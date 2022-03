Periodistas asesinados

A tres semanas de la guerra en Ucrania, al menos 35 periodistas han resultado heridos en la cobertura de la invasión y cinco han muerto, según la agencia Interfax-Ukraine. Según sus informes, "Entre ellos se encuentran el corresponsal militar ucraniano Viktor Dudar (muerto durante los combates cerca de Mikolaiv), camarógrafo del canal de televisión ucraniano en vivo Yevhen Sakun (muerto durante los ataques con misiles en Kiev) y el periodista documental estadounidense Brent Renaud (muerto en un puesto de control en Irpin, región de Kiev)".

De última hora se sumaron a esta terrible lista, dos colegas de la cadena de televisión estadounidense Fox News, quien anunció el martes 15 de marzo que el camarógrafo Pierre Zakrzewski había muerto en Ucrania, junto con la periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova, según fuentes oficiales.

Pierre Zakrzewski, de 55 años, murió mientras trabajaba con el corresponsal de Fox News, Benjamin Hall. Su vehículo fue alcanzado por disparos en Horenka, cerca de Kiev, según un memorando compartido con el personal de la emisora. Oleksandra Kuvshynova, una periodista ucraniana que estaba con ellos en ese momento, también fue asesinada, informó el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko.

El camarógrafo Pierre Zakrzewski con sus colegas, el corresponsal de Fox News Steve Harrigan y el productor Yonat Friling, todos en Kiev.









En todas las guerras siempre han muerto además de soldados, civiles locales y los corresponsales de guerra. James Nachtwey -uno de los mejores fotógrafos de guerra del mundo- decía que generalmente en estos conflictos armados siempre morían los periodistas novatos y los más veteranos, los primeros por su obvia inexperiencia y los segundos por confiados.

Además, en su gran mayoría siempre caen los que están en la primera línea de fuego, que son los fotoperiodistas y camarógrafos, por la necesidad de levantar imágenes ahí mismo, los periodistas que sólo escriben, por lo general se mantienen en zonas más seguras y a distancia.

Brent Renaud, periodista de 50 años, -y que traía una credencial antigua del New York Times- tenía experiencia en cubrir la guerra. Había documentado conflictos armados de Irak, Libia y Afganistán y ahora se encontraba en Ucrania para informar sobre esta guerra en el corazón de Europa.

El pasado domingo, cuando atravesaba en coche un check point en la ciudad de Irpin, a 25 kilómetros de Kiev, junto con el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo y su conductor ucraniano, fueron baleados a distancia por presuntos soldados rusos. Brent Renaud murió por un disparo en el cuello, mientras que sus dos compañeros resultaron heridos. Era el segundo reportero que moría cubriendo la guerra en Ucrania hasta que se sumaron hace unos días los colegas de Fox News. El primero fue un operador de cámara ucraniano Yevhenii Sakun que perdió la vida el pasado 2 de marzo en el bombardeo de la torre de comunicación en Kiev.

"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin", contó en video Juan Arredondo mientras era atendido en el hospital de Okhmatdyt, en Kiev. "Íbamos a grabar a otros refugiados que estaban saliendo de la zona. Alguien nos ofreció un coche para llevarnos al otro puente y, al cruzar el puesto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, pero siguieron disparando. Mi amigo Brent Renaud tenía un tiro en el cuello y se quedó atrás. Nos separamos". Al momento de dar su testimonio Arredondo desconocía la suerte que había corrido Brent Renaud.

No existe un manual único de protocolos para la cobertura de conflictos armados, pero hay cosas básicas que no se hacen, como estar cerca de fuerzas armadas, o ir más adelante que las tropas en la "zona muerta" como se le conoce a ese territorio entre ambos ejércitos, porque es justo ahí donde se presentan los mayores riesgos y peligros de ataque. Los autos siempre deben estar identificados y portar banderas blancas de manera visible. Obvio nada garantiza que no te disparen. Es una guerra activa.

La imagen que hoy les presento fue publicada por Fox News Channel y muestra al camarógrafo Pierre Zakrzewski con sus colegas, el corresponsal de Fox News Steve Harrigan y el productor Yonat Friling, al fondo a la derecha, todos en Kiev.

Todos estos periodistas estaban profundamente comprometidos con su trabajo, eran profesionales en contar historias, su valentía y ética de trabajo eran de primera.

Por supuesto no puedo cerrar esta columna sin expresar mi rabia por los periodistas mexicanos asesinados en nuestro país en los últimos meses. Aunque aquí es otro contexto y una lógica de violencia diferente. Sigue siendo inadmisible cualquier muerte en México, sobre todo, tomando en cuenta que se supone que aquí NO estamos en guerra.

Esta profesión es maravillosa y una de las más emocionantes del mundo, pero también una de las más arriesgadas. Pero ninguna nota vale la pena a cambio de nuestra vida.

