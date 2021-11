Presupuesto antisocial

Luego de cinco días de sesiones en la cámara de diputados, cargadas de insultos y marcadas por la cerrazón al diálogo y por la absoluta subordinación de Morena y sus aliados a los dictados del gobierno federal, se aprobó el presupuesto de egresos para el 2022. Como sabemos, se aprobó sin modificarle una sola coma, a pesar de la insistencia y de las más de mil novecientas reservas y propuestas de modificación que presentó la oposición.

La aprobación del presupuesto ocurre en un momento muy delicado para las finanzas nacionales y la economía el país, afectadas gravemente por la pandemia; y al margen de las recomendaciones de los organismos internacionales para reactivar el crecimiento económico y para proteger la salud de la población a consecuencia de la emergencia sanitaria del covid-19.

De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que se reducirá un 5,2 % este año.

Una mirada a las proyecciones de crecimiento por región, realizadas por el Fondo Monetario Internacional, revelan la dificultad que enfrentan los países emergentes y de América Latina -con crecimiento estimado en 3.1 para el 2022- para recuperar el paso perdido por la pandemia. Lo mismo sucede con las presiones inflacionarias, que han obligado a la mayoría de los bancos centrales de la región a elevar sus tasas de interés para tratar de contenerla.

En la reciente reunión del G7, los expertos recomendaron algunas medidas para crear una economía sostenible, equitativa y resiliente, entre otras, garantizar la equidad en las vacunas, el acceso a las innovaciones y un nuevo enfoque en los derechos de propiedad intelectual para reconocer que el conocimiento es resultado de un proceso de valor colectivo; una mayor inversión estatal para la recuperación económica y aumentar el gasto al 2% del PIB al año hasta 2030, y una mayor vigilancia del ejercicio del gasto público.

En sentido contrario, el presupuesto aprobado en nuestro país es notoriamente insuficiente para incentivar la recuperación económica y garantizar la salud pública como lo ordena el artículo cuarto constitucional. Tan solo en salud, incrementos del 0.1% o sin asignación para el surtimiento de medicamentos y programas de salud general, no garantizan "la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social".

Y en materia económica no solo padecemos de crecimiento insuficiente, lo que está en curso es la destrucción de la economía y un decrecimiento sostenido en los últimos tres años. Con datos del INEGI, es muy preocupante la afectación a las clases medias. La salida de más de siete millones de personas que abandonaron la clase media entre 2018 y 2020, da cuenta de esta regresión, con mucho, el peor retroceso en la escala de movilidad social en décadas.

Cuando se subordina la economía a los caprichos políticos del poder en turno, el resultado es una obviedad. Al concentrar los recursos públicos para apoyar las obras faraónicas del gobierno federal y los programas sociales asistenciales -que el próximo año dispondrán de casi 300 mil millones de pesos sin metas específicas para combatir la pobreza y sin reglas de operación para garantizar la transparencia y rendición de cuentas- se dejan de lado las verdaderas necesidades de la población. En ese sentido podemos afirmar que el presupuesto aprobado es un presupuesto antisocial.

Lamentablemente no hay ninguna señal que permita advertir la mínima reconsideración. La consigna del régimen es " voy derecho y no me quito", aunque esté de por medio la afectación a millones de mexicanos que carecen de apoyo y oportunidades, y el dolor evitable de miles de enfermos que sufren por la falta de medicamentos y de acceso a los servicios públicos de salud.

Por elemental justicia y por el bien del país, es imperativo un cambio de rumbo.

