¿Probar las estructuras?

El triunfo electoral es multifactorial. Nunca se explica por una sola variable. Sin embargo, el peso que tienen las estructuras de los partidos en nuestro país tiene una gran relevancia en el resultado final. Los antecedentes de esta situación son políticos, culturales y legales. Por eso, los líderes dedican tanto tiempo y recursos para mantenerlas.

Las estructuras son uno de los componentes del llamado voto duro. También son conocidas como redes "clientelares", que deben ser referenciadas geográfica y tácticamente para incrementar sus niveles de eficacia. Por sus características, pueden además ser combinadas con otras acciones como la planeación estratégica de los programas sociales de gobierno o el apoyo a través de los recursos de financiamiento a los que tienen derecho los partidos.

Las estructuras territoriales se crean, mantienen o incrementan gracias al intercambio oficial y extraoficial de favores. Las y los ciudadanos que las conforman tienen prioridad en las decisiones de los servidores públicos y en las gestiones que realizan candidatos en campaña y los integrantes del Poder Legislativo. A cambio, los primeros se comprometen a hacer servicios personales, apoyar cuando se les requiera, ser leales y emitir el voto en favor de los partidos que los apoyan. Pero eso no es todo.

Las personas que son parte activa de las estructuras territoriales pueden desempeñar otras funciones. Algunas, incluso, hasta llegan a ser violentas o ilegales. Esto se explica porque el clientelismo es una relación de poder que fue concebida a partir de la dominación que ejercen los líderes, lo que lleva a modelos vinculatorios marcados por una gran asimetría en los que es fácil derivar en abusos de poder.

En los países con democracias modernas, el clientelismo existe. Pero las restricciones legales para evitar las asimetrías y los abusos son más estrictos. Tanto así que las sanciones son mucho más duras que las que se aplican hoy en México. En contraste, es preciso reconocer que también se han desarrollado modelos de intercambio mutuamente benéficos que poco o nada tienen que ver con el corporativismo del siglo pasado.

Algunas investigaciones apuntan que la evolución del clientelismo favorece el desarrollo político. Por un lado, porque incrementa la conciencia política de algunos grupos marginados o en situación de desventaja. Por el otro, gracias al potencial que ha demostrado tener en el fortalecimiento de la competencia entre partidos y el incremento en los niveles de participación ciudadana.

Para las instituciones modernas, las políticas clientelares diseñadas a partir de estructuras territoriales pueden facilitar las soluciones de algunas de las más apremiantes necesidades sociales. Los flujos de comunicación de ida y vuelta reducen procedimientos y tiempos que impide la burocracia y llegar a gente que, en otras circunstancias, estaría muy lejos de recibir los beneficios de políticas y programas indispensables para su subsistencia y la apertura de nuevas oportunidades.

Es cierto que el clientelismo y la corrupción muchas veces están ligados. El clientelismo castiga, margina o limita a las personas que no tienen filiación partidista o que simpatizan con la oposición. Pero también lo es que, bien manejado, no se convierte en freno importante de los procesos de modernización política o económica de una nación. La clave principal para que sea funcional a la democracia está en las reglas que se definan, de manera particular cuando se ajustan a un sistema de equilibrios, equidad y de pesos y contrapesos.

Con la irrupción de los medios digitales y redes sociales están dadas las condiciones para desarrollar estructuras territoriales más grandes, sólidas y efectivas. El problema de fondo es que aún no se han encontrado —o no se han querido encontrar— las fórmulas necesarias para poner fin a las prácticas negativas, nefastas y perniciosas del clientelismo como son la compra y coacción del voto, el acarreo, el condicionamiento de los beneficios que surgen de los programas sociales y la intromisión de la delincuencia organizada.

Durante el siglo pasado, el PRI tenía una de las mayores estructuras territoriales en América Latina. El soporte de estructura, cobertura geográfica y movilización que le representaban las organizaciones campesinas, obreras y populares —a la par del control que ejercían localmente los gobernadores— le dieron una gran fortaleza, pero crearon una cultura política en los usos del poder a la que muchos se mantienen aferrados.

Los dirigentes de todos los partidos lo saben. Algunos quisieran mantener el modelo del siglo pasado, pero no es tan fácil. Es más, resulta imposible. Se requieren demasiados recursos y esquemas sofisticados de control para cumplir con el marco legal. De hecho, debemos recordar que la crisis que enfrentan hoy los partidos de oposición se explica en buena medida por el golpe que asestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las estructuras territoriales de sus adversarios.

Conocedor del alto valor estratégico y táctico que tienen las estructuras territoriales, el presidente está decidido a protegerlas y hacerlas más grandes. Sin duda, para él tienen tanto o más valor que sus conferencias de prensa matutinas. Gracias a ellas, además, se mantiene a flote en sus niveles de aprobación, apoyo y popularidad. Por tal razón, las pondrá a prueba en el proceso de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

El buen líder sabe que un partido sin estructuras territoriales es un pobre partido. En la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2024, Morena, los gobernadores y partidos aliados pondrán a prueba esta maquinaria. El objetivo a cumplir va más allá de las ventajas y desventajas que la consulta le traerá al país. Será, a final de cuentas, la demostración del verdadero poder electoral que hoy tiene el presidente de la República.

