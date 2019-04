Que Reforma revele sus fuentes, pide el presidente

Una carta filtrada al Rey de España desató la tormenta. Un asunto que aparentemente ya estaba cerrado se vuelve a abrir con otra arista, la libertad de expresión.

En la conferencia mañanera de este miércoles 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió -así nomás- al periódico Reforma revelar su fuente de información y decir a la sociedad cómo obtuvo el borrador de la carta que envió al Rey de España solicitándole se disculpe por la Conquista.

Alguien le pregunta en la conferencia, señor presidente: "Haciendo un paralelismo entre las edades del individuo y de una nación, el mundo prehispánico podría verse como el equivalente a la infancia, el periodo colonial, la Independencia, la Reforma, la Revolución y hasta el neoliberalismo sería la adolescencia y la juventud, para sanar estas heridas de infancia como nación habría sido obteniendo el recuento de agravios hechos por España. Mi pregunta es: ¿Cree que regresar a nuestro símbolo patrio original, con el águila rampante, con motivo de los 500 años del encuentro de dos culturas, podría representar sanar las heridas de infancia como nación?".

El presidente habló -de nuevo-, que como país tenemos que ofrecer disculpas y que por eso envió la carta al rey de España, al papa, con todo respeto. En su mensaje como si fuera pastor evangélico dijo que está en espera que se vayan serenando los ánimos y entonces dará a conocer "los textos para que se conozca bien, porque sólo hubo una filtración que hizo el periódico Reforma, que no sé de dónde obtuvo el borrador de ese texto".

Y agregó que "en aras de la transparencia" debería decir quien le filtró la información. ¿Por qué no revelar la fuente?, sería interesantísimo, dijo...

Y agregó que el asunto -de la filtración-, "es un buen tema de investigación", o sea, imagínense que la carta la haya filtrado el gobierno español.

¿Cómo queda? No el Reforma, porque a final de cuentas es el medio.

¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento en estas circunstancias?

"Entonces -dijo-, hay que hacer la investigación, pero ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, que es una regla de oro de la democracia la transparencia, el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento.

Y agregó que si no quieren no, "no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿por qué no lo podemos decir?, cuando menos, porque sería muy interesante. ¿Por qué no fue La Jornada?, ¿por qué no fue El Universal?, ¿por qué fue el Reforma?

Y hasta ahí la dejo... señaló.

Y ahí la dejó el presidente, de nuevo la víbora chillando...

¡Las reacciones en las redes y en medios no se han hecho esperar! La mayoría de comentarios son críticas al presidente...

"López Obrador está metiendo presión de censura, dejando sentir un pronunciamiento particular contra un medio sobre un tema que le afecta", dijo el senador panista Gustavo Madero.

"Los gobiernos autoritarios siempre son intolerantes ante la crítica, y sobre todo ante los medios críticos. Reforma está pagando el costo de tener autonomía crítica frente a un Gobierno que es intolerante y autoritario", expresó.

En el mismo sentido, el dirigente del PRD, Ángel Ávila, consideró "deplorable" la actitud del presidente.

"No entiende la función de la prensa libre. El presidente no tiene la menor idea sobre el manejo de fuentes que tiene que realizar cualquier medio para tener acceso a información que puede ser muy importante para la vida pública de un país", dijo.

"Creo que el tema de la prensa libre siempre se basa en que las fuentes sean cuidadas y no reveladas y que deben ser vistas como un derecho constitucional. Meterse con el tema de que se den a conocer las fuentes es una medida de presión por parte del poder político para querer acallar a la prensa libre", señaló el legislador.

El senador Emilio Álvarez Icaza consideró que el mandatario federal debe tomar un taller sobre libertad de expresión.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtió que se debe defender el secreto periodístico, en aras de la libertad "ya que es necesario para desempeñar un trabajo periodístico y obtener la información verídica y confiable. La carta fue cierta, así que Reforma sólo hizo su trabajo y él fue quien ocultó la información", declaró.

En tanto, la coordinadora del PRD en Cámara de Diputados, Verónica Juárez, afirmó que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y un componente esencial de libertad de expresión.

"Al menos que se ponga en riesgo la integridad de la fuente o de los mencionados en la información, los periodistas no están obligados a identificar la fuente. Pretender obligarlos desde un acto de autoridad sólo porque les incomodó la crítica es una violación a la libertad de expresión y un retroceso de lo que ese aspecto se ha avanzado en el País".

Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de artículo 19 advirtió que el solicitar revelar las fuentes "es preocupante en principio porque puede generar un efecto inhibidor de las mismas fuentes para seguir informando y, por lo tanto, truncar el ciclo informativo".

"Uno de los pilares del periodismo moderno es la protección de quienes se animan a compartir información o documentos en el ánimo de revelarle a la ciudadanía en general temas de los que tiene que informarse y la protección de las fuentes de información es uno de los pilares de la democracia y del periodismo moderno", expresó Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.

Bohórquez consideró que la Cancillería mexicana podría investigar si se trató de una filtración del Gobierno español.

"Si el Gobierno de España filtró el documento es un asunto que el Canciller mexicano debería discutir con el Canciller de España, pero si no fue clasificado como un documento reservado, estamos hablando de un documento que es público", comentó.

Alfredo Lecona, activista y analista en materia de transparencia, expuso que López Obrador debe entender que muchas investigaciones periodísticas tienen su origen en filtraciones informativas.

"El presidente no puede decir por un lado que respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión y hacer lo que ha venido haciendo con Reforma que es descalificarlos, se ve claro cuando cuestiona ¿por qué fue Reforma y no otros periódicos?", dijo.

"Pedirle a un medio que revele sus fuentes nunca deberíamos escucharlo de un gobernante, él debe de entender que muchas de las investigaciones más importantes en el mundo provienen de filtraciones y es algo que está protegido por la ley y es un despropósito y un pésimo mensaje que el presidente haga esta propuesta".

Y así muchas más...

En redes sociales hubo comentarios como el del perredista Fernando Belaunzarán...

Desde hace mucho alerté que @lopezobrador_ es una amenaza para la libertad de expresión.



Todos los días me da la razón con su intolerancia contra quienes discrepan y la descalificación a medios independientes, pero hoy llegó al extremo de pedir al @Reforma que revele sus fuentes — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 10 de abril de 2019

En otro escribió:

¡Vaya resbalón de @lopezobrador_!



No solo por exabrupto autoritario de pedir al @Reforma revelar sus fuentes sino también por querer echarle a otros la culpa de su propia indiscreción. El video es del 25 de marzo, previo a la queja de la corona española https://t.co/QI34R7T4e3 pic.twitter.com/yvkEHVIul2 — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 10 de abril de 2019

El Presidente López Orador sabe bien que la libertad de expresión es un derecho fundamental que toda persona tiene de no revelar la fuente.

Por tanto, con base en la protección del secreto profesional, el periódico no tiene la obligación de revelar sus fuentes aunque haya sido una petición del propio presidente de la República.

El derecho de la libertad de expresión está garantizado por los artículos sexto y séptimo constitucionales...

¿Pero por qué insistir en el tema?

Un día antes, Marcelo Ebrard Casaubón había cerrado el asunto en una entrevista con Javier Lafuente del periódico El País...

-¿Por qué se manda la carta un mes después de tratar el tema con el presidente del Gobierno durante su visita a México? ¿Qué urgencia había?, pregunta el reportero quien fue quien dio a conocer oportunamente la información de la carta el mediodía del lunes 25 de marzo.

-Hay una secuencia de tiempo que no tiene que ver con ninguna ocurrencia del Gobierno mexicano. El 25 de marzo es el primer encuentro de Cortés en México, la batalla de Centla. El motivo de la carta es ese, en cuanto a la fecha, dijo Ebrard.

-¿Quiénes participaron en la redacción de la carta? ¿Cómo fue el proceso? -le pregunta-.

-La redactó el presidente con su staff, dijo Marcelo categórico...

-¿Qué le pareció la reacción del Gobierno español?

-Entendible. No creo que fuese una sorpresa. Hay un proceso electoral en España, los tiempos son distintos, es entendible que haya una reacción distinta a lo que significa en México ese proceso.

-Viendo la reacción que ha habido en España, ¿piensa que se tenía que haber hecho de otra manera?

-Los hubiese en política no existen, concluyó el canciller categórico.

Ahí hubiera terminado, pero no, por algún motivo el tema sigue.

Falta la reacción de España, esperamos prudencia...

La ruta de la filtración

1.- El 30 de enero se realizó una reunión en Palacio Nacional en honor al presidente español, Pedro Sánchez, ahí el presidente López Obrador le adelantó que próximamente solicitaría a España una disculpa por los agravios sufridos por los pueblos indígenas durante la Conquista. El anuncio tomó desprevenido al presidente español, quien "aún atónito, expresó su desacuerdo con el enfoque del anuncio y consideró que el tono de la propuesta debía matizarse, incluso discutirse en conjunto", explica a detalle una fuente española conocedora de los pormenores de la reunión en Palacio Nacional. (Nota de ALEJANDRO GUTIÉRREZ, Proceso # 2213, 31 de marzo de 2019).

La reunión -a decir de Proceso- fue poco tersa y antes de dar por terminada aquella reunión y ante la parca respuesta del mandatario español, López Obrador añadió que iría "a consultarlo con mi esposa", Beatriz Gutiérrez Müller, quien desde noviembre encabeza el Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y a quien el gobierno de España, según la fuente consultada, tiene como responsable intelectual de la iniciativa.

2.- El viernes 1 de marzo el presidente López Obrador habría enviado la carta al Rey de España donde propuso al monarca que el perdón exigido por los abusos cometidos en la Conquista se manifestara en una ceremonia pública y oficial. El envío de la carta fue por "conductos diplomáticos", se envió directamente al Palacio de la Zarzuela, sede de la Casa Real. Posteriormente la misiva fue canalizada por la Casa Real al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que el gobierno de Sánchez gestionara el tema.

Durante varios días la información no estuvo en los medios.

3.- Lunes 25 de marzo. La ruta de la filtración. No fue sino hasta unos minutos después de las 13:00 horas en México (20:00 horas en Madrid) del lunes 25, cuando el diario español El País -Javier Lafuente- difundió en primicia, en su web y redes sociales, la noticia con el encabezado: López Obrador pide al Rey que España se disculpe por los abusos de la Conquista.

Al adelantar el diario el anuncio que López Obrador haría ese mismo día a las 17:00, horas de México, en un acto público en Centla, Tabasco, el presidente pospuso un viaje programado a la Quinta Zona Naval Militar, en Frontera, Tabasco, donde iba a entregar las condecoraciones Perseverancia Excepcional Primera Clase a los marinos, y se dirigió a la zona arqueológica de Comalcalco para elaborar un video que se difundió en redes sociales.

Acompañado por su esposa, en el video señala que ese día se conmemoraban los 500 años de la batalla de Centla –pese a que esta primera acción bélica de la Conquista sucedió el 14 de marzo de 1519– entre las fuerzas de Hernán Cortés y los mayas-chontales.

En efecto, así fue.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de marzo de 2019

Hay que decir también que ese día la esposa del presidente había sido oradora principal de la Conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla, de inmediato hizo uso de la voz el presidente y ahí comentó lo de las cartas.

-"Empiezo diciéndoles que decidimos aquí, en Centla, dar a conocer que enviamos cartas, tanto al rey de España como al papa Francisco, para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación de la invasión militar, los tres siglos de Colonia y también los 200 años del México independiente".

"Que se haga una revisión histórica, sobre todo, que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios; que haga la Corona Española este reconocimiento, y lo mismo la Iglesia católica, porque no se trató sólo del encuentro de dos culturas; fue, repito, una invasión y se cometieron actos de autoritarismo, de avasallamiento.

Se asesinaron miles de personas durante todo este periodo, se impuso una cultura, una civilización sobre otra, al grado de que se construyeron los templos, las iglesias católicas encima de los antiguos templos de los pueblos prehispánicos".

"También se excomulgó a quienes son los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos".

Todo esto debe narrarse, saberse, se debe de reconocer también con lo que significó el saqueo colonial de nuestros recursos naturales. Pero no es el propósito resucitar estos diferendos, sino ponerlos al descubierto, no mantenerlos en el subsuelo, como algo subterráneo, porque todavía -aunque se niegue- hay heridas abiertas.

Y es mejor reconocer que hubo abusos y que se cometieron errores: es mejor pedir perdón y, a partir de eso, buscar hermanarnos en la reconciliación histórica".

Ese día por motivos de agenda (¿?) se canceló el primer evento programado en el que el presidente presidiría la ceremonia de entrega de la Condecoración de Perseverancia Excepcional Primera Clase en la Quinta Zona Naval Militar, ubicada en el puerto de Frontera, Centla, Tabasco.

4.- Días después -el viernes 29 de marzo-, Raymundo Riva Palacio en su columna "Estrictamente Personal", del periódico El Financiero da a conocer detalles de la filtración "de acuerdo con una reconstrucción periodística, Javier Lafuente, corresponsal en México del diario madrileño El País, obtuvo la información de la carta el lunes (25 de marzo) temprano, y hacia las ocho de la mañana local, buscaron confirmar su veracidad en España, a través de Lucía Abellán, que cubre el Ministerio de Asuntos Exteriores".

Agrega que "para el mediodía, se tenía la confirmación de Madrid, pero no de Palacio Nacional. Ese mismo día se preparaba en Tabasco un evento en Centla, donde hace 500 años se dio la primera batalla de los pueblos originarios contra la fuerza invasora de Hernán Cortés, pero no había ninguna señal que se daría a conocer el envío de las cartas. El País decidió jugársela con la sola confirmación de España, y a las 13:05 horas en la Ciudad de México publicó en Twitter su exclusiva".

5 - A partir de ahí hubo muchas reacciones, y se generó un escándalo. El Gobierno español reaccionó de inmediato a la divulgación del contenido de la misiva, adelantado por El País, y en un comunicado afirmó que "lamenta profundamente" su publicación y que "rechaza con firmeza" el argumento de la misma de pedir perdón por los abusos de la conquista.

En España fueron muy duros, como la expresión del derechista Partido Popular, Pablo Casado, quien consideró la petición de AMLO como "una afrenta para España"; la vicepresidenta del gobierno español Carmen Calvo afirmó que el rey "no tiene que pedir perdón a ningún país, y no va a ocurrir...". En cambio, la vocera de Podemos, Ione Belarra, destacó que "López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos de la ´Conquista´", y hasta ofreció que si su partido llega al gobierno "habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas".

Y hubo muchas reacciones más...

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aconsejó al presidente López Obrador interpelarse a sí mismo por los "millones de indios" pobres y explotados en su país. "Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios", reflexionó el premio Nobel durante la inauguración del VIII Congreso de la Lengua Española en la provincia argentina de Córdoba, en referencia a la carta enviada recientemente por López Obrador al rey Felipe VI de España y al papa Francisco en la que les reclamó una disculpa por la "invasión" que supuso la conquista y las "matanzas" y "arbitrariedades" que se cometieron hace 500 años "con la espada y con la cruz".

El escritor Pérez-Reverte escribió airado en su cuenta de Twitter:

Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza.https://t.co/UWiFuKkbIP — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 25 de marzo de 2019

Y hubo muchos artículos, reportajes que se han escrito sobre el tema., un debate innecesario para muchos y necesario para otros...

El tema se fue a las mañaneras

· El jueves 28 de marzo de 2019, el presidente abordó el tema. "Ahora que se suscitó la polémica por la carta que enviamos al Rey, pues hemos actuado con bastante prudencia, no vamos a dar a conocer la carta, ni la que enviamos al rey ni la que se envió al Papa Francisco para esperar que se serenen las cosas.

Fue bueno, no voy a dejar de decirlo, me siento hasta contento, porque se despertó un buen debate. Es importante la historia, muy importante la memoria histórica, afirmó.

· El viernes 29 de marzo el tema siguió en "diálogo circular".

-Respecto a la carta del rey de España, ¿qué opinión le merece el hecho de que fue bastante notorio que algunos medios e incluso algunos columnistas dieron por buena una versión según la cual Beatriz Gutiérrez habría estado detrás o sería una autora intelectual o algo parecido sobre esta petición, sobre esta búsqueda de una disculpa de la Corona de España hacia los pueblos originarios de México?-, pregunto Alberto Rodríguez, del sitio web SDP Noticias.

La respuesta del presidente es que "se generó un debate, es bueno. Yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica".

"Y salió también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista, porque se negaba en el racismo y salió; y por eso qué bueno que se dio a conocer este asunto".

Aclaró que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron es un documento inicial, un borrador mutilado. La carta consta de cuatro hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está en la dos y la tres. Pero también otras cosas acerca de Beatriz (su esposa), que ella tiene mucha injerencia.

Sí -dijo-, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que nos comunicamos y platicamos, pero la responsabilidad es del presidente, subrayó...

Y agregó "No hay que enojarse, amor y paz y no perder también el sentido del humor, porque hay unos ´memes´ buenísimos, pero buenísimos sobre este tema".

· El jueves 4 de abril Alberto Morales, reportero del periódico El Universal, le pregunta...

-El presidente de España está diciendo que fue un error de su gobierno haber dado a conocer la carta hacia el rey de España donde le está proponiendo que dé una disculpa por la devastación que hubo en la Conquista.

Y también está diciendo que no se puede ver con los ojos del presente lo que ocurrió hace 500 años. ¿Cuál es su opinión?

La respuesta del presidente fue "nada más precisar que yo no di a conocer la carta...".

Dijo que "fue una filtración", que exactamente no sabe si sí fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores (oficina de Marcelo Ebrard).

Puede ser, sí -agrega-, pero no se ha hecho investigación. Se llevó a España, entonces hay las dos posibilidades.

De nuevo el presidente dijo que él NO fue quien dio a conocer la carta. "Pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey".

"Se precipitaron, porque no es cierto que se haya dado a conocer la carta. Eso nada más aclarando", subrayó...

¿Hay fuego amigo en su gobierno?-, le preguntan y responde que "¡No! Hay unidad, estamos trabajando de manera conjunta, también hay libertades, no es obligar a nadie a tener una postura. Este es un gobierno de mujeres y de hombres libres, pero claro que hay coincidencias".

"Entonces, por qué pelearnos si es recrear nuestra historia, no debemos de olvidarnos, no odiar, que es distinto, pero no olvidar, no podemos olvidar". Dijo.

Y durante los siguientes días nadie dijo nada, hasta que Marcelo Ebrard Casaubón había aparentemente cerrado el asunto en una entrevista con Javier Lafuente del periódico El País...

El tema resurge este 10 de abril, en el centenario de la muerte de Emiliano Zapata Salazar.

No a los muros, sí a los puentes: Papa Francisco

