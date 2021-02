Pobre México

Hace unos días, el PRI y sus aliados, en un desesperado intento de ser un poco competitivos en la elección presidencial, decidieron orquestar a partir de una acusación vieja y aclarada un nuevo escándalo contra Ricardo Anaya.

Pruebas no hay, todo el argumento se sustenta en si una venta patrimonial que hizo el candidato del Frente fue comprada con recursos lícitos o no. Curiosa acusación que merece varias reflexiones:

· La primera es que un vendedor no está obligado a saber el origen de los recursos; al hacer una transacción legal, con pago de impuestos y notario público, eso es obligación del gobierno, no del vendedor.

· La acusación es sobre recursos personales… están acusando a Anaya de tener patrimonio propio, porque en ningún momento se ha hablado de recursos públicos.

· Aristóteles Nuñez, militante priista y jefe del Sistema de Administración Tributaria en tiempos de Videgaray, ya aclaró que no hay ilícito posible por parte de Ricardo Anaya.

· La acusación es mediática y con el único fin de dañar. No hay acto posible de corrupción ya que no son recursos públicos y no hay ilícito posible, ya que Anaya simplemente vendió una propiedad; en todo caso, y si el problema es el origen de los recursos, debería de procederse contra los compradores, ¡ah!, pero la unidad de inteligencia financiera no es para encontrar este tipo de ilícitos sino para su utilización con fines políticos.

· Por otro lado, es muy curioso ver a la PGR volcada en reverenda falsedad mientras tenemos casos como el de la Estafa Maestra o el de los gobernadores del PRI que sí se orquestaron con recursos públicos, miles de millones de pesos.



· Las acusaciones que han salido del informe de la Auditoría Superior de la Federación son muestra de la corrupción de este gobierno. Ahí no son contratos entre particulares, son desvíos por miles de millones y valga la abrumadora realidad que son de Sedesol y sí, el candidato del PRI estuvo ahí en ese tiempo.

Te recomendamos: Siguen los escándalos y no pasa nada

· La PGR no ha podido resolver la denuncia del año pasado contra Rosario Robles y José Antonio Meade por más de 7,000 millones de pesos desviados… no ha podido avanzar ni un paso la investigación.

· No es la primera vez que se utiliza a la PGR para fines políticos, tenemos el caso de Josefina Vázquez Mota que fue incriminada y, tres días antes de su elección, la PGR sacó un comunicado que confirmaba que no tenía ilícito alguno, cuando ya no servía de nada saberlo porque el daño estaba hecho.

· Triste que las instituciones que tendrían que estar dando justicia y seguridad a los mexicanos solo sirvan para los fines políticos del PRI.

· La PGR ha hecho política y la mejor forma de notarlo es ver su comunicado de prensa de la visita de Anaya. La PGR dijo “Anaya se negó a declarar” cuando el encargado de recibir el documento le preguntó si quería añadir algo al escrito que entregaba y Anaya respondió que no.

Puedes leer: Anaya "celebra" su cumpleaños acudiendo a la PGR

· Otra realidad es que este show fue montado al mismo tiempo que Rafael Loret de Mola publicaba una escandalosa historia sobre una presunta amante de Meade que además parece estar embarazada. No puedo asegurar que esto sea cierto, pero hace mucho sentido al ver cómo salió de la escena pública la esposa Meade, Juana Cuevas, cuando era el activo más valioso de su campaña.

Pobre México que tiene sus instituciones más importantes dedicadas a proteger a priistas ladrones y a atacar a los detractores del PRI. Ojalá se den cuenta que México ya cambió y por eso 8 de cada 10 mexicanos quiere fuera al PRI.

También lee: Las elecciones son locales

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.