El socavón que la Alianza Va por la CDMX le abrió al bastión morenista más importante del país desde hace 25 años, no fue menor. ¿Será esta derrota el principio del fin del lopezobradorismo? Baste decir que, aquí, AMLO gobernó y que la Sheinbaum, la regente pues, nunca ha sido jefa de Gobierno, era su carta preferida para el 2024. Así pues, el boquete fue por partida doble.

"Morena ofreció una caja de esperanza en la ciudad, con el detallito de que la caja venía vacía", me dijo Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad y vocero de la alianza ganadora.

Durante la campaña, Fernando Belauzarán, candidato de izquierda fichado por el PAN, me aseguró que para la 4T la clase media era el enemigo, y vean hoy lo que me dice Atayde...

"Estoy convencido que la clase media salió a votar y salió a votar por miedo a perder sus libertades, y salió a votar también por una propuesta que justamente busca defenderlas, promoverlas, y a ellos quiero decirles de manera muy clara que no les vamos a fallar".

"Más allá de institutos y colores, lo principal es responder a la confianza ciudadana con buena administración y gobernando para todos, no sólo para unos, para así poder generar un efecto dominó en el resto del país. Debemos estar a la altura de las circunstancias, porque si no lo hacemos bien, también podemos ser castigados, ya nos ha pasado".

Reza el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver...

"Entonces hay un voto de castigo, me parece, y yo estoy sorprendido, triste ante lo que ayer declaró la jefa de Gobierno, diciendo que más bien el resultado es producto de una campaña crítica a la cuarta transformación".

"Yo invitaría, con mucho respeto, pero también de manera muy enérgica, a la jefa de Gobierno, a que más bien haga un profundo ejercicio de autocrítica y de reflexión". Ouch.

No obstante, el panista le extendió la mano para hacer un gobierno en conjunto y la invitó a dejar de lado acusaciones, y en su lugar hacer un profundo ejercicio de autocrítica y reflexión.

"Queda en ella si nos devuelve la mano o no".

Pues el Congreso capitalino tendrá un cambio drástico en su composición y dejará de ser una oficialía de partes de la Sheinbaum. ¡Qué tal, eh! Adiós a los abusos de Morena como la ley Sheinbaum o que nos quieran tasar las plusvalías, etc, etc. La alianza o es la primera minoría o estaría abajito de los morenos hablándoles y defendiendo al ciudadano al tú por tú con votos suficientes. ¡Qué paz al alma!, ¿o no?

Adiós a Padierna y a los Bejarano, entre otros

"Nadie como Margarita Saldaña para gobernar Azcapotzalco. La conoce muy bien, pues ya la gobernó hace tiempo. Sandra Cuevas igual hizo un campañón en la Cuauhtémoc".

A Giovanni en Coyoacán le echaron de frente a los cuervos de la nación, en donde era notorio cómo éstos primero pasaban a los domicilios y dos horas después llegaban los candidatos del partido oficial, pero Giovanni sacó la casta y va a ser de los mejores alcaldes. Mauricio Tabe hizo el milagro en Miguel Hidalgo, contra una terrible guerra sucia". Lía Limón ni se diga en Álvaro Obregón, o Luis Gerardo Quijano, que se llevó Magdalena Contreras, o Alfa González en Tlalpan.

De hecho, Alfa le quita a Claudia la demarcación

"Ahí hubo dos períodos consecutivos de malos gobiernos de Morena y el vecino dijo basta. El primero fue el que encabezó la propia doctora y el segundo fue pues el de la actual alcaldesa; de hecho, la candidata de Morena intentó desmarcarse de ella, pero hoy, como te decía hace rato, los votantes de la ciudad no se dejan engañar".

Nueve alcaldías ya son de la alianza, pero no descarten una décima, pues impugnarán Xochimilco...

"Xochimilco está en empate técnico, la diferencia es de menos de un punto porcentual, y llama la atención que la cantidad de votos nulos es mayor a la cantidad de votos ejercidos".

LM.- ¿Esta derrota morenista hubiera sido igual de catastrófica sin la Línea 12?

AA.- La tragedia de la L12 era evitable, pero la jefa de Gobierno decidió reducirle 2 mil millones de pesos al Metro en su gestión y cuando tú a algo le dejas de dar mantenimiento, cuando tú a algo lo dejas de cuidar, pues por supuesto sucede algo como lo que sucedió. Pero déjame decirte que, previo a este accidente, el único partido que en campaña venía creciendo era el PAN, y Morena ya venía decreciendo. Voy a ser muy franco, la L12 por supuesto terminó de abrirnos los ojos de que cuando un partido gobierna mal, pues por supuesto quieres un cambio".

LM.- Al gobernar de nueve a 10 alcaldías, ¿qué diferencias veremos en la CDMX?

AA.- "Firmamos previo a la elección una agenda de gobierno en donde los compromisos son:

1.- Inseguridad; en Benito Juárez hay un programa muy exitoso que fue con Taboada, la idea es llevar ese modelo, esa política pública al resto de las demarcaciones.

2.- Recuperación económica; la exitosa política de Adrián Ruvalcaba en Cuajimalpa la llevaremos al resto de las demarcaciones.

3.- Estancias infantiles; no vamos a esperar a que caiga el recurso federal, nosotros las vamos a recuperar, de nuestra cuenta corre.

4.- Crearemos casas de seguridad para mujeres violentadas.

5.- La salud; como en Benito Juárez, habrán Centros de Atención Social Especializada que ofrecen varios servicios.

6.- Impulsaremos la cultura, el deporte, la ciencia que las demarcaciones de Morena descuidaron.

Y 7.- Quizá lo más importante de un alcalde, una alcaldesa, los servicios públicos, los baches, la iluminación, los parques, los mercados públicos, ahí se va a ver la diferencia de las alcaldesas y los alcaldes de la alianza Va por la Ciudad de México".

Ahora bien, me pregunto, ¿en la CDMX a quién se castigó, a la regenta Sheinbaum o al presidente AMLO? Los leo...

