¿Qué le debe el presidente a Félix Salgado?

Ahora resulta que la víctima es Félix Salgado Macedonio...

Con todo respeto a la investidura presidencial, pero nos parece desmesurada y fuera de tono la defensa que intenta hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras en el caso de su compañero de partido Félix Salgado Macedonio, acusado de ser un violador de mujeres, incluso se ha puesto a su favor por encima de las víctimas.

¿Por qué?

¿Cuál es el fondo de este asunto?

Debemos decir de entrada que creemos en la presunción de inocencia, y el senador con licencia de Guerrero goza de ese principio constitucional. Pero también y por encima de ello, creemos en las víctimas, como diría el Dr. Moisés Moreno Hernández casi siempre las mujeres son la cenicienta del sistema de justicia penal. Y muchas veces las revictimizamos sin darnos cuenta, y el daño que se genera es irreparable.

¿Qué dijo el presidente en la mañanera de ayer?

Cuestionado por una reportera sobre las acusaciones de abuso y violación sexual contra el senador guerrerense, el presidente respondió que corresponde a las autoridades judiciales y al Ministerio Público resolver este asunto, aunque -subrayó-, se debe cuidar que no haya fines "politiqueros". Y agregó un ¿de parte de quién? en tono que sonó irónico.

Su respuesta de entrada es la de que no opina (Sic) debido a que ya había emitido una opinión. Ahí hubiera quedado, pero habló un poco de más con un "ya di mi punto de vista en una ocasión, ya dije, y eso sí lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo".

- Aunque hay denuncias presentadas de una de las víctimas y muchos (militantes y legisladores) de Morena están en contra de esta candidatura. -, le revira la reportera.

-Sí, sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso, respondió categórico el presidente.

Y agregó con un "ya mencioné -y nada más porque tú me lo estás preguntando- que primero hay que tenerle confianza al pueblo ¿no?, la gente es la que decide. Si se hacen encuestas (...). Yo establecí,desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque, si no, estamos juzgando sin elementos.

¡La respuesta presidencial estaba fuera de lugar, con todo respeto! ¿juzgando sin elementos?

No entendimos... ¿Qué diablos tienen que ver las encuestas político electorales con una denuncia de la víctima?

Pero sigamos con la mañanera que será considerada histórica.

La reportera insistió"pero a pesar de que la propia comisión (Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ)...".

El presidente eludió dar respuesta puntual y quizá realizar un leve guiño a favor de las víctimas, pero en lugar de ello dijo que se le debe tener confianza a la gente, que el pueblo no es tonto que tonto es quien cree que el pueblo es tonto y un largo etcétera.

"El pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad, sabe muy bien una cosa y sabe la otra, sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene. Eso hay que tomarlo en consideración", dijo defendiendo quizá el procedimiento interno que hubo en Morena para definir la candidatura, y donde el que muchos consideraron hombre fuerte era Amílcar Sandoval, ex superdelegado y hermano de la secretaria Eréndira Sandoval, y al que algunos columnistas consideraron que una de sus gentes habría sido el real filtrador a medios de un expediente judicial en Guerrero.

Acudan a instancias de procuración de justicia

"Y lo segundo -agregó el presidente-, es que hay instancias legales.Si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue". Eso es.

Lo otro pues es el quítate tú porque quiero y la politiquería,y también los intereses, porque en todo esto siempre hay que preguntar: ¿Y de parte de quién? (preguntó).

-Pues ahí está la víctima y la justicia siempre es pronta y expedita-, le responde la reportera.

"Por eso. Sí, que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección", dijo AMLO.

Y aquí el presidente intento decir algo más, pero se arrepintió...

"Y yo voy a dar un dato nada más... (hubo silencio) ...y al final comentó: "no, mejor no. No, no lo doy. Pero no hay que meternos en eso, ya la gente y, si no, la autoridad. Pero sí es como para preguntar: ¿Y de parte de quién?", subrayó, de nuevo...

Intentó cerrar el tema ahí... Empero agregó que "siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo".

- Esta es una acusación sí delicada, pero también sería como... ¿No pensaríamos que es como no creerles a las víctimas?, porque ahí están...", le revira de nuevo la reportera.

La respuesta presidencial fue. "Sí!, pero corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos-electorales o politiqueros pues, de que ´no quiero yo que sea él, porque a mí me tocaba´, aunque no quiso el pueblo de Guerrero; o de otro partido, que quieren debilitar al rival. Entonces, ver esto", dijo...

Y pidió el presidente que no se hagan linchamientos políticos: "O sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo, primero".

Y, segundo -agregó-, la autoridad, el Ministerio Público, los jueces, no la campaña mediática".

Y concluye con una descalificación a los medios, de nuevo:

"¿Ustedes creen que tenemos medios objetivos, profesionales, que no están a favor del conservadurismo y de los partidos del antiguo régimen? Pues la mayoría de los medios está desgraciadamente al servicio de los intereses, salvo honrosas excepciones señaló en la conferencia mañanera.

Dijo más cosas el presidente, pero nos quedamos ahí...

Fue una mañanera adversa para el presidente... De hecho, ya había abordado el tema en los mismos términos, pero no tan explícito como ayer.

¡Muy duro!

¿Qué dice la víctima? ¡O más bien las víctimas? Hay más de una denuncia penal en contra del senador guerrerense.

Basilia Castañeda quien es militante de Morena acudió esta semana a la Comisión de Justicia de ese partido político donde ratificó su denuncia contra Félix Salgado por el delito de violación sexual, ocurrido hace 22 años. Recordemos que la denuncia penal la presentó en noviembre de 2020 en la Fiscalía de Guerrero.

Iba acompañada de abogados prestigiados como Patricia Olamendi.

Félix Salgado Macedonio, compareció en privado para responder al "procedimiento de oficio" iniciado en su contra, por "supuestos actos de violencia de género".

A través de un comunicado, el órgano interno explicó que el senador con licencia enfrenta dos procesos, uno de oficio, con el folio CNHJ-GRO-014, y uno iniciado a denuncia de la presunta víctima de violación.

Basilia envió un mensaje al presidente: "le pido que sea serio y que se ponga en el lugar de la víctima. No puede defender a un violador. Porque yo no sé qué pasó, todo esto me ha dañado, me ha jodido la vida". Lo hizo antes de la mañanera de ayer, pero parece que no fue escuchada.

Y tras advertir que llegará hasta las últimas consecuencias, dijo que teme por su vida y que analiza dejar el país para buscar asilo político.

¡Las reacciones han sido durísimas!

En una entrevista con John Ackerman para canal 111, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, pidió replantear candidatura de Félix. Cuestionó la falta de respuesta de la Fiscalía en Guerrero, ya que la inacción puede revictimizar a quien denunció los abusos.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de postular a otro candidato, consideró que Morena podría tomar una determinación responsable, para que no necesariamente Salgado Macedonio se convierta en el abanderado.

El quid es que Citlalli fue entrevistada por Ackerman, quien es cuñado de Pablo Amílcar, ex delegado federal en Guerrero y quien tiene aspiraciones en Morena para buscar la gubernatura en Guerrero.

Acaso a eso se refería el presidente con el ¿de parte de quién?

Creemos que Morena no cambiara de opinión y sostendrá hasta donde pueda la candidatura de Salgado Macedonio. La defensa. que hizo ayer en presidente en Palacio Nacional es evidente.

Empero, Hay una leve posibilidad de que reculen.

Ayer de nuevo un colectivo de mujeres, entre ellas actrices, escritoras, intelectuales y algunos hombres impulsaron el hashtag #NingúnVioladorSeráGobernador tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El asunto alcanzó los medios internacionales.

Lamentablemente las víctimas son la cenicienta del sistema de justicia penal.

PD. Vale la pena ver la mañanera de ayer...

