Política social: el corazón de la 4T

Pese a la pandemia por covid-19, los índices de la pobreza extrema han disminuido a partir del combate a la corrupción y contar con un gobierno austero.

De los 294 mil millones de pesos que se destinan a programas sociales que administra la Secretaría del Bienestar, 240 mil van a la pensión para adultos mayores, 20 mil a personas con discapacidad, más de 30 mil a Sembrando Vida, y muy poco a la burocracia.

Hoy, los adultos mayores reciben 3 mil 800 pesos, en contraste con los mil 160 pesos que recibían en el sexenio anterior. Estos apoyos no han sido dádivas, o asistencialismo o para uso electoral, como ocurrió en otros sexenios con programas como Prospera, o el fraudulento proceso de la Cruzada contra el Hambre con la no comprobación de mil 100 millones de pesos en 2018. Sabemos que el dinero no llegaba completo a los ciudadanos, se “perdía” en la corrupción.

Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y Peña Nieto, léase Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, fueron sólo paliativos contra la pobreza, cuando no “mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales”, como ha comentado el presidente López Obrador en su libro “A la mitad del camino”.

John Kenneth Galbraith, agrega en su obra “Una sociedad mejor”, que "la delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta, que ignora o menosprecia a los pobres. La solución actualmente aceptada son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha, cara y fútil contra el narcotráfico. A un plazo más largo, y más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria y probablemente la menos cara es acabar con la pobreza que induce al desorden social”.

Esta administración ha logrado disminuir los índices de miseria además de que aumentó el número de beneficiarios por lo cual hoy las personas viven mejor. El gobierno está invirtiendo para alcanzar la línea del bienestar, pues la mayor preocupación del presidente es proteger a los más vulnerables.

Es por lo anterior que decidió aumentar 20 por ciento la pensión para los adultos mayores, es decir estamos tres o cuatro veces por arriba de la inflación y eso mantiene el valor adquisitivo frente al proceso inflacionario, como ha explicado Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar.

Hoy, bajo la Cuarta Transformación hay una estructura transparente para destinar más recursos en beneficio de la población más vulnerable; pues los apoyos son derechos constitucionales.

Actualmente la población indígena es la más atendida y beneficiada, con la convicción de apoyar a combatir la brecha de desigualdad y el abandono histórico en el que han vivido. El gobierno de la 4T llega a más de 200 mil localidades con todos los programas sociales hasta el último rincón del país; la pensión para adultos mayores llega a todos lados; y aún con la pandemia ha disminuido la pobreza extrema en mil 600 municipios donde viven las personas más pobres del país.

Además, la pensión para adultos mayores es universal, se entrega a todos, a ricos y a pobres, “al hombre más rico de este país se le podría entregar si la solicita, porque es su derecho”, ha comentado la Secretaria del Bienestar.

La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México, la política del pillaje produjo la infelicidad del pueblo y la ruina del país, mientras que los políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco, que se hacían pasar por hombres de negocios, se enriquecieron de manera desproporcionada.

Hoy contamos con un gobierno con verdadera dimensión social donde lo esencial es la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, y el apoyo a los que menos tienen. Los gobiernos de la 4T no gastan el dinero en cosas innecesarias, “como construir bardas o hacer estelas de luz” dijo en días recientes la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Es mucho lo que se ha avanzado, de ahí la importancia de darle continuidad a lo hasta ahora logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración.

