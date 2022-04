Qué consultamos

El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado un proceso de consulta pública de algo tan nimio y tan profundo, como un monumento natural en Paseo de la Reforma. Qué hacemos con la Glorieta de la Palma, en las calles de Río Rhin, Niza y el propio Paseo, tras la muerte de la palmera sembrada en el porfiriato.

Políticamente, podemos elogiar que la consulta en curso es una manera muy inteligente de lavarse las manos. Para unos, el gobierno de Claudia Sheinbaum, en medio del austericidio que predomina, no asignó suficientes recursos para evitar la expansión de la plaga de hongos que está matando a las palmeras; para otros, sí lo hizo pero no había mucho que pudiera remediar, y 60 millones de pesos fue un acto responsable. En cualquier caso, la Jefa de Gobierno se lleva las palmas, de cada quién depende el sentido de la afirmación.

Sin embargo, la consulta sobre qué especie poner en Paseo de la Reforma frente a la Bolsa de Valores es bastante ridícula porque no todas las especies propuestas son endémicas de la ciudad, como sí es el caso por lo menos del fresno y el ahuehuete. No todas tienen posibilidades de sobrevivencia y en más de un caso requerirían un gran esfuerzo de mantenimiento. Podría jurar que por lo menos es el caso de la ceiba. Si la plaga no está controlada, no tiene sentido votar por otra palma.

Como corolario, el proceso de votación queda a cargo de una dependencia de gobierno y no de una autoridad autónoma; podría jurar que si gana la palmera, los "ivermectinos" de la Agencia Digital de Innovación Pública harán trampa: sería terrible sembrar una Phoenix Canariensis y que ésta muera durante la campaña presidencial. Es algo que no ocurrirá.

Ahora bien, no es que esté mal consultar qué árbol sembrar en la glorieta de Río Rhin y Niza. Definitivamente es bueno, el problema es que el método sea así de simple, no discriminar entre especies antes de poner el tema a votación. Una preselección de cuatro o cinco especies viables habría sido mucho mejor. No obstante, el mayor problema es no consultar todo lo demás, mediante procesos democráticos. La mayoría de las decisiones gubernamentales son a capricho y, pese al discurso, no están soportadas con evidencias.

En nuestro reciente antecedente de consultas públicas solemos terminar planteando mal tanto el nivel de las mismas, como los elementos a consultar. Por ejemplo, en septiembre de 2002 sometimos a consulta la construcción del Segundo Piso del Periférico, los beneficiarios votaron en contra y quienes perdieron la posibilidad de que el presupuesto se utilizara en transporte público votaron a favor. No hubo discusión ni aprendizaje.

En 2015 se votó la posibilidad de construir una pasarela peatonal en Av. Chapultepec. La votación no se circunscribió sólo a las colonias afectadas, sino que los habitantes de la demarcación Cuauhtémoc, fueron convocados a la consulta. Bajo mi perspectiva el asunto era relevante para toda la ciudad, o en todo caso sólo para las colonias aledañas, no veo por qué se haya optado por el ámbito intermedio.

En este momento se encuentra en obra un viaducto elevado para operar un trolebús. Quienes estamos en la agenda de movilidad sabemos que el proyecto debió hacerse a nivel, la propia Jefa de Gobierno ha expresado que ella "convenció" a su secretario de Movilidad de hacerlo a desnivel. ¿Por qué no haber votado el proyecto? ¿O por qué no hacer una consulta sobre otros temas, programas gubernamentales, programas sociales, obras de infraestructura o hasta el uso de los habitantes de la ciudad como conejillos de indias, como fue el caso del escandaloso experimento de la Ivermectina?

No es que pretenda consultar todo, pero creo que sí podemos tener una agenda más abierta a las consultas, fomentar una discusión profunda de los temas y detonar un aprendizaje social que ayude realmente a tomar buenas decisiones, a respaldarlas en la instrumentación y no sólo a usar las preguntas a la sociedad como distractor.

