¿Posible ataque a Palacio Nacional?

El pasado lunes 8 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, alrededor de 20 mil mujeres marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde, aunque lo intentaron, sólo pudieron derribar un fragmento del llamado "muro de la vergüenza", o muro de la ignominia.

Policías de la Ciudad de México las repelieron una y otra vez, primero con extintores y luego con gas lacrimógeno, aunque hay otras versiones, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el mismo presidente de la República, quienes nos han dicho que lo único que usaron fueron equipo para apagar incendios.

Fue evidente que durante las manifestaciones hubo escaramuzas y enfrentamientos; conforme al reporte oficial, 62 policías resultaron lesionadas y 19 civiles heridos.

En la conferencia mañanera del martes 9 de marzo, el presidente dijo que el muro que se colocó ayudó a detener la provocación durante las protestas y que no se cayó en la "trampa" de la violencia.

"Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad, especialmente a las mujeres policías que resistieron estoicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes".

"Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, infiltrados, provocadores, y si se hubiesen puesto frente a frente con los policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación", señaló en conferencia.

Afirmó empero, que no se registraron civiles ni policías heridos de gravedad, lo que muestra que su Gobierno es distinto y no es represor.

Las vallas fueron retiradas horas después. Sin embargo, el tema siguió en la mañanera de ayer miércoles, y la nota fue que López Obrador afirmó que él dio la orden para defender a toda costa el Palacio Nacional de un posible ataque con bombas por medio de drones, por eso decidió que militares adscritos a la Primera Región Militar se apostaran en las azoteas con equipo especial, fusiles anti-drone UAV Jammer, para interferir la comunicación entre un dron y su piloto.

El asunto de los drones fue muy comentado en redes sociales la tarde de la marcha, y habría quedado. ahí.

De hecho, las imágenes causaron cierto temor entre las manifestantes, y ello se leyó como una provocación para inhibir a las mujeres.

Fue tal la preocupación que de inmediato, y para que el asunto no creciera, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez aseguró a través de su cuenta de Twitter @JesusRCuevas que eran inhibidores para evitar los vuelos de drones, al ser Palacio un área reservada por seguridad.

Eso sí, algunos fotógrafos reportaron que algunos de sus equipos drones fueron "derrumbados". Evidentemente faltó información por parte de la autoridad.

Para el fotógrafo Santiago Arau, quien utiliza drones para captar imágenes desde hace cinco años, el uso de estos inhibidores de drones fue una medida exagerada y criticó que las autoridades no comunicaran previamente el uso de estos artefactos a fin de evitar un accidente. "Están bloqueando una señal de un aparato que está volando sobre miles de personas que están abajo, lo cual puede ocasionar un accidente. Si un dron se cae del cielo y le pega a una persona, la puede matar", comentó al periódico El País.

La pregunta que nos hicimos esa tarde fue ¿por qué entonces los antidrones apuntaban hacia la multitud? ¿Para asustar? ¡Fue un error hacerlo de esa forma!

El tema hubiera quedado ahí, insisto, y sin darse cuenta de la magnitud de su declaración el presidente lo abordó en la mañanera de ayer.

De hecho, nadie le preguntó por ello, la pregunta de la reportera era sobre la violencia contra las mujeres por el uso del gas lacrimógeno, y de las pruebas que dice tener la brigada Marabunta.

El presidente dijo que ese tema le corresponde aclararlo al gobierno de la ciudad, y ellos han asegurado que no usaron gases lacrimógenos ni cosa que se le parezca.

"De todas maneras, que el gobierno de la ciudad aclare todo, que se investigue. No se tiene por qué ocultar nada absolutamente, nada (..) Lo que se procuró fue apagar el fuego con extinguidores, eso fue lo que prevaleció", dijo el jefe del ejecutivo federal.

¿Qué dijo el presidente ayer?

Se pregunta y responde ¿por qué lo de los drones?

"Porque no se sabe. Si incendian (la puerta de Palacio), si son capaces de eso, los que están detrás [¿quiénes?], [¿qué?], ¿no pueden con un dron tirar una bomba?" cuestionó.

Y agregó: "Si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país. Entonces, ´hay francotiradores en el Palacio´ (lo dijo con ironía ). ¡No! Hay que transparentar todo y hablar con la verdad."

-Presidente ¿ustedes tenían información de que podría haber ocurrido algo peor o por qué se prepararon así?-, le pregunta la reportera.

"¡Claro, yo tenía información! es mi trabajo", dijo categórico.

Eso sí, precisó que él no tiene "grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia, "lo que me dice la gente. Ahí está la inteligencia, en la gente y lo que he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia".

Mmm.

Aquí el presidente dejó a la víbora chillando. Evidentemente tuvo acceso a información privilegiada que le proporcionaron los grupos de inteligencia del extinto CISEN.

Quizá en unos días de estos haga pública su nota del general Audomaro.

Después, ya no quiso decir más, y se refirió de nuevo al muro de la vergüenza.

Entonces -subrayó-, "si no ponemos el muro, pues ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo -o infiltrados en eso- a los provocadores con los de la policía, hombres o mujeres, y ahí es el choque, es eso, pero sin el muro, exactamente, pero sin el muro, imagínense."

En la conferencia, López Obrador dijo que ese día le habían dicho sus informantes que agresores buscaban quemar la puerta de Palacio Nacional.

"La información que tenía es que querían quemar la puerta de Palacio, quemar la puerta, se meten, imagínense eso. Entonces, teníamos que poner el muro. Al final. Yo quería, yo dije: Van a respetar, porque muchas mujeres llegaron un día antes a poner los nombres de las víctimas, a poner flores".

Dijo más cosas, pero con eso dio nota mundial. Se metió el presidente a un tema candente, y eso ha generado muchísimas reacciones.

El tema de la seguridad en torno al presidente se ha vuelto rígido en Palacio Nacional y en todas las giras, sobre todo después de que un ex convicto se metió sin mayores problemas en la conferencia mañanera. Hace unos días vimos a este hombre sin que ninguna autoridad civil ni militar se lo impidiera, poniendo en riesgo la integridad física del presidente.

¿Dónde está la seguridad del presidente?, preguntamos cuando ocurrió aquel incidente en la mañanera del lunes 1 de marzo.

¿Se burló la seguridad de Palacio?

Eran las 7:15 horas cuando una persona joven de porte militar -José Luis González Quiñones- apareció de repente en la conferencia mañanera en el salón Tesorería y se acercó sin mayor problema para hablar con el presidente López Obrador.

¿Cómo logró entrar?

No sabemos aún, investigan, dicen..

No pasó nada afortunadamente pero el C. Presidente está muy vulnerable. Un día antes le mentaron la madre en un vuelo comercial de Guadalajara a México.

Preguntamos ¿dónde está la seguridad del presidente?

El presidente aprovechó para decir entonces que él no puede tener tanta vigilancia; que antes existía el Estado Mayor Presidencial, que eran ocho mil elementos... etcétera.

Y precisó que ahora nada más tiene ayudantes civiles, que no tiene "guardaespaldas, porque el que nada debe nada teme. Y estoy tranquilo con mi conciencia y, la verdad, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer."

-Pero usted peligraba, le dicen.

Pero todo mundo corre riesgos, todos, todos, todos, respondió y agregó que él siempre ha tenido comunicación con la gente. y que no hay nada que temer.

PD. ¿Qué es un antidron como los que usaron en Palacio Nacional?

Se trata de un fusil UAV-D04JAI Jammer de Hikvision que tiene un uso muy sencillo, la persona que lo opera, en este caso el militar, apunta hacia el dron y de inmediato la señal que emite el aparato interrumpe la conexión GPS con el dron.

Tiene una capacidad de acción de entre 800 y mil 200 metros, un peso de siete kilos y el fusil va conectado a una batería que garantiza el funcionamiento del inhibidor hasta por 10 horas.

Este equipo lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace meses. ¿Se vale usarlo para temas de seguridad nacional? Se vale eso y más.

