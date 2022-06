Prensa, triste radiografía

Secuestros, asesinatos y un acoso constante conforman el panorama cotidiano de los periodistas en México de los cuales –en los últimos 22 años– han muerto 153 debido a su labor informativa y de estos 33 en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Hace 71 años se instituyó el "Día de la Libertad de Expresión". Eran los tiempos del gobierno de Miguel Alemán Valdés cuando los editores de periódicos decidieron festejarse. Hoy el panorama no solo es difícil sino tétrico. Peor que una pandemia.

Hay en la actualidad una relación extremadamente complicada entre prensa y gobierno e incluso con la propia sociedad. Alentado desde el oficialismo el acoso a la es una constante que se ha convertido en riesgosa para los comunicadores.

En las redes sociales se persigue y descalifica a muchos periodistas a quien se les tilda de "chayoteros" (de recibir dádivas) de parte de políticos, partidos, sindicatos o empresarios.

Este asedio es alentado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que debiera ser garante de progreso, diplomacia y respeto. Pero es todo lo contrario. Desde sus conferencias mañaneras persigue a quienes no le hacen coro, ordena investigaciones y lanza amenazas.

En materia de prensa, el gobierno de López Obrador no solo es autoritario sino que con sus descalificaciones permite que cualquiera tenga el atrevimiento de atentar contra los periodistas.

Reporteros sin fronteras, Artículo 19 y otras organizaciones han advertido que hoy México es un país riesgoso para la libertad de expresión donde se conjugan muchos factores: caciques que rechazan las investigaciones o miembros de cárteles políticos y del crimen organizado que silencian a quien se atreva a publicar sobre sus actividades.

Hay una relación paradójica entre el actual gobierno y la prensa. Por un lado, este los acosa y, por la otra, anuncia beneficios en materia de seguridad para los periodistas, lo que se oficializa este martes, 7 de junio. No hay forma de entender esto.

La existencia del crimen organizado en su gran mayoría en las regiones y estados de México, su colusión con funcionarios públicos es sumamente importante porque significa que los periodistas no solo son vulnerables a través de esto, sino que también tienen que lidiar constantemente con jugadores de poder extremo que están dispuestos a usar la fuerza letal contra ellos"

El Parlamento Europeo (PE) condenó en marzo pasado las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes –que ya han acabado con la vida de reporteros en lo que va de 2022– se investiguen de manera "rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".

"La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana", recordó la Eurocámara en una resolución aprobada por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

Así que este 7 de junio no hay nada que celebrar pero sí mucho qué reclamar. No es callando o acusando a periodistas, no es acosándolos como se avanzará en el proceso de democratización nacional. Al silenciar a la prensa se calla para siempre todo derecho que tiene la sociedad a ser informada.

Frente a este asedio, a este acoso constante, a estas muertes que nos enlutan constantemente no podemos callarnos.

Nunca más.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.