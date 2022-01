Presupuesto participativo debe evolucionar

Tal vez no nos damos cuenta, pero el Presupuesto Participativo se parece al tío Lolo. Los proyectos no son pertinentes, pueden violar derechos humanos, reciben una votación mínima, la Jefa de Gobierno puede a capricho posponer su ejecución, con la complacencia del Congreso de la Ciudad, y el ejercicio es un gran enredo. El programa debe tener una reforma profunda.

Partiré de un caso particular, el mío. En la consulta de hace dos años presenté un proyecto para mi colonia, mientras me mudaba a la colonia vecina. Al final, no tuve mucha oportunidad de promoverlo: "Mejora de 8 cruces peatonales en el entorno del Ex Convento de Churubusco Museo de las Intervenciones". Para el presupuesto de 2020, recibió 2 votos; para el de 2021, 4. El total de votos fue de 36, y los proyectos ganadores recibieron 8 votos para 2020 y 9 para 2021. La lista nominal es de 1334. Es decir, votó el 2.7%.

Para 2020, el proyecto más votado en San Diego Churubusco fue "Bacheo empezando en las calles tales y tales hasta donde alcance el presupuesto". Es decir, la gente votó por algo que debería estar dado: calles en buenas condiciones. Una de las opciones era "rehabilitación del adoquín", otra, "desazolve", ambas igualmente, obligaciones de la autoridad.

Si uno revisa cualquier colonia se encontrará con uno que otro proyecto interesante: "Un San Diego Churubusco sustentable mediante capacitación en agroecología y ecotecnias con un enfoque participativo". Los vecinos consultados sólo pueden escoger entre los títulos del proyecto; dar con la propuesta completa ("completa" es un decir) es muy difícil.

Sé que estoy tomando una colonia pequeña, con baja participación. Hace unos días llamó mi atención una colonia vecina, Parque San Andrés, con una lista nominal de alrededor de 6 mil ciudadanos, tuvo 269 votos. El proyecto ganador es, para 2020 y 2021, con 125 y 131 votos respectivamente, "Recuperación de los 3 parques de la UT Parque San Andrés para esparcimiento y actividades lúdicas hasta donde alcance el presupuesto".

Recién pasé al lado de la obra de Parque San Andrés, en uno de los "tres parques"; en este caso, las comillas llevan cierta ironía. Siendo estrictos, Parque San Andrés cuenta con tres espacios verdes, residuales, al lado de Tlalpan, no con parques, pese al nombre de la colonia.

Nadie en su sano juicio dejaría que sus hijos fueran solos a esos espacios; en los tres hay riesgo de atropellamiento ... pero en los tres se podrían hacer modificaciones viales para forzar la reducción de velocidad de los vehículos, establecer una mejor conexión con las manzanas colindantes y ampliar el área verde.

¿Por qué propuestas como la que acabo de mencionar no llegan a las votaciones del presupuesto participativo? En 2020, los cancerberos del Instituto Electoral de la Ciudad de México devolvieron mi propuesta de cruces peatonales un par de veces porque no la entendían; es mucho más claro pedir bacheo o que se enreje un parque, proyecto que se está ejecutando, tras obtener 69 votos, en una colonia al sur de Parque San Andrés.

La convocatoria para proyectos de presupuesto participativo 2022 está abierta. Llegarán, de nuevo, proyectos que corresponden a las obligaciones ordinarias de las autoridades, que de hecho tampoco pueden cumplir porque el Gobierno de la Ciudad de México tiene ahorcadas las finanzas de las demarcaciones. También llegarán decenas de proyectos con impacto muy limitado. Muy pocos propondrán cancelar carriles para ampliar un parque y hacer más seguro su acceso. Eso sólo podría ocurrir si en vez de una convocatoria precipitada, las propuestas se construyeran en talleres participativos, en los que los vecinos conocieran todas las posibilidades, y se facilitaran las autorizaciones de otras autoridades (INAH, SEMOVI, SEDEMA, etc.).

Con esta convocatoria, podemos estar seguros que muy pocas Unidades Territoriales alcanzarán el 5% de la votación, con todas las limitaciones que ya mencionamos y las que omitimos. Por ello, urge replantear el presupuesto participativo que, en 2023, alcanzará el 4% del presupuesto de las alcaldías ... y se repetirá el fiasco. Es mucho dinero como para seguir con la dinámica actual.

Que la ciudadanía decida en qué se ejercen los recursos me parece fundamental, pero insisto, la ciudadanía, una reflexión de barrio, colonia o unidad habitacional, no unas cuantas voluntades en torno a proyectos sin mayor elaboración, que a veces representan el menoscabo del ejercicio de otros derechos.

