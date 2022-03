Por favor, no me victimices

Andrea Díaz Méndez tiene veintinueve años, una hija Emma de cinco y un esposo, Damian...

Andrea es una mujer Tzotzil, que como muchas otras que viven en comunidades indígenas de la República mexicana y no solo viven aprisionadas de sus enaguas y fajas tejidas, viven aprisionadas de los usos y costumbres que con la bandera de la tradición justifican violaciones a derechos humanos y sobre todo; frenan el avance de la lucha de las mujeres en el país.

Ella junto con su familia vive en los Altos de Chiapas, precisamente en San Juan Chamula, su casa aún se encuentra en obra gris, pero sin duda está en mejores condiciones que la mayoría de la zona, conocí a Andrea en la Casa de la Cultura donde entre risillas me platicó que su sueño es ser una pintora reconocida, accedió a llevarme a su casa donde con el valle de testigo me platicó su historia...

Sonríe y con brillo en sus ojos cuenta cómo desde chica la gusta estar con las ovejas, que ama el frío de las montañas y cuando éste arreciaba más, a escondidas de su papá le daba un trago al pox para menguarlo.

Seguimos charlando sobre su infancia y cómo a ya dos décadas de eso las cosas no han cambiado tanto en la región, le pregunto por qué dice eso.

Y es cuando su mirada se pierde un poco en la ventana de la casa, me dice que sus papás se casaron muy jóvenes porque así lo dicta la costumbre de la comunidad tzotzil, su madre pronto se embarazó, claro porque eso se espera de una mujer, y es cuando comenzó su voz a quebrase...

Andrea es la segunda hermana de siete, una familia conformada por cinco mujeres y los últimos, pero los más esperados; dos varones. Rompe en llanto, platica que su papá desde pequeña la hizo sentir menos, decía que era una vergüenza que en su familia hubiera tantas mujeres y que lo que tenía que hacer era casarse pronto y ojalá, la buena fortuna a ella le diera más hijos.

Dice que uno de sus sueños era encontrar a un hombre que no la frenara y que ella piensa que las parejas deben de compartir caminos y apoyarse, no frenarse, y como si fuera un guion de Disney en ese momento entra Damian y me ofrece una botella de agua, un buen gesto para una mujer que no es de la región, que hace muchas preguntas.

Pero también, uno de sus sueños era pintar y pintar sobre el dolor, sobre las desigualdades y la lucha que todas las mujeres indígenas atraviesan para forjarse un mejor futuro; sus cuadros son hermosos, las mujeres, los colores, los paisajes plasmados quitan el aliento.

Con un brindis de pox (justificado por el frío) nos despedimos, pero antes de irnos Andrea me hace una presión con la contundencia de un roble...

Cuenta mi historia, pero por favor no me victimices.

No soy y jamás he sido una víctima.

Esas palabras me cimbraron profundamente.

El periodismo busca por medio de las historias que se cuentan, cambiar la realidad; pero sin duda alguna... las historias que cuentas te terminan cambiando a ti.

