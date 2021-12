Posponer la revocación ¿Por qué? ¿Reculará el INE?

El viernes 17 de diciembre tal y como se había filtrado a medios, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió por mayoría de votos -6 a 5- posponer "de forma temporal el desarrollo del proceso a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo".

Al justificar la determinación, el consejero presidente Lorenzo Córdova sostuvo que "ante este déficit de dos mil 327 millones de pesos, y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un Proyecto de Acuerdo para la posposición de algunas, y en esto quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General".

Señaló que "no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana" a fin de que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proceso.

Aquí el dictamen:

Tres días después el tema llegó a la conferencia mañanera

"¿Qué opinión le merece lo sucedido en el INE con Lorenzo Córdova? Ayer hubo un desplegado de las gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno al respecto, exigen democracia. ¿Y qué tanto se puede confiar en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte, presidente, cuando hemos visto decisiones arbitrarias y más en materia electoral, como en este año, en diversos casos?", preguntó un reportero al C. Presidente de la República.

López Obrador calificó de lamentable que "un órgano electoral, que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla; incluso, sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto".

Y agregó que lo de lo presupuesto no importa ya que "aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que, si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. (Pero) Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes".

Dijo que no importa que se demore el proceso, aunque precisó que a él le gustaría que la fecha sea como está prevista "el 10 de abril, hay tiempo, el 10 de abril, que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año, a no ser que quieran también políticamente pasar lo de la consulta después de las elecciones, porque entonces sí sería muy evidente de que están violando la Constitución, porque se establece un término en la Constitución".

En tanto, Mario Delgado dirigente de Morena pidió a la Cámara de Diputados iniciar un juicio político en contra de los seis consejeros del INE que votaron a favor de aplazar el ejercicio de revocación, y aunque no se ha iniciado juicio días después, los diputados morenistas ya empezaron a realizar acciones legales contra el árbitro electoral.

En efecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), interpuso una controversia constitucional ante la Corte en contra del INE.

En la demanda se solicita la suspensión del acuerdo para el efecto de que el Instituto se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República y continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio de democracia participativa hasta su conclusión.

Pidió que el INE respeté en sus términos el ordenamiento contenido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que precisa: "el Instituto deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios".

La demanda fue presentada el pasado martes 21 de diciembre en la Oficialía de Partes de la SCJN.

El tema se vivió a ventilar en la conferencia mañanera del miércoles 22.

Le preguntan al C. Presidente sobre la controversia que interpusieron la Cámara de Diputados en contra del INE.

AMLO responde, "Ojalá y se resuelva. Yo creo que tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte van a decidir". Y se dijo optimista porque no se puede violar la Constitución bajo ningún pretexto, consideración, excusa: "¡se tiene que cumplir!".

Pidió a Lorenzo Córdova que tenga la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir: ´Vamos a buscar opciones´, porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución. Son intereses superiores que no pueden quedarse de lado, no puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución, no puede haber nada".

"Ojalá y rectifiquen, y es de sabios cambiar de opinión", subrayó, y ofreció ayuda, incluso dijo "ellos mimos podría hacer la consulta, claro que sí, pero lo más conveniente -agregó-, es que haya un acto de rectificación del mismo INE, porque no tienen razón. ¿Para qué esperar que el Tribunal Electoral o que la Suprema Corte le enmienden o corrijan la plana?"

"Sería muy bien visto el que en estos días elaboren un plan alternativo, es decir, sí tenemos problemas..."

Y aprovechó para dar nota de color, en tono de burla puso un retuit de Fabricio Mejia en respuesta a uno de Lorenzo Córdoba.

"Hay un texto de Fabricio. Ponlo, a ver, para que vean lo que propone. Claro que en todo esto hay polémicas y hay piques, porque es natural, y él lo dice de manera, sí, con cierta ironía, pero él es un escritor y es un hombre inteligente, como muchos."

Miren:

Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una Revocación de Mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al @INEMexico si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio: pic.twitter.com/KHl7sQ1L2f — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) December 21, 2021

Te digo cómo ahorrarte más de mil millones: usa a los integrantes de casilla de la elección anterior. Ni sorteas ni capacitas. Ahora, dame un salario de asesor. https://t.co/OYGaqri7a1 — fabriziomejía (@fabriziomejia) December 21, 2021

Añadió el presidente en un tono poco amable con el INE "tienen muchos asesores ahí".

Y concluyó con una recomendación para que los asesores del INE trabajen y busquen opciones "Bueno, ya, ya, ya, amor y paz", y feliz dio por concluida la mañanera.

Este asunto del INE es muy serio, y hay que verlo en su contexto. El Consejo General del INE determinó aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con el presupuesto suficiente para llevar a cabo dicho ejercicio, luego del recorte a su gasto de casi 5 mil millones de pesos.

"Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana", estableció Lorenzo Córdova.

Así las cosas

Aunque el asunto se lo cargan al INE debemos decir que la culpa de todo este relajo es de los diputados morenistas que estúpidamente recortaron por instrucciones superiores dicho recurso. Un recorte absurdo, pero todo tiene jiribilla; se trata de desprestigiar al INE .

Y es que nadie está obligado a lo imposible ¿O si? No me imagino un recorte de ese nivel al poder judicial. Los diputados simplemente recortaron y la Corte dijo que el INE debía hacer los ajustes necesarios al presupuesto del próximo año para realizar la consulta. Sin embargo, los consejeros aseguraron que, aún luego de un esfuerzo para ajustarlo, el dinero no resultó suficiente para cumplir con los requerimientos administrativos y legales.

Además, los derechos cuestan, no son gratis.

Jesús Silva-Herzog con tino escribió en Reforma "para que las libertades se sostengan es necesario fincar su garantía. Si no encuentran respaldo en el presupuesto, los derechos son declamación, pura demagogia. Ese es principio que defiende en estos momentos el Instituto Nacional Electoral"

Veremos el desenlace.

La petición del C. Presidente de que recule el INE, se ve imposible. No entiendo por qué el C. Presidente comenta que el INE recule antes de que la Corte o el TEPJF "le enmienden o corrijan la plana". La ruta debe ser lo que marca la ley, y la pelota en la cancha de los once grandes árbitros.

