Profeco intimida y extorsiona a gasolineros

Así como lo están leyendo, por un software defectuoso. Les cuento que empresarios gasolineros, y no, no hablo de los grandotes, sino de los chiquitos, se encuentran a merced de las intimidaciones y extorsiones por parte de verificadores de la Profeco, debido a un software defectuoso que altera las bitácoras de los dispensarios de las gasolinas, pero que ellos no manejan.

Los números son crudos, pero nunca mienten

Cobran aproximadamente 40 mil pesos de multa por manguera. Cada dispensario trae al menos dos y máximo cuatro. Así es que, y si la calculadora no miente, por no inspeccionar el dispensario cobran hasta 160 mil pesos. Existen 20 mil 229 dispensarios afectados con cuatro mangueras, equivalentes a 80 mil 916 mangueras.

Reza el refrán, dependiendo del sapo es la pedrada, y como sí debe haber multas y haciendo un promedio ponderado... De mordidas, por no inspeccionar la mitad de las mangueras, el negocio alcanzaría los 160 mmdp. ¡Quihúboles!

De multas, por la otra mitad de las mangueras, Profeco se embolsa más de 5 mmdp. ¡Más quihúboles!

Pero, ¿por qué pasaría esto?

Empresarios gasolineros Pymes me buscaron, con documentos oficiales, para denunciar que el software instalado en sus dispensarios por Gilbarco Inc., para cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-185-SCFI-2017 y NOM-005-SCFI-2017 salió defectuoso.

Y aunque los cambios de precios del combustible quedaron registrados, las cantidades correspondientes a cada cambio no aparecen en el resultado de la evaluación.

El meollo del asunto es que...

La misma empresa, sí, Gilbarco, le avisó de la falla no sólo a la Profeco, sino también a la Secretaría de Economía y al Centro Nacional de Metrología (Cenam), desde finales del año pasado, debido a que estas dependencias le avalaron y certificaron el buen funcionamiento, bueno... quesque buen funcionamiento del programa.

Gilbarco Inc. detectó la falla el 27 de agosto de 2021, al expedir la "liberación de la versión P04060 para México", donde acepta que en varias de las estaciones de servicio "inspeccionadas", los dispensarios no están registrando continuamente eventos de "cambio de nivel de precio", situación que omitió compartir con los propietarios afectados, pero sí con la Dirección General de Normas, la cual comunicó a la Profeco.

Ahora, increíblemente, por no decir atascadamente y sin ética alguna, los verificadores de la procuraduría utilizan la información para imponer multas millonarias a cada una de las 4 mil 494 estaciones que se encuentran afectadas y poner sellos a sus 20 mil 229 dispensadores, sin que puedan hacer algo por un software que ellos usan con el aval de la Secretaría de Economía, la Profeco y el Cenam.

Los afectados también denunciaron que hasta el momento Gilbarco Inc. se lava las manos asegurando que realizó un acuerdo de palabra con las autoridades y que podrá sustituir el software de los dispensadores hasta en seis meses; sin embargo, ni SE, ni Cenam se han acercado con los gasolineros.

Así pues, mientras tanto, Profeco realiza verificaciones sabiendo que los gasolineros no podrán obtener el aval debido a un software que se sabía defectuoso y que afecta en mayor medida a los pequeños empresarios y no a las grandes cadenas.

Sólo me queda preguntar, ¿a dónde irá ese dinero? Acepto sugerencias...

Vaya escándalo

Y ya que hablo de la Profeco, les cuento que el viernes pasado en el restaurante Nostos, del polémico empresario Deniss Stevens, el exdueño del equipo Puebla Ricardo Henaine agredió verbalmente a otros comensales. Lo que más llamó la atención fue que, de la seguridad, los comensales agredidos no vieron ni sus luces, lo que ocasionó la molestia de otros clientes, quienes informaron de este problema a la Profeco, de Ricardo Sheffield, y al equipo de Omar García Harfuch, ante las noticias de asesinatos y escándalos en lugares públicos.

Por cierto, el alcalde de la Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, tiene un expediente abierto contra Dennis por un contrato irregular de cámaras de video; mientras que la UIF, de Pablo Gómez, otro al exdueño del Puebla por transacciones multimillonarias.

Y mientras unos se gritan, otros se ríen...

Así, entre risa y risa, estaban en un restaurante de las Lomas Carlos Alpízar, secretario de la Presidencia de la Judicatura Federal, y Beto Rivera Torres, empresario mexiquense, líder en desarrollos inmobiliarios con Frisa. Así pues, en un país polarizado, se aprecian las buenas relaciones entre sectores, ¿o no?, pues pensar que estaban viendo lo de un nuevo terrenito es ¿¡impensable!?

Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja

Y que la 4T está llena de contradicciones. Mientras la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila se desvive por hablar bien del presidente López Obrador en todas sus redes sociales, sus acciones de gobierno dicen todo lo contrario. Resulta que en las pocas semanas que lleva gobernando ha metido nuevos proveedores, deslindándose del anterior gobierno morenista, del impresentable Jaime Bonilla; pero esto no es todo, además le ha entregado contratos a panistas, sí, a empresarios azules, de Baja California y otras entidades, lo que ha despertado sospechas y desconfianza entre los militantes guindas.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

