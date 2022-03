¿Qué pasará con Alejandra?

Hoy los 11 ministros de la SCJN discutirán y votarán el proyecto de sentencia de Alberto Pérez Dayán, por el tema de Laura Morán Servín y de su hija Alejandra Cuevas Morán, quien lleva 514 días presa en Santa Martha Acatitla a pesar de contar con un amparo el día en que fue arrestada.

¿Cómo están? ¿Qué esperan? ¿Cómo les cambió la vida? Aquí lo que me contestaron, los hijos de Alejandra...

Ana Paula Castillo Cuevas

"Creo que hoy yo me encuentro tremendamente frustrada, tremendamente cansada, de ver que las instituciones en este país nomás no avanzan, que podría haber la posibilidad de que nos regresaran a la sala 4, en vez de que la Suprema Corte se quede con el proyecto de mi mamá y podamos terminar ya con esto.

Han sido 514 días de vivir en la incertidumbre, 514 días de, absolutamente todas las semanas estar pensando qué necesita mi mamá, qué le tengo que llevar, qué comida mandarle, el papel de baño, todo lo que ella requiere, porque es una señora de casi 70 años.

Mis hijos, también para ellos ha sido un desgaste. Desde que sucedió esto pues mi vida cambió y me he dedicado a luchar por mi mamá y a ir a mil citas... sí siento que yo he abandonado o he estado poco presente con mis tres hijos, porque he dedicado esto a la lucha por mi mamá.

Es también muy triste ver a mi "yaya" a sus 95 años terminar su vida, cuando fue una mujer sumamente trabajadora y sumamente luchona y entregada con su pareja, y verla hoy casi casi esperando la muerte, porque ya está muy delgadita, ya no puede comer, ya perdió la vista, etc.

Verla así y saber que nada más está aguantando para ver a su hija, me ha partido el corazón, ver a una mujer que era mi inspiración, terminar estos días así con esta pena tan grande.

¿Qué espero para el lunes? Que liberen a mi mamá. Terminar con esto. Seguir mi vida y que mis hijos vean que aunque la lucha estuvo fuerte, que el bien siempre gana. Creo que es un mensaje bien importante para mí el ejemplo".

Alonso Castillo Cuevas

"Estoy consciente que mi vida nunca será igual, desde su arresto no pasa un instante en el que mi mamá no esté presente. Estoy libre, pero mi mente vive con ella en la cárcel. Una de mis formas de lidiar con esta persecución ha sido trabajar de forma obsesiva para encontrar los espacios que me permitan denunciar que mi madre es inocente.

Vivir la impunidad y constatar que el Estado de derecho es un concepto ha sido un garfio que me ha ido destazando por dentro, el dolor, literalmente me ha devorado, siento los huesos.

Estoy drenado física, mental, emocionalmente, supongo es el espíritu lo que me sigue sosteniendo, porque todo gira en torno a Gertz y a la cárcel que cada vez que voy y tengo que dejar a mi mamá ahí quiero que la tierra me trague, sin embargo, como si tuviese una fuerza sobrenatural, puedo seguir sin parar.

Desde su arresto, siento como si me hubiera subido a una montaña rusa que no para de subir y la intensidad aumenta cada día más y lo que más anhelo es bajarme de ella, para que el huracán termine y comenzar a reconstruir mi vida.

Quizás me bajare hoy, cuando escuche finalmente "Libertad para Alejandra" pero la mente realista me ataca y me arrastra ante otras posibilidades que intento no pensar en ellas, pero las tengo analizadas y entre más consciente esté de ellas mejor.

Pensar que mi mamá pueda seguir más tiempo en la cárcel, es como si un machete me partiera en dos, pero más allá de lo que suceda hoy en la SCJN, tengo la certeza que no pararé hasta tener a mi mamá de regreso. El lazo es indestructible y el amor por el ser que me dio la vida, me seguirá llevando hacia adelante".

Gonzalo Castillo Cuevas

"El 16 de octubre de 2020 venía a mi lado en el asiento de copiloto y en un instante, un coche nos acorraló y sin presentar una orden de aprehensión, se la llevaron directo a Santa Martha Acatitla.

A partir de ese momento, la vida como la conocía cambiaría para siempre.

Una cosa es escuchar o leer tragedias o historias de terror y otra es vivirlas en carne propia.

Con mi mamá en prisión, mis hermanos, mi papá y yo, emprendimos una batalla judicial.

La paz como la conocí en algún momento de la vida, se fue.

Nunca imaginé que una mujer podría estar en prisión por más de cinco años por robar comida, ni que las familias eventualmente las abandonan ni que se sintieran derrotadas cuando apenas comienza su vida.

No hay forma de que una mujer pueda salir sana y readaptada mentalmente de Santa Martha Acatitla, salen rotas, adictas o expertas en el crimen.

El 14 de marzo de 2022 se define el futuro de mi mamá, pero también se sentará un precedente para las generaciones venideras. Demostrando que no hay ningún ciudadano por encima de las instituciones y que existe la clara división de poderes.

Por cierto, pedí una entrevista con el Fiscal a través de Raúl Tovar de comunicación social para tener el otro punto de vista, sin embargo, aún no me la da.

¿Qué dirá el ex súper delegado?

El proyecto de Agua Saludable para La Laguna, a cargo del senador Gabriel García sigue estancado y empantanado.

Gracias a las decisiones de altos funcionarios de Conagua que favorecen a grupos que han incumplido contratos, pero siguen recibiendo obras sin justificación técnica. Por ejemplo, La Peninsular, a la que se le acaba de descarrilar el tren del Istmo de Tehuantepec; o a la empresa Ozone Ecological Equipments, quien dejó inconclusas obras en plantas de remoción de arsénico en la región y obtuvo por adjudicación directa la primera obra del proyecto, un emisor a presión pero no hay ni un solo tubo.

De hecho, ganó la obra en sociedad con Recsa, otra de las favoritas de la 4T, pues está metida en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el tren del Istmo, entre otros.

Lo increíble es que estas empresas recibirán de Conagua la asignación de la parte más importante del proyecto Agua Saludable: la planta potabilizadora de 200 mdp.

¿Pues no que eran diferentes?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.