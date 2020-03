Pésimo manejo de crisis

El tema del coronavirus ha ido creciendo día con día y lejos de que el gobierno federal demuestre liderazgo o capacidad de respuesta, cada día pone más en duda su capacidad de atender el problema e incluso sus declaraciones suenan erráticas, irresponsables y absurdas. El riesgo es real y las noticias que llegan de otros países (epecialmente desde Europa) son poco esperanzadoras a corto plazo, y es de pensarse que la crisis sanitaria devendrá (una vez superada) en una crisis económica sin precedentes. Algunos comentarios al respecto:

· El presidente López Obrador tomó la desición de todos los días salir a dar una rueda de prensa, eso tiene ventajas pero también desventajas. Dentro de las ventajas está que dicta la agenda día con día desde muy temprano, pero la gran desventaja es que su presencia es cotidiana y no representa nada ante una emergencia. La declaración sobre seguirse abrazando es simpática, y seguro sus fanáticos (como en todo lo que dice) se lo celebraron, pero lo que deja claro es que en la cisis sanitaria, la voz de López Obrador no tiene peso ni seriedad alguna.

· El subsecretario de salud Hugo López Gatell pasó de ser un personaje con prestigio a un aplaudidor más de López Obrador... primero, ante la propuesta del PAN en la Cámara de Diputados de destinar una partida grande de recursos para atender la emergencia del COVID 19 que sustentó Morena y en voz de Mario Delgado se ofrecieron canalizar 25 mil millones de pesos, el subsecretario dijo que no eran necesarios. La segunda y más extraña de sus respuesta ha sido: "La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio"... ¿de qué está hablando? ¿No es doctor el señor López-Gatell? Obvio se convirtió en parte del show que montan en las conferencias de prensa matutinas y así parece que ya no hay voceros válidos para el tema.

· A lo anterior podemos sumar la errática declaración del secretario de Educación Esteban Moctezuma que dijo que "se ampliará el periodo vacacional"... otro... ¿qué necesidad de llamarle vacaciones a lo que es una emergencia? Porque decirlo como vacaciones es una irresponsabilidad absoluta.

· El dólar está en su máximo histórico, la bolsa no ha dejado de caer y aunque el gobierno diga que no hay problema parece que sí lo hay. En caso de que tuviera razón el gobierno y no fuera un problema real pues parece que nadie le cree porque ahí están las respuestas tanto sociales como económicas.

· Todas las instancias internacionales han puesto el acento en el tema; en todos los países se están tomando medidas sumamente fuertes; desde cierre de fronteras y hasta aislamiento total, somos testigos de lo que están haciendo y aquí desde el Vive Latino y hasta las vacaciones ampliadas parece que todo es un chiste.

· Que el gobierno de López Obrador diga que "en el mundo están exagerando" resulta preocupante, es llevar el síndrome de hubris a otro nivel; verse superior a todos los demás en el mundo y creer que todos están mal... es difícil pensar que todos estén mal, al menos valdría la pena dudarlo tantito.

En fin, no parece que esto vaya a cambiar pronto pero tampoco parece que el gobierno lo esté manejando bien. Hasta en países como Estados Unidos, en donde el liderazgo de Trump ha sido muy negativo en muchos temas, en éste se ha visto como un verdadero líder; mientras nosotros que tenemos un presidente con la mayor votación en décadas que se ha visto tan chiquito, que incluso lo dejan de tomar como referencia y voz autorizada.