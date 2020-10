Perdiendo tiempo y dinero

Pocas cosas quedan tan claras como que el concepto de consulta que lanzó el presidente López Obrador no tiene nada que ver con una consulta o con una duda legitima, es una estrategia de campaña en pleno año electoral; estrategia que trasgrede el proceso y que no tiene fin mayor que el publicitario.

Algunos comentarios sobre la propuesta ya con los cambios de la Corte:

· Para empezar, la justicia no se consulta. Todos tenemos derecho de acceso a la justicia, tenemos derecho a saber qué hicieron mal nuestros presidentes y ellos también tienen derecho a un juicio justo, no a un linchamiento organizado.

· El asunto del cómo será la consulta es curioso porque será el primer fin de semana de agosto. No junto con la elección federal, sino dos meses después, eso inhabilita el fin mayor de todo este montaje: que López Obrador pueda hacer campaña... al notarlo el senador Monreal ya amenazó hacer una reforma constitucional para que sea el mismo día... mi apuesta es que eso no se podrá y si se hace la consulta tendrá que ser después.

· La pregunta que pusieron a consulta de la Corte fue "¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?" la pregunta que les regresó la Corte es "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"... eso es una pregunta absurda (por no decir estúpida) porque simplemente no necesita una respuesta.

· Además... Para investigar a los expresidentes, la Fiscalía General de la República tiene facultades e incluso en algunos casos, por el tipo de delito, no requiere que alguien presente una denuncia para iniciar una carpeta de investigación.

· No desprecio que hay argumentos de peso en los que se puede ver que la Corte, de alguna manera, desactivó el peligro político que representa tener a un presidente de la República haciendo campaña para encarcelar a sus antecesores en pleno proceso electoral, pero también considero que el contrapeso de la Corte no es ni debe ser político sino jurídico y no lo está logrando.

· Para terminar el absurdo, el chiste cuesta más de 8 mil millones de pesos... eso es más que el avión presidencial (...ese que dicen que ni Obama tiene) y mientras están viendo (en el momento en que termino esta colaboración) cómo quitar todos los recursos de los fondos y fideicomisos para la cultura, la investigación, la ciencia, la formación y para los desastres naturales, entre muchos otros, están viendo como desperdiciar 8 mil millones en preguntar algo que ya saben...

El presidente López Obrador no ha dado resultados en prácticamente ningún tema. En materia económica el peor (posiblemente de la historia) de la era moderna, en salud definitivamente el peor de la historia, en seguridad también, en crecimiento de la pobreza, pérdida de empleos y de inversión, corrupción... básicamente en todo va muy mal el país y lo único que queda es seguir dando espectáculo para que el público no deje de aplaudir... y es precisamente para eso su pregunta.

