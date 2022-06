¿Qué pasa en Sinaloa?

La mañana del viernes 27 de mayo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo una gira por Sinaloa que se decía iba ser la mejor. Además de la mañanera acostumbrada en Culiacán, la agenda era supervisar en compañía de los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua los trabajos de construcción de la carretera Badiraguato, Sinaloa- Guadalupe y Calvo.

Los medios fueron invitados para realizar las coberturas, con una diferencia grande; la comitiva oficial viajó en helicópteros militares y fuertemente resguardados y la prensa se fue por tierra y sin ninguna protección policial. Un descuido grave para los compañeros.

Los reporteros de la fuente viajaban en unidades de traslado de personal a cargo de la ayudantía del gobierno federal, y adelante de ellos iba una camioneta suburban del gobierno estatal, cuando de repente, alrededor de las 8:30 horas fueron interceptados por un grupo de hombres armados con equipo de radio comunicación, en tres camionetas sin placas y desplegadas sobre la carretera, incluyendo un "ponchallantas". Se trató de un retén como muchos que hay en esa parte del estado, fue por los rumbos de Bacacoragua, en Badiraguato, ya muy cerca de Guadalupe y Calvo.

Y ocurrió el incidente.

Durante cinco minutos, los hombres armados con fusiles de asalto e investidos con trajes militares, curiosamente traían huaraches, estuvieron interrogando de manera muy decente a los miembros de la prensa, nada grave, es común en esa región.

"¿Pa´ dónde van, amigo?" dijo el hombre con acento sinaloense sosteniendo un "cuerno de chivo"., dice la nota del reportero Alberto Morales de #ElUniversal...

La respuesta fue que iban al evento del presidente López Obrador a Guadalupe y Calvo.

-"¿Qué traen ahí?"

-Son las cámaras, señalaron.

-"¿Pero, están apagadas verdad?"-, la respuesta fue sí.

-"¿No traen armas?".

"No", fue la respuesta, y de inmediato se les permitió continuar el trayecto.

Sin embargo, el grupo armado pidió que le dieran un raite a un adulto mayor a la comunidad de los Frailes, que se ubica adelante de Guadalupe y Calvo, algo muy común por esos lugares debido a que casi no hay transporte público.

Después de la reunión en la sierra las camionetas en que viajaban los reporteros fueron escoltadas de regreso por tres vehículos artillados del Ejército, pero sólo hasta Bacacoragua, ya no estaba el retén.

"De acuerdo a testimonios de periodistas que viajaban en las unidades, la presencia del grupo armado en la zona se conocía desde un día antes, debido a que la ayudantía del gobierno federal ya había ido al lugar", dice el semanario local Rio Doce.

Y como era de esperarse la tarde de ese día trascendió a través de redes sociales lo del retén en Badiraguato; Milenio Diario dio a conocer un video en el que se observa lo que ocurrió, las imágenes son elocuentes:

No pasó nada afortunadamente con los reporteros. Los grupos armados en esa región son muy distintos a los del sur y del golfo; es común toparte con ellos, no pasa de algunas preguntas y si vas con alguien conocido mejor...

¡El incidente fue nota nacional e internacional!

Reporteros de la Ciudad de México pudieron comprobar que en la sierra de Sinaloa hay retenes de grupos armados -que no autodefensas- y la autoridad hace como que no los ve.

AMLO minimizó el incidente un día después.

En charla informal el presidente minimizó el incidente del retén negando que haya un problema de seguridad en el estado; argumentó que "a veces hay confusiones", pero "en general, todo bien", sostuvo tranquilo sin ninguna preocupación aparente, pero curiosamente canceló la gira dejando varios actos sin cubrir.

¿Los grupos delictivos no tienen control de territorios del País? -, le inquieren.

"No, no, no. Eso lo piensan los conservadores. Ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón. Ya, para que quede claro", apuntó.

Y cuestionado sobre el uso de uniformes y equipos tácticos militares en el retén, AMLO señaló que eso sí está mal, pero lo justificó diciendo que no sólo es el caso de Sinaloa, sino también en Jalisco y en otras partes del país.

No le fue muy bien en la gira a Sinaloa, y no sólo por el incidente del retén sino porque, aun cuando viajó por aire no pudo cumplir todos sus compromisos, decía que estaría hasta el domingo y se regresó a México.

Tres días después, en la mañanera, AMLO comentó sin que nadie le preguntara:

"Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa, fuimos, y un escándalo, ¿no?, por un retén, esa era la nota principal, y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. ¡Pues no!, subrayó...".

Y agregó: "tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia (...) y en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, declaró".

Y se lanzó contras sus críticos...

"Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No, no somos iguales".

Muy duro.

En tanto, en Culiacán, en la "semanera" el gobernador Rocha criticó la manera en la que los medios expusieron la noticia del retén.

A preguntas realizadas por periodistas locales, quienes lo cuestionaron sobre lo ocurrido cerca de Badiraguato, aseguró que "no pasó nada".

Reveló que él mismo ya había sido detenido en uno de estos retenes, dijo que ocurrió hace años "cuando murió una sobrina mía, iba a un rosario (servicio religioso), y en esa misma carretera había un retén que no era de la policía, hacía sus operaciones, te preguntaban para dónde ibas, si llevabas identificación y demás", subrayó.

Fue increpado por lo reporteros por "normalizar" los retenes instalados por grupos de la delincuencia organizada, ante lo cual pidió que no pusieran palabras en su boca, pues sus declaraciones no habían sido vertidas en este sentido, sino en cuanto a la exposición mediática que se le dio al hecho.

Los reporteros preguntaron sobre el nivel de control de los hombres armados sobre el territorio, pues el presidente aseguró que podrían ser integrantes de grupos de autodefensa, lo cual Rocha consideró una exageración.

Y comentó medio en serio y en broma "no será que (Felipe) Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional con la idea de echarle a perder la gira al presidente, pues te puedes poner a pensar, pero es exagerar, al igual que la idea de que estos grupos se conviertan en autodefensas", manifestó.

Preguntamos por qué el descuido a la seguridad del presidente.

Un día antes, en Culiacán, el general secretario había presumido que en Sinaloa tienen desplegado entre policías locales y federales suman, 12 mil 224 efectivos quien dice, trabajan de manera coordinada en todo el estado.

Pues parece que no son tan efectivos, con todo respeto.

La presencia de grupos armados en retenes, o patrullando por los caminos es algo común en Sinaloa, pero nunca en una gira presidencial.

Y en medio de este asunto ocurrió un aquelarre en la Comisión Permanente donde Sinaloa estuvo en el ojo del huracán. Las expresiones vertidas por la senadora Lily Téllez a los legisladores morenitas son graves. Los acusa de ser el brazo político del crimen organizado.

La senadora Imelda Castro le pidió que retirara esas expresiones del diario de los debates y Téllez dijo que no...

Caray. Quien afirma tiene que probar.









