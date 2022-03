Primavera telúrica y violeta: pancartas y palabras

La marcha avanza como un ritual poderoso, creativo, interminable. Dolido. Con su batucada y sus denuncias. "Defender la alegría y organizar la rabia". Me pasma la cantidad de pancartas y su singularidad. Como nunca. En mi cuaderno anoté a las prisas, me hubiera gustado tener hartos ojos y manos para aprehender con minucia esa revolución que estamos viviendo: las morras y sus lenguajas. Hay quien diga que feminizar ciertas palabras es antiestético y rompe las reglas. ¿Cuáles? El habla evoluciona en las calles y en los corredores. Entre los puestos de elotes y las aulas. La necesidad transforma el habla. La urgencia crea sus lenguajes. No es un proceso que haya comenzado antier, lo mismo se dijo en su momento de cantidad de oficios, ¿recuerdan aquello de la señora presidente? ¿La ingeniero? Se les corroían las orejas de imaginar que, si existe una mujer para encarnar un oficio, no se van a caer los puentes porque se le nombre en femenino.

La lenguaja es política, es libertaria, es amorosa y es lúdica. ¿Romper las reglas de quién? Ay, no, por favor, la sola idea nos quita el sueño. La antimonumenta guerrera frente al majestuoso mármol de Bellas Artes. La antimonumenta de las mujeres que luchan: una mujer minúscula con su puño en alto rodeada de esos edificios que arañan las nubes bien "poderoso caballero es Don dinero", según "las reglas". Escribiré: tan súper fálicos, nada más para regodearme en la evidencia. Ese choque brutal de las desigualdades. Expuesto. De golpe. En una glorieta. Pero en la munda la poderosa es la figura femenina que encarna la urgencia de justicia. Revertir el orden patriarcal. En "la cuerpa" la diferencia está dicha. Los contenidos tan diversos de esa diferencia son los contenidos de las experiencias identitarias más profundas: "cada una se vuelve feminista con su propia historia". La lenguaja como una habitación simbólica donde guarecerse. Desde dónde imaginar una futura que es -también- nuestra.

Van algunas frases de las pancartas acuerpadas según sus especificidades. Tantas celebran el descubrimiento de "la otra mujer" como aliada, como "cariña", como "amora". Celebran la sororidad y su construcción colectiva. Las consignas clásicas ya indispensables y las que se suman: "¡Viva la vulva!" "¡Vivan las morras!" "Morra, la revolución eres tú". "No somos histéricas, somos históricas". "¿Qué sería de nosotras sin nosotras?" "Querida, sentir jamás será de intensas, es de guerreras". "Esto es pelear como niñas". "Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días". "El feminismo será antirracista, anticlasista, anti excluyente, o no será". "Libertad, igualdad, sororidad". "Ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando el piso de la cocina". "Si nos quieres apoyar rompe el pacto patriarcal". "Mamá, no temas, hoy no voy sola por las calles". "Si las brujas no luchamos: ardemos". "Que nuestra furia abra caminos y nuestra ternura nos proteja". "Ni Dios ni Estado". "Chinga tu padre México". "Agradece que queremos igualdad y no venganza". "Te metiste con las mías y me sale lo bruja". "Tus chistes machistas no me dan risa. Calladito te ves más bonito". "Machete al machote". "No quiero rivalidad, quiero sororidad".

Las pancartas que reivindican los logros y los avances de una toma de conciencia y una formación con perspectiva de género: "En 2009 aceptábamos en tv abierta el comercial: 'Dime vaquera' de Doritos. Hoy tenemos la ley Olimpia. Estamos avanzando. NO dejemos de luchar". "Ni 'muchacha' ni "señorita' soy la Doctora". "Soy la pedagoga que va a deconstruir lo que no nos debieron enseñar". "Soy la arquitecta que va a crear espacios incluyentes para todes". "Soy la abogada que cuestiona la ley de los patriarcas". Las pancartas que reivindican de manera específica la autonomía de las vidas y las cuerpas: "La defensa del territorio comienza por la cuerpa". "Ni las mujeres ni las tierras somos territorio de conquista". "A mí nadie me 'conquista'". "Mi cuerpa es mía". "Saca tus rosarios de mis ovarios".

Aquellas que denuncian los silencios impuestos bajo intimidación y amenaza: "No era paz, era silencio". "Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá". "Elisa, vengo a denunciar lo que te obligan a callar". "Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio". "Calladitas no nos vemos". "No le debes tu silencio a nadie". "Por cada mujer que se calla, un abusador camina impune". También abundan las pancartas que denuncian desde un "Yo". La valiente irrupción del intimismo explícito en lo público. Lo íntimo se colectiviza. Lo personal ha sido, sigue y seguirá siendo político, pero jamás antes vimos esta valentía de una voz íntima asumida de contingenta en contingenta en una marcha que se calcula entre setenta mil y cien mil personas. Hermosas, rebeldes, imparables. La construcción de sororidad ha creado una fuerza telúrica que intenta estallar una de las herramientas más eficaces del patriarcado y de toda forma de dominación: la ley mordaza.

El mandato de silencio. Los labios cosidos de la víctima y los labios cosidos de un entorno que se convierte en cómplice con la intensidad de ese "hábito" ominoso y tan bien aprendido: mirar hacia otro lado mientras las cuerpas, las emociones y las vidas de niñas, adolescentes y mujeres se violentan. Hasta el aniquilamiento feminicida. "Aquí no sucede nada". "Acá nada rompe 'la armonía'". Nada agrieta las murallas protectoras de la "feliz familia mexicana". La comunidad "perfecta". La absurda y tan costosa fantasía de ese "todos" los hombres que protegen a "sus mujeres". Un posesivo inquietante y mal habido. Como bien dicen las feministas de las más recientes olas: "no es lo mismo los hombres que los onvrez". No, no es lo mismo: "¿Qué hace un machito como tú en un siglo como éste?" "Mi mamá me está cuidando para ser un buen hombre".

Vivimos en una sociedad que educa a los varones para ser "onvrez", que todavía asume la masculinidad como la tan aprendida y sostenida voluntad de dominio. La "posesión" que comienza hacia adentro de la familia: "Un padre machista me hizo feminista". "Mi madre no merecía la violencia de mi padre". "Yo hablo por mi abuela, por mi madre, por las mujeres silenciadas de mi familia". "Yo vengo a denunciar lo que mi mamá tuvo que callar". "Él te rompía mamá y yo no pude defenderte". "No eras una inútil mamá, eras una diosa humillada". Las denuncias contra esa forma de violencia que consiste en arrebatarle sus hijes a las madres, la violencia vicaria: "No puedo convivir con mis hijos porque un hombre poderoso me arrebató mi maternidad". "¿Qué significa violencia vicaria? Que no puedo abrazar a mis hijos apropiados por su padre".

Las pancartas que denuncian el acoso sexual y la violación a niñas, adolescentes y mujeres: "No fue tu culpa, eras una niña". "No voy a crecer con miedo". "No son 'madres' son niñas violadas". "Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de No ser violadas en vez de enseñar a los 'onvrez' a respetar y a No violar". "Eduque a sus hijos para no violar y no a sus hijas para no ser violadas". "Soy la tía de las niñas que nunca vas a tocar". "La 'seño' de tu escuela sí te cree". "Mi cuerpa no quiere tu opinión". "A mí también me gustan las mujeres y no las acoso".

Me fui de bruces ante la cantidad de pancartas que denuncian de manera muy explícita una de las peores violencias que vaya que sabemos, vaya que tendríamos que saber que existen: el abuso sexual y la violación hacia adentro de las familias. El abuso sexual incestuoso. La violación incestuosa. La más emocionalmente mortífera de las realidades posibles y la más negada. Qué miedo nos da aceptarlo. Qué miedo nos da reconocer que hay niñas y adolescentes viviendo el horror silenciado, justo allí donde tendrían que encontrar su espacio de protección fundamental. No tienen nada más. No conocen nada más. Están en manos de sus depredadores que "las aman". Atrapadas. Esas son "las reglas". Hasta que una compañera las escucha. Ya no están solas. Ya son dos. Hasta que decenas y miles de compañeras las escuchan: "Hermana, yo sí te creo".

Y entonces -acuerpadas, protegidas- es posible decir lo indecible: "Aquí gritaré lo que mi papá me hizo callar". "Quiero que los secretos familiares dejen de encubrir abusadores". "Me obligaron a vivir 19 años con mi abusador". "Lo olvidé por años, lo recordé en terapia: el violador vivía en mi casa". "La violencia sexual no debe ser secreto de familia". "Sin el aborto sería la madre de mi hermano". "Mamá, familia ¿por qué encubren al abusador?" "Los violadores en la familia son protegidos por la familia". "Mamá, sucedía bajo tu techo. Mamá, ¿tú lo sabías?" "La mayor parte de las violaciones: hombres cercanos a la familia". "Celebraba las navidades con mi violador".

Nombrar los feminicidios: "Cada muerta representa el fin de un mundo". "Grito y peleó por mi hija que ya no está". "No somos la creación más bella del universo, somos las 11 que matan cada día por su sexo". "Nos enterraron, pero no sabían que éramos semilla". "Te fuiste a la escuela, te encontré en el forense". "Quiero morir de vieja, no por ser 'vieja'". "Tu machismo mata más que el coronavirus". "Desnuda te incomoda, ¿muerta no?" "Ayer soñé que estábamos todas, pero fue solo un sueño". "Pa, si no me encuentras búscame en las estrellas". "A mis sobrines le arrebataron a su madre". "No quiero vivir esperando mi turno". "Somos el corazón de las que ya no laten". "Marcho por que estoy viva". "Si yo voy a morir, pido ser la última". "También marcho por Lourdes y por todxs los periodistxs asesinadxs". "Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle". Muchas pancartas que incluyen a sus mascotas: "Si no llego, cuiden a mi gato". "¿Quién va a cuidar a mi perrita si no regreso?" "Quiero que mi dueña siempre vuelva".

Las pancartas específicas contra la impunidad: "¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?" "¿Dónde estaban estos policías cuando las mataron?" "Yo denuncié, pero...NADA". "Que sean los vidrios del gobierno y no los cuerpos de las mujeres los que se quiebren". "Si me hubieran cuidado como a un edificio no me hubieran asesinado". "El Estado represor es un macho violador". "Las instituciones del Estado revictimizan a las víctimas". "Ministerio público: no importa cómo iba vestida". "RIP, ¿ya cuenta como violación?" "¿Por qué permiten la exhibición de los cuerpos de las víctimas de feminicidio?"

El incuestionable orden del mundo que se aferra. Pero ante ese "orden" que se asume inamovible, ese "orden" que naturaliza todas las formas de violencia contra las mujeres (a pesar de tantos tratados y tantas leyes y tantos discursos -sospechosamente puntuales- alrededor del 8 de marzo) decenas de miles de mujeres sobre todo jóvenes y muy jóvenes toman las plazas y afirman de tantas maneras: nosotras vamos por la munda y ahora les explicamos en qué consiste. Y en qué no. En qué nunca más. Ahora les explicamos lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y por qué ya no estamos dispuestas a permitir que no nos escuchen: "Disculpen la interrupción, nos están matando". "Nunca más sin nosotras". "Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio". Ahora les explicamos que acá estamos ocupadas en revolucionar una cultura, una cotidianidad, una manera de pensar, sentir, vincularse, existir, amar. Caminar por las calles. Ahora les explicamos por qué la futura es, tiene que ser libre y nuestra.

No necesariamente las transformaciones urgentes implican un choque de trenes, en la medida en que una cultura que continúa nadando entre sus bolitas de alcanfor escuche, se conmueva y se mueva para cambiar. ¿Qué es lo que atemoriza a las "buenas conciencias?" Cambiar tanto y con urgencia. No es un llamado a la magnanimidad, sino a la justicia más elemental. Al más elemental respeto a los derechos de la persona. Cada vez más en México ya no exponemos y denunciamos los mandatos culturales de feminidad y de masculinidad solo en tanto que andamiaje de las tan abismales desigualdades, desde hace más de dos décadas (las niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez), los mandatos de masculinidad, la "hombría", la necesidad de controlar, castigar y someter a las mujeres, han estallado en violencia extrema y repetida.

Las larguísimas y dolorosas listas con los nombres de las víctimas de feminicidio. Sus fotos. Sus familias. Sus amigas. Las listas de las desaparecidas, de las víctimas de los ataques con ácido. Sus nombres-memoria en los muros, en el piso, en las cercas metálicas que rodearon el Palacio. Sus nombres en las pancartas. Un zepelin tomó el cielo el día anterior a la marcha y decía en sus costados: "Diez feminicidios diarios", "Ninguna en el Olvido". Fue una marcha espectacularmente de mujeres, casi separatista. Lo lograron las amoras -no sin cristales rotos- la marcha es la Morada que habitamos todas.

