¿Pierden los independientes?

La vinculación a proceso de Jaime Rodríguez "El Bronco", exgobernador de Nuevo León, obliga a analizar las ventajas y el futuro de las candidaturas independientes en nuestro país. En principio, hay quienes ven en el hecho un debilitamiento de esta opción para acceder al poder público. Sin embargo, lo cierto es que perdieron su viabilidad desde las Elecciones 2018.

Las candidaturas sin el respaldo de un partido político son parte de los derechos humanos que fortalecen la democracia. Las aportaciones que pueden hacer al sistema político y al modelo representativo son muchas. Sobresalen dos. Una, que favorece la equidad para el acceso de las funciones públicas. Otra, que amplía las libertades políticas de las y los ciudadanos. En México surgieron desde el siglo XIX y estuvieron reguladas durante la Revolución Mexicana.

Aunque por mucho tiempo no tuvieron relevancia —porque desde 1946 se les cerró el paso— las candidaturas ciudadanas resurgieron hace algunos años, creando grandes expectativas en las Elecciones 2015. El triunfo contundente de Jaime Rodríguez, acaparó la atención nacional e internacional. ´El Bronco´ pasó a la historia como el primer candidato independiente que ganó una gubernatura en México.

Es importante recordar que el reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes se estableció en nuestra Constitución con la reforma del 10 de febrero de 2014. Una de las razones principales que permitieron este logro fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jorge G. Castañeda contra México, luego de que el exsecretario de Relaciones Exteriores reclamó a su derecho de participar como candidato sin el respaldo de un partido.

Las aportaciones jurídicas —y algunos casos de éxito que hubo en el mundo— potenciaron también el interés por incluirlas en nuestro modelo electoral. Tanto así, que las y los aspirantes independientes ya tienen derecho a financiamiento público y privado, aunque muy reducido si se le compara con el de los partidos políticos. Sin duda, el hecho puede verse como un punto de inflexión en nuestro sistema electoral. Pero resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis de representación y el desencanto que la ciudadanía tiene con los partidos.

Los partidos han perdido la capacidad de representar en forma eficaz las expectativas, intereses y demandas de la ciudadanía. Ni hablar de las ideologías, de la crisis de liderazgos o del hecho inobjetable de que el fenómeno es global. Sin embargo, un gran número de países han puesto candados culturales, económicos y políticos para mantenerse como la vía más factible para acceder al poder público. Las reformas legislativas así lo confirman.

La volatilidad electoral provocada por el descontento, el enojo y la frustración de la gente favorecieron el éxito de algunas candidaturas independientes. También el interés que despertaron en los medios de comunicación y las redes sociales. El problema es que el resultado final de una elección es multifactorial. Y que las y los candidatos independientes solo cuentan con una pequeña parte de los recursos a los que tienen acceso los partidos.

Que quede claro. Las elecciones no solo se ganan con el acceso y uso eficiente a las redes sociales. Mucho menos con spots o la mercadotecnia política tradicional. Unos y otras son pilares indispensables en las estrategias de campaña. Pero existen otros instrumentos tanto o más importantes que los sustentados en las técnicas que los acompañan, como el manejo eficaz del conflicto, los procesos de creación de noticias, las alianzas tácticas y el soporte y movilización de estructuras en todos los sentidos.

El triunfo de ´El Bronco´ fue excepcional. Concluir que el resultado se explica por una campaña de redes no solo es insuficiente, sino que surge de un argumento falso. Hasta el momento no existen investigaciones que ofrezcan una visión completa de lo que en realidad sucedió. Algo similar pasa con las campañas de otras y otros candidatos triunfadores. En cualquier caso, está claro que la especulación no basta.

Las evidencias y los datos duros en las elecciones recientes dejan más interrogantes que pistas sólidas para fortalecer la figura de las candidaturas independientes. Para que sean una opción de peso e influyente, se tienen que cambiar las reglas, impulsar un nuevo paradigma de financiamiento y comunicación política y definir con mayor precisión los espacios en los que verdaderamente se puede ganar. El respaldo de grupos económicos poderosos es indispensable, pero conlleva grandes riesgos, como ya lo hemos visto.

En las elecciones intermedias del año pasado, el INE aprobó el registro de 647 aspirantes independientes. Para hacer sus campañas, tuvieron un financiamiento de más de 31 millones de pesos, cantidad insignificante si se le compara con lo que recibieron los partidos. En general, los resultados no cambiaron los nuevos equilibrios y tendencias que identificaron las encuestas ni hubo casos simbólicos o significativos como sucedió en 2015.

Con base en las condiciones actuales, y las que se prevén para el corto plazo, seguro que no tendremos un Presidente o Presidenta independiente en 2024. Tampoco gobernadores o gobernadoras. Las posibilidades mayores las tendrán quienes tengan arraigo local, por ejemplo, en municipios, alcaldías o diputaciones locales. También hace falta que las y los aspirantes tengan experiencia política y/o de gobierno, además de valores que los distingan de los políticos "de siempre".

Los independientes prácticamente han desaparecido del mapa electoral. Cierto es que los escándalos políticos los han debilitado todavía más. Pero no son la causa principal. Por eso, el resultado final al que llegue nuestro sistema de justicia en el caso del exgobernador de Nuevo León no cambiará la situación de desventaja en que se encuentran. Frente al monopolio de los partidos y los duros requisitos que deben cumplir ante las autoridades electorales, las candidaturas ciudadanas ya no son una buena opción para acceder al poder.

Lo anterior no significa que todo esté perdido. Mientras prevalezca el escenario multicrisis y el mal humor social, tendrán algunas posibilidades. El reto principal consiste en redefinir sus características y funcionalidad. Las candidaturas independientes no son útiles al sistema si se convierten en refugios de personajes políticos a quienes se les cerraron las puertas en los partidos. Tampoco debería haber espacio para los improvisados.

Si se quiere ejercer el derecho a la participación que garantiza la democracia, se tiene que empezar por replantear el modelo y flexibilizar la legislación. Para lograr los mejores resultados, hay que acabar con los mitos y visiones falsas de lo que debe ser un candidato o candidata independiente. Para acceder al poder se necesitan recursos de poder. Y más cuando a la mayoría de la clase política no le interesa ni le conviene este tipo de competencia. En el caso que estamos analizando, tiene que ser en condiciones de equidad con los partidos, pero no reproduciendo los elementos que más se les cuestionan. Las buenas intenciones no bastan.

