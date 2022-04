¿Quién es el traidor?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo fue "doblado" sino vapuleado y chantajeado por Donald Trump quien reveló que, en el 2019, México cedió a su exigencia: ubicar 28 mil soldados "gratis" en la frontera para frenar la ola migratoria hacia Estados Unidos.

La amenaza del entonces presidente de Estados Unidos fue dura y México se doblegó ante la amenaza norteamericana de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas del 25 por ciento.

¿Qué presidente de México acepta una medida unilateral de esa manera sin protestar diplomáticamente? Absolutamente nadie. Sólo un traidor.

En su conferencia mañanera posterior a la revelación del ex gobernante de Estados Unidos, López Obrador respondió: "No permitiré que traten a México como piñata".

Pero el daño ya estaba hecho. Trump presumió en un mitin haber "doblado" al presidente mexicano en materia de migración lo que llevó a los mexicanos a recordar (tras lo revelado por Donald) la desafortunada frase de Paco Ignacio Taibo II: "¡Sea como sea, se las metimos doblada, camarada!".

Taibo II, autor de "El olor de las magnolias", explicaría, tiempo después, en el 2018, que se refirió a la votación de una ley que lo habilitaría, pese a haber nacido en el extranjero, a ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica.

La frase de Trump que dijo "Nunca he visto a nadie doblarse así", tiene cierto parecido en el contenido a la de Taibo II.

AMLO intentó, en su conferencia, desviar el foco del escándalo, atribuyéndole a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y dijo que "No vamos a permitir que ningún partido, ni ningún candidato, trate a México como piñata".

No dijo, sin embargo, cómo va evitarlo mientras en Estados Unidos y otros países la percepción es de que López Obrador debiera ser analizado clínicamente para determinar si está en capacidad mental para gobernar.

Trump narró que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se rió cuando le ordenó: "Necesitamos 28,000 soldados en la frontera, gratis".

"Entonces -recuerda Trump- me miró y me dijo algo como: "¿Gratis?, ¿por qué haríamos eso?".

Le contesté: Necesitamos algo llamado "Quédate en México" lo que desencadenó, a la postre, una serie de problemas internos en la frontera con Centroamérica.

Ya arrinconado, el representante mexicano contestó: "Sería un honor tener 28,000 soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en México, ¡queremos tener el Quédate en México".

Eufórico ante una multitud, Trump apostilló: "Nunca he visto a nadie doblarse así".

Pero Ebrard no se quedó callado y respondió en las últimas horas, vía Twitter: "En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles, no aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos".

"Lo de Trump es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos", enfatizó.

Analistas sostienen que México no aceptó ser tercer país seguro, como sí ocurrió con Guatemala, El Salvador y Honduras, pero aceptó la militarización de la frontera sur y norte, con miles de soldados de la Guardia Nacional y agentes migratorios que han detenido desde el 2019 unas 570 mil personas.

Tímidamente, López Obrador respondió que a él le cae bien Trump, aunque es "capitalista". "Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué".

Recordó que en el 2022 se van a realizar elecciones en Estados Unidos y, por tanto están queriendo poner a México en sus temas de debate, "tratando de sacar raja",

El analista político mexicano Raymundo Riva Palacio sostiene que "en López Obrador no hay filtros. Su pecho carga una máquina de rencor y agresión incansable, generadora de vituperios que escupe mentiras y verdades a medias, que aumenta cada semana la presión y los ataques".

"El presidente tiene una inmensa autoestima y ve con desdén a todos los demás, pues de otra forma no se entendería la furia de sus embestidas a partir de acusaciones, muchas infundadas, que tarde o temprano tendrán repercusiones y consecuencias para él.

En los últimos días se ha notado desquiciado, sin control sobre el futuro inmediato", acotó.

López Obrador tiene un problema muy grave. Está contra el mundo y cada vez más las voces que lo descalifican va aumentando al grado que ya reclaman, con urgencia, que se le haga un análisis para determinar si es que transita hacia la incapacidad mental para gobernar.

Cuidado porque está incendiando la pradera y no se da cuenta que puede salir chamuscado.

La pregunta que hay que formular es: ¿Quién es el traidor?









Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.