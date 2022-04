Peligrosa vuelta al pasado

No es una exageración advertir sobre el enorme riesgo que en estos momentos está corriendo nuestra democracia. Quizá muchas personas ya no recuerden y, a las más jóvenes no les tocaron, aquellos tiempos no tan lejanos en que el otrora partido oficial durante setenta años ganaba prácticamente todas las elecciones que eran organizadas por el mismo gobierno -Bartlett, como secretario de Gobernación presidía la Comisión Federal Electoral en 1988 cuando se “cayó” el sistema-, el presidente decidía unipersonalmente a su sucesor y palomeaba todas las candidaturas a gubernaturas, a las presidencias municipales más importantes, senadurías y diputaciones, por lo que los ungidos le debían incondicionalidad absoluta.

Esto fue cambiando gradualmente y a partir de 1996, en que se otorgó autonomía constitucional al IFE, el partido gobernante perdió en tres de las cuatro elecciones a la presidencia de la República que desde entonces se han realizado (2000, 2012, 2018) por decisión de la ciudadanía, al igual que en el caso de las elecciones legislativas así como para gobiernos locales y municipales, con lo que las alternancias en el poder se volvieron parte de la normalidad democrática.

Sin embargo, hoy estamos viendo señales sumamente preocupantes que amenazan con una peligrosa vuelta a ese pasado que creíamos superado. El proceso de revocación de mandato está siendo muy revelador sobre el nulo compromiso democrático del oficialismo así como de su desprecio a las normas y a las autoridades. El dispendio de recursos -cuyo origen se desconoce- en propaganda con la figura de López Obrador, brigadas morenistas recorriendo las calles pidiendo el voto para el presidente, el uso de programas sociales para promover la ratificación -que incluso puede constituir un delito-, la violación reiterada a la veda electoral y la operación desde el gobierno así como la confrontación permanente con el INE, no sólo vulneran el espíritu de la democracia participativa y las reglas aprobadas por el Congreso con mayoría de Morena para la revocación de mandato, sino que son prácticas propias de una elección de estado como lo reconoció Jorge Zepeda Patterson, y que todo apunta a que se pudieran replicar en los comicios presidenciales de 2024.

Las imágenes del secretario de Gobernación utilizando un avión de la Guardia Nacional, es decir, distrayendo recursos públicos destinados a atender la grave situación de inseguridad y violencia en el país, para participar en un evento partidista en el que difundió la revocación acompañado del general Rodríguez Bucio y del subsecretario de seguridad pública con licencia son más que elocuentes, como también lo fue la burla sin disimulo hacia las y los consejeros del INE jactándose de que con la reforma anunciada por el presidente ya se van y los sacarán “con la cola entre las patas”. Parece que, en el afán de sumar puntos con López Obrador, no les importa rebasar cualquier límite.

A lo anterior, hay que considerar que con dicha reforma prácticamente asegurarían el control tanto de la autoridad electoral como del órgano jurisdiccional, pues serían los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) quienes propondrían cada uno a 10 mujeres y 10 hombres para que participen en un proceso electoral -que no se sabe aún quien lo organizaría- y que la ciudadanía vote por las y los consejeros del INE así como por las magistraturas del TEPJF. No es difícil imaginar que el presidente tendría amplio margen para definir la mayoría de las candidaturas, y que para hacer campaña contarían con el apoyo de las estructuras gubernamental y partidista. No podemos ser ingenuos, la amenaza a nuestra democracia es real, y debemos estar preparados para defenderla.

