos su nombre) es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán. pic.twitter.com/D9uBBbvtKt — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 31, 2020

Minutos después, Felipe Calderón tomó nota, con otro tuit...

Dice la sra. @BeatrizGMuller que es un médico de Villa Unión. Le agradezco la respuesta. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

Eran las 21:21 horas del lunes; no, no dijo más, ese día...

Nadie en el gobierno precisó las cosas, fueron rebasados...

La esposa del Presidente se convirtió de nuevo en vocera y defensora de su marido...

Pero, hay que precisar, no estábamos ante una Fake como lo puso la doctora Muller sino ante un comentario en Twitter.

Y como era de esperarse en la mañanera del martes 31 de marzo el tema fue abordado por el Presidente; quien hizo la crítica, y al final pidió una tregua a sus adversarios, pero también censura.

¿Qué dijo?

"Llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes, desbordada. Abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad(...).

Y aquí dijo...

"Tengo la información de cómo, sobre todo el Twitter,hay toda una epidemia (Sic), plaga de noticias falsa. (Y) Ojalá y se aplique (censure) el Twitter, y esto no es censura", acotó...

Señaló que es propaganda pagada, no dijo por quién...

Pero lo que nos pareció grave es que sea el mismísimo presidente quien pida censura a la empresa de Twitter. Eso sí, CON TODO RESPETO. "No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter, tiene el Face, no sé si más control; pero en Twitter, (están) desatados".

Y aquí se lanzó contra Calderón: "No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes...".

El asunto quedó ahí.

Horas después Felipe Calderón le tomó la palabra y le dijo ¡va! hagamos una tregua.

Y pidió que el armisticio sea parejo, y que no se polarice "ni desde la Presidencia (conservadores, etc.), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1.Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil".

¡Ah!, y ofreció disculpas, precisando que él lo único que hizo fue "una pregunta abierta. No hice la afirmación que usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)".

En efecto, si el Presidente -o sus asesores-, hubieran analizado la cuenta de Calderón, hubieran sabido que el ex presidente no hizo las afirmaciones que dice AMLO que sí hizo, y por eso la disculpa.

¿La pregunta fue insidiosa y tenía un propósito? Sí...

Pero Calderón nunca escribió que el Presidente comió "con el hermano de (Joaquín) Guzmán Loera".

Lo que hizo fue una pregunta "abierta".

Y quien la tomó fue el ex diputado panista Jorge Triana Tena quien hizo las afirmaciones...

En el periodismo si nos equivocamos hay que ofrecer disculpas y casi siempre con eso basta, pero a veces hay que pagar reparación del daño causado...

En redes sociales no es así. Cada quien es responsable de su prestigio...

Ahora bien, pedir disculpas es buena actitud y refleja un acto de humildad, qué bueno que lo hizo el ex presidente Calderón...

Y eso debe hacer Jorge Triana Tena y los demás que siguieron el juego perverso...

Triana no es cualquier ciudadano, ha sido legislador dos veces y representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE (hoy INE) por el PAN.

No he visto su disculpa, pero tampoco se vale que se le censure.

Por otro lado, pobre doctor Covarrubias Mercado fue discriminado, y se le debe una disculpa.

¿Y qué estaba haciendo ahí?

Fue comisionado por su jefe el director de la Clínica número 16 de Villa Unión, junto con una enfermera para apoyar el recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su pecado, haber estado comiendo cerca del Presidente, que lo hayan fotografiado y por tener cierto parecido con Aureliano. Pero, de ello hace por lo menos 25 años antes...

¡Aureliano Guzmán Loera (1945-) es un hombre de casi 75 años de edad!

Cualquier analista del gobierno que hubiera analizado la foto detenidamente se hubiera dado cuenta de la diferencia de edades entre uno y otro; la DEA se ha de haber reído a carcajadas de nuestra la inteligencia.

Preguntas:

¿Quién o quienes tomaron esas imágenes?

¿Por qué distribuirlas un día después y generar insidia?

¿Dónde está el trabajo de la oficina de Comunicación Social de Palacio para precisar la información de inmediato?

¿O sólo sirve para orquestar las mañaneras?

Al final, el tema ayuda a que todo mundo se calme.

La tregua que pide el Presidente por un mes es una excelente idea. El quid es que es el mismo presidente quien la rompe con sus comentarios inadecuados...

López Obrador no le tomó la palabra al ex presidente cuando le ofreció poner "a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil".