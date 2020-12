Proyecto de ley de ciencia: el descontento

A casi dos años de de que el denominado régimen de la 4ª Transformación (4T) dirige los destinos de la República, de que se designó a una reconocida y premiada científica al frente del Conacyt y del imperativo de que se formule una nueva ley de ciencia en virtud de la reforma constitucional de mayo de 2019, en la que aprobó el derecho a los beneficios de la ciencia, vale la pena hacer una reflexión con los elementos de que se dispone.

Este interés viene de la reciente filtración, en redes, de un supuesto borrador de lo que sería tal iniciativa de ley que la misma directora del Conacyt ha venido diciendo que entregaría al jefe del ejecutivo por estos días. Esto comprende el que, en los pasillos informados -debido a la secrecía del Conacyt-, se adjudica su autoría al organismo de ciencia del gobierno federal.

Antes de entrar en materia es conveniente hacer unas precisiones que nos permitan contextualizar en qué ambiente se destilará la discusión de la iniciativa de ley que se deberá turnar al Congreso de la Unión:

1. A pesar de las expectativas positivas que generó la designación, por primera ocasión, de una mujer y reconocida científica al mando de la ciencia, en este momento lo que priva es desconcierto; molestia con lo que se estima una falta de defensa de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) por la responsable del ramo; desdén hacia la comunidad científica; desconocimiento tácito del sector privado y una carencia de comunicación entre el Conacyt y los actores del conjunto de organismos y miembros de la comunidad de CTI. Ello ha venido acompañado de la imposición de decisiones y desacatos a la ley por la Dirección General.

2. El intento de albazo de la senadora Ana Lilia Rivera, de la bancada de MORENA, con la visible complicidad del Conacyt, a principios de 2019, de imponer una nueva ley de ciencia de contenido centralizador y concentrador del poder en el Conacyt, sin contrapesos, vertical, con una menguada disposición hacia la investigación fundamental y peligrosamente restrictiva al poner las fronteras de la ciencia no en la libertad de investigación -aunque formalmente la reivindicaba- sino en las fronteras del Estado; con el agravante de asignar a las actividades de CTI responsabilidades que no le competen, como la de pretender someterla a las devociones asistencialistas del gobierno en turno y a la erradicación de la pobreza, en sustitución de las dependencias de gobierno responsables de esa tarea https://lasillarota.com/opinion/columnas/iniciativa-de-ley-en-cti-ortodoxia-sobre-la-ciencia-o-nuevo-amanecer-/452819 .

3. La aprobación a destiempo y sin ajustarse a los tiempos correspondientes del "Programa Institucional 2019-2024" del Conacyt, caracterizado por su ligereza, desorden, repeticiones, descalificaciones sin sustento, descuido y su carga de lagunas como las siguientes: el desconocimiento del estado de la CTI en México, el menosprecio e ignorancia sobre los esfuerzos previos para construir un Sistema Nacional de CTI, un compromiso meramente formal con la ciencia de frontera, el énfasis en programas prioritarios ajustados a los intereses del gobierno en turno y a las preferencias de la responsable del ramo -dejando de lado campos prioritarios-, la inexistencia de una estrategia de financiamiento y reparto presupuestal, así como indiferencia hacia las regiones, el sector privado y la innovación. https://lasillarota.com/opinion/columnas/conacyt-punto-de-quiebre/424056 .

4. Además de que se ha reducido significativamente la inversión en CTI, pues en menos de dos años se pasó del 0.5% del PIB a un 0.29, con el agravante de que el organismo de ciencia no solo lo ha festinado sino que se vanagloria de que hará más con menos, lo que está en curso es una suerte de achicamiento del Conacyt: menos presupuestos y cancelación de fideicomisos que articulaban al Consejo con las entidades y la administración pública federal. Pareciera que el órgano de ciencia se quedará únicamente con becas, cátedras patrimoniales estancadas, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los Centros Conacyt. Y ni qué decir del desamparo en que quedan los consejos estatales de ciencia, tampoco en el horizonte del Consejo. Priva una vieja visión centralista y vertical que no se ha percatado del proceso de federalización experimentado por México en los años recientes.

5. Está en curso una acelerada política de centralización de decisiones, de concentración del poder en la dirección general del Conacyt, de eliminación de organismos de contrapeso y consulta, además de que se han menospreciado y dejado de apoyar a las academias disciplinarias y profesionales. A ello se suma la disminución en el número de miembros del SNI con la exclusión de los de entidades privadas, el congelamiento del programa de cátedras y la cancelación de programas que apoyaban las actividades de CTI; se agrega el resquebrajamiento de la institucionalidad y el desacato a la ley, como lo expresan la eliminación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la recomposición a modo de los cuerpos colegiados, el desacato de ordenamientos judiciales para que se respeten procesos y designaciones, y hasta la afectación de los Centros Conacyt con el reemplazo de directores al contentillo de la Dirección del Conacyt y sin el menor respeto a la institucionalidad de los centros.

6. Luego de una larga discusión, de parlamento abierto y de supuestas simpatías de legisladores de la mayoría de legisladores de MORENA con el modelo de fideicomisos como mecanismo para administrar recursos transanuales y transexenales -tan necesarios para la CTI-, para captar recursos no fiscales para las tareas del conocimiento y su aprovechamiento social, y para facilitar la transferencia de conocimiento a los sectores productivo, social y público, el presidente y su partido decidieron cancelarlo con la connivencia de la responsable del Conacyt. Ello no sólo recortó aún más los exiguos recursos para el sector sino les amputó un mecanismo que facilitaba no sólo la captación de recursos para ejercer mejor sus responsabilidades sino que puso freno y complicó la difícil articulación del conocimiento con la productividad para la urgente mejora de la competitividad del país. Todo al amparo de acusaciones, desde el púlpito presidencial, no demostradas, de corrupción de las comunidades de CTI.

Finalmente, se suman al desconcierto el maltrato verbal a los investigadores, el rechazo a extensiones de becas, retrasos en pagos y un constante recambio de funcionarios del Consejo por inoperancia, inexperiencia o desacuerdos con la Directora en turno.

En este marco se ubica el lanzamiento de la iniciativa de ley en CTI que deberá presentar el Conacyt, al igual que es el contexto donde se filtra un borrador de la misma que se atribuye la Dirección General del organismo de ciencia. En virtud de que la comunicación de la responsable del ramo con las comunidades respectivas está enrarecida y de que ha manejado su responsabilidad en secrecía y sin las consultas requeridas, y ni que hablar de la falta de transparencia, tomaremos el documento como válido por dos razones: la primera, fuentes informadas dicen que es un documento que proviene del Consejo de Ciencia; dos, los términos y el espíritu del borrador coinciden con la retórica en boga en Conacyt, con el estilo de gestión, con su visión y con la manera como se ha conducido.

Los puntos centrales de dicho documento son los siguientes:

1. El borrador es incompleto y mal estructurado; no cumple en lo más mínimo con la formalidad de una iniciativa de ley y menos para la CTI.

2. Al igual que los pronunciamientos y la retórica del Conacyt de la 4T, el documento está cargado de generalidades, lugares comunes y de una fraseología que es difícil encajar en una verdadera iniciativa de ley en la materia, en tanto ejes constitutivos, como las siguientes: igualdad, no discriminación, inclusión, pluralidad, equidad epistémica, diálogo de saberes, planeación participativa, solidaridad, beneficio social, perspectiva de género, enfoque intercultural y responsabilidad ética, social y ambiental. En este tenor se pronuncia, sin explicar, y en el siglo XXI de la globalización, de una nueva revolución en el conocimiento, de la pluridisciplina y de la colaboración interinstitucional -incluyendo la internacional- por la soberanía científica y tecnológica. Esto último menos se entiende a la luz de la poca visibilidad que se tiene sobre el sector privado y ante el insistente elogio de los saberes tradicionales y de la tecnología del trapiche.

3. Si bien de manera nominativa dice pronunciarse por la libertad de cátedra e investigación, el pronunciamiento queda deslucido al considerar que las líneas de investigación se ajustarán a la "Agenda del Estado", bajo el supuesto de que estará decidida por el propio Conacyt. Además, en lugar de ser genérico y con una mirada amplia de lo que son las ciencias y las humanidades, se incluye un listado de temas prioritarios que mucho se asemejan a los campos de interés definidos en los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), proyecto estrella del órgano de ciencia caracterizado por la investigación aplicada en temas dirigidos a resolver pobreza y desigualdad, incluyendo las líneas de investigación preferidas por la responsable de ciencia y sin contener espacios para otras temáticas https://lasillarota.com/opinion/columnas/los-pronace-conacyt-una-ciencia-militante/403475 . Empero, y para no dar la impresión de restringir los campos, el borrador considera que el listado se modificará o enriquecerá por decisión de un "Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación", organismo que tampoco se incluye ni se define su composición ni atribuciones. Asimismo, fuera de la retórica el documento no incluye una mirada ni una propuesta dirigida a las ciencias que no tengan que ver con pobreza y medio ambiente.

4. En materia de estructura de gobierno el documento en cuestión es incompleto, confuso e insuficiente para la conducción de la CTI como sistema nacional. Agrega al Conacyt la H de humanidades y establece la creación de un "Órgano consultivo interno y de articulación", al que designa como el espacio permanente de participación de la comunidad de ciencia y con carácter autónomo. Este organismo contará con un "Consejo de articulación" que es un símil de lo fue el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología; si bien se dice que será autónomo, en realidad no lo sería pues estaría coordinado por un Consejo Técnico designado por la Dirección General del Conacyt con H, sin establecer mecanismos que indiquen una designación independiente de miembros de la comunidad de CTI.

5. El documento no habla de federalización de la ciencia, solamente de descentralización. Por lo mismo, no contempla una visión federal del tema ni toma en cuenta la propuesta de ley formulada por la REDNACECYT -tampoco la de ProCiencia, que sin duda es muy completa https://drive.google.com/file/d/17q6_emZPjhXHcGYemaekKDU-uZB9bV8Z/view . Incluye también la formulación de un programa de ciencia, el PECITI, al que solo le agrega también la H.

6. Dedica un capítulo a la colaboración con la Secretaría de Educación Pública donde establece que el Conacyt con H colaborará con la actualización de los planes de estudio, en la capacitación de los docentes y en los programas que posibiliten inculcar la inclinación científica desde edad temprana.

7. En la fraseología, perdido en diferentes rincones, se habla de una política de estado para la CTI, la cual da por supuesta, pero sin establecer los instrumentos ni los lineamientos para que sea posible. Pareciera que este asunto será responsabilidad única de un Conacyt con H centralizado y con la concentración de decisiones en su Dirección General.

El eje de la propuesta se limita a la formulación de una Agenda de Estado para la CTI, que sería con el agregado de una H, la cual estaría definida por el Conacyt con H.

Si algún punto novedoso se puede encontrar en el borrador filtrado, tiene que ver con la inclusión de autonomía constitucional para las universidades públicas y las instituciones públicas de educación superior; punto que abriría la posibilidad para que el IPN, los diversos institutos públicos de investigación y los Centros Públicos de Investigación (CPI) puedan alcanzar la tan ansiada Autonomía. No obstante, el documento también incluye un candado al condicionarla a "los términos de la normatividad aplicable". En todo caso, este punto habría que retomarlo como base para que los organismos públicos de ciencia y de educación superior alcancen el estatus de autónomos.

Por otra parte, el documento deja de lado los temas importantes que deben ser parte de una iniciativa de ley como la que nos ocupa. Solo por señalar algunos puntos, quedan fuera de su mirada temas como los siguientes: 1) una mirada federal de la ciencia y el impulso de las actividades de CTI en las regiones, con la necesaria participación de los otros niveles de gobierno para que fomenten y financien la creación de organismo de CTI de competitividad internacional y, a la vez, creen entornos normativos favorables; 2) el Sistema Nacional de Investigadores, tal y como está el borrador se descobija al Sistema y se pone en riesgo su continuidad; 3) no se ofrece ningún articulado sobre los CPIs, más allá de su sola mención; 4) la estructura de gobierno que se presenta no solamente es rudimentaria e incompleta, sino que alberga el peligro de la concentración de poderes y decisiones en la figura de la Dirección General del Conacyt con H; 4) tampoco se incluye un articulado sobre la transferencia de conocimiento y la necesaria articulación de la ciencia con los sectores productivo, público y social.

Finalmente, lo que se puede concluir es que en lugar de contemplar una política de Estado para la CTI, lo que se propone es una ciencia de Estado al mejor estilo de la que se destiló en la Alemania Nazi, en la Rusia Staliniana y en sus estados satélites, como el emblemático regimen de Ceausescu, de Rumanía, donde se tuvo a bien construir una premiada carrera de científica a la mujer del Dictador. Somos muchos los que seguimos pensando que lo alcanzado por México hasta el momento merece mejores propuestas para alcanzar un Sistema Nacional de Ciencia abierto, incluyente y ambicioso que apunte su mirada a un conocimiento de frontera, un mundo sustentable y se inserte en una época que mira más allá de las fronteras del planeta.

*Rafael Loyola Díaz

Investigador IISUNAM, ex-director general del CIESAS y fundador de un Centro Socioecosistémico.

