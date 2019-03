¿Por qué crear una Organización de la Sociedad Civil?

Los ciudadanos conscientes de su realidad y decididos a sumar voluntades, compartir objetivos y realizar acciones para que ellos, sus familias y comunidades puedan vivir mejor son la base fundamental para impulsar el desarrollo y tienen en las organizaciones de la sociedad civil (OSC) su mayor y más valiosa herramienta de cambio social para abrir puertas de salida a la pobreza y la marginación.

El texto anterior no nace de mi inspirada pluma, es lo que dice el sitio del Gobierno de México, o al menos lo que se pensaba sobre la importancia de las OSC en el 2018.

Las cosas cambiaron: "no se va a entregar apoyo a ninguna organización social, de la sociedad civil o no gubernamental, todo va a ser directo de la Tesorería, de la Federación, al beneficiario", ha dicho el presidente. Según el registro de OSC hay 41 mil 832 organizaciones registradas. No todas están activas y sus funciones varían desde la atención a niños con cáncer, la promoción del deporte, el apoyo a pacientes con VIH y el fomento a la lectura entre muchas otras.

Sí, seguramente hay organizaciones de la sociedad civil que han abusado de los recursos recibidos por el estado, pero ¿son todas? El ahora secretario de Educación Pública dirigió una de las fundaciones que recibió millones de pesos del estado para la formación de orquestas. Sería sumamente interesante una declaración del funcionario ante el planteamiento del presidente.

La excusa de abusos ha servido para lo que el presidente ha llamado "eliminación de intermediarios", lo mismo sean las estancias infantiles, cuyas observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación, distan mucho del escenario obscuro planteado por el Ejecutivo, dejar sin recursos a los refugios que atienden a mujeres y niños víctimas de violencia o a personas con discapacidad. Si bien las OSC han llegado a donde el estado debería de haberlo hecho, no lo hizo por omisión o falta de capacidad, asumir que ahora va remplazar lo que estas organizaciones hacen es irresponsable, porque implica desde infraestructura hasta el conocimiento que muchas organizaciones han adquirido a lo largo de los años.

Las OSC que hayan incurrido en irregularidades deberían de ser investigadas y en caso de ser encontradas culpables perder la posibilidad de recibir recursos del gobierno y privados. El problema está en que las decisiones absolutistas que se están tomando equivaldrían a decir: todos los presidentes han sido corruptos, así que mejor, ya no tengamos presidente.

Después de AMLO

