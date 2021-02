Porqué el PAN volverá a ganar en Benito Juárez

Como Concejal de una demarcación gobernada por Morena he podido constatar con mis propios ojos cómo las decisiones que se toman dentro de una afectan, modifican, mejoran o empeoran la calidad de vida de una persona. Mucho se ha dicho de la continuidad del partido en el que yo milito desde el 2008, que ha gobernado de manera ininterrumpida la demarcación que junto con Cuauhtémoc forman parte del centro de la Ciudad de México, pero poco se han expuesto sus logros y sus motivos de permanencia.

Benito Juárez al ser una, antes delegación, y hoy una demarcación, gobernada siempre por un partido de oposición nunca ha sido de las más beneficiadas por la división presupuestal, como sí lo ha sido por ejemplo Iztapalapa por su nivel de población, y sin embargo ha sabido sacar adelante a su territorio concentrándose en puntos de los que puedo destacar: el desarrollo humano de sus habitantes, seguridad pública, atención inmediata a problemas inmediatos de sus calles y gobiernos que constantemente estén innovando la manera de gobernar a nivel municipal, obedeciendo el ADN de nuestra visión PANista.

Esto ha hecho que, desde el PAN de la CDMX, nuestro Presidente el Mtro. Andrés Atayde Rubiolo constantemente ponga al gobierno de Santiago Taboada como un ejemplo del qué hacer y qué no hacer al frente de una Alcaldía y lo que ha provocado que su gobierno sea reconocido ya no sólo en la capital sino a nivel nacional como uno de los mejores Alcaldes de México.

Aquí un poco de lo que te estoy hablando:

Blindar BJ

El sello característico de esta administración es sin duda el nivel de calidad y atención que se ha alcanzado con la policía asignada a Benito Juárez. Con una visión de tratar con dignidad y confianza a sus elementos, el Alcalde Taboada ha no sólo invertido en infraestructura de seguridad como patrullas y motocicletas que recorren 24/7 las calles de la demarcación, sino que BJ de acuerdo con el INEGI 2021 es la demarcación con mayor índice de percepción de seguridad para vivir en la Ciudad de México. Además, creó un programa social para proteger e incluir a los hijos de los policías de BJ así como el enfoque de protección a las mujeres víctimas de violencia con Blindar BJ Mujer.

Infraestructura

Acciones X tu colonia. Podría parecer simple y sin valor para presumirse, pero el sello característico de un gobierno PANista es la velocidad con la que atienden los problemas más comunes. En tema de limpia, poda, balizado, reparación de alumbrado y rencarpetamiento hay un allá y un acá con diferencia de calles o avenidas que cruzan varias alcaldías. La parte que corresponda a BJ de esa calle estará digamos un 90% atendida comparado con las condiciones que tienen las calles de Cuauhtémoc, Iztacalco o Álvaro Obregón. Un ejemplo de ello es Dr. José María Vertiz, cruzar el Viaducto es entrar en dos mundos muy diferentes.

Acciones X tu parque. Los parques de Benito Juárez tienen estos distintivos: iluminados, pista para corredores y la totalidad de ellos tienen áreas caninas. Disfrutar de un parque en Cuauhtémoc es nada comparado con Benito Juárez. Si bien yo respeto sobre todo a nuestros jardineros acá en Cuauhtémoc, el tema de la inversión que ha realizado la demarcación panista no tiene comparación con los parques de mi alcaldía que ha sido gobernada por la izquierda durante décadas.

Acciones X tu deportivo. Empezando por la Alberca Olímpica y el nivel de jóvenes talento en distintas disciplinas que exportan cada año, Santiago Taboada ha focalizado muchos esfuerzos en continuar con el legado azul en materia deportiva, un ejemplo son las grandes mejoras al Deportivo Gumersindo Romero siendo que innovo en materia de acceso a personas con discapacidad.

Sectorización de la Red Hidráulica. Como en muchas otras alcaldías el tema del agua es un punto preocupante, sin embargo, en BJ se ha realizado una planeación para mejorar la red hidráulica evitando fugas de agua y mejorando el abasto. Aquí recordar el increíble *por lo absurdo que resulta* aumento al costo del agua en muchas colonias de la CDMX que apenas hace unas semanas impuso Sheinbaum en colonias donde no ganó Morena. Muchas de ellas en Benito Juárez.

Dos canchas públicas de basquetbol únicas en Latinoamérica. En convenio con Nike y diseñadas por el reconocido artista urbano Sthepane Ashpool reconvirtieron las canchas públicas del "Complejo Olímpico México 68" colocándolas al nivel de espacios deportivos de Paris y de Shangai. Hay que señalarlo. Por mas que desde la 4T digan que los empresarios son malos, son ellos los que logran en convenio con gobiernos con visión como este, transformar la realidad de las ciudades a este nivel.

Atrapa, Esteriliza y Libera. Un programa que amo, y debo presumirlo, Benito Juárez es la UNICA (hasta donde sé) Alcaldía que tiene en su organigrama una Jefatura de Unidad Departamental dedicada 100% a la protección animal, de la que han salido programas increíbles como este. En BJ los animales callejeros que son capturados, son esterilizados y liberados o puestos en adopción. Si bien como siempre en esta causa falta meterle más, lo digo francamente ningún otro gobierno hace ejercicios de política pública así y eso es mega digno de gritarlo a los 4 vientos.

Acciones destacadas

Actuó ante la desaparición de las estancias infantiles, adhiriendo a su presupuesto el mantenimiento de las ubicadas en BJ, fue la primera demarcación en implementar la obligatoriedad del cubrebocas lo que inspiró a Claudia Sheinbaum a hacerlo en la CDMX, acompañamiento a restauranteros de la zona para la reapertura de sus negocios entendiendo el contexto del covid así como las medidas económicas realizadas para que las compras de productos para la alcaldía fueran hechos a comercios locales, la implementación de la línea de "Médico a tu casa" para la recibir una consulta y medicamentos requeridos a domicilio, así como acciones para evitar la violencia digital contra las mujeres.

Espacio me falta para hablar de todos los demás distintivos de la demarcación panista, la Universidad de la Mujer, las Universidades de la Tercera Edad y lo que se siente tener a un Alcalde que actúa en el momento y soluciona, no que hace política, sino que esta enfocado 100% al avance de su gente y su tierra. Pueden odiar o amar al PAN, pero nadie gobierna un municipio como nosotros. Acá no hacen como que arreglan las cosas, en BJ las arreglan y punto.

Y si bien, también cuenta con problemática como lo es común en cualquier lugar de la CDMX, como ambulantaje (y eso que BJ es la alcaldía con más recuperación y reordenamiento de espacios públicos con comercio informal en el 2020), algunas calles poco iluminadas o baches, en comparación con Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, GAM o por ejemplo, mi querido Cuauhtémoc, es nada comparado con los problemas que se presentan en demarcaciones como las mencionadas.

Como Concejal de Cuauhtémoc sin lugar a dudas me gustaría tener un gobierno como el que tienen en Benito Juárez. Un gobierno que pase de pensar más que en ambulantes y programas sociales, para pensar más en infraestructura y desarrollo humano. Ahí querido y querida lectora está la diferencia en un gobierno PANista.

