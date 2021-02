Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006, impartió la conferencia “Paz y Democracia”, en el Instituto Nacional Electoral, en su calidad de visitante extranjero para observar el proceso electoral en marcha.

Democracia

Son muchos los temas que tocó Kofi Annan en esta conferencia, pero hay uno de especial relevancia: los tres pilares de la democracia. Para Anann la democracia debe estar construida sobre tres columnas. En primer lugar, la paz y la estabilidad; la segunda, el desarrollo inclusivo y finalmente, la tercera, el Estado de Derecho.

Estos tres pilares deben identificarse en un régimen para calificarlo como democrático.

Para Annan, el régimen que no garantice el desarrollo para todos sus ciudadanos, no puede aspirar a mantenerse por un largo tiempo ni a mantener un entorno pacífico. El cumplimiento de la ley y la aplicación de sanciones para quienes no lo hagan debe ser el hilo conductor de todos los actores en una democracia. El bienestar de todos los ciudadanos, de hombres y mujeres por igual, debe ser el fin último de cualquier democracia.

A partir de esta premisa, Annan aborda diversos aspectos del sistema electoral y político de México, comparándolo con otras elecciones en el mundo y señala que lo que ha marcado una diferencia en países como Francia, con el triunfo de Macron, y Canadá con el de Trudeau, ha sido la honestidad con que las y los candidatos se dirigen a sus electores. La honestidad para reconocer los problemas a los que se enfrenta su país, el espacio de autocrítica y la frescura de propuestas para enfrentarlos.

Paz

Las redes sociales han marcado una nueva dinámica en los procesos electorales en los que la ciudadanía y candidatos están cada vez más alejados, pero al mismo tiempo, en contacto a través de estas redes que, con frecuencia, son manipuladas y por las que se difunden noticias falsas que resulta necesario combatir. Annan señaló la importancia de las redes sociales y de que tanto los ciudadanos como las autoridades nos adaptemos a su uso, pero también la necesidad de hacer un esfuerzo para regularlas, tal como se está haciendo en estos momentos en Europa.

Anann se mostró preocupado por el clima de violencia que ha marcado el proceso electoral en marcha. La violencia política ha cobrado casi un centenar de víctimas y la organización de un proceso electoral en estas condiciones se torna en extremo compleja porque la seguridad de las personas no es un tema un tema que competa a las autoridades electorales, pero que incide de forma directa en las elecciones.

Voto

El ex secretario general de la ONU nos recuerda a las y los electores mexicanos la importancia de ir a las urnas el próximo 1 de julio, de no minimizar su voto. Un voto marca la diferencia entre el candidato ganador y el resto de las candidaturas. Annan enfatizó el poder del voto para hacerles ver a los que contienden en una elección su postura en torno a la situación del país, a las propuestas e ideas que presentan las candidaturas que contienden y el rumbo que queremos para nuestro país en el futuro. A 37 días de la jornada electoral, resulta muy importante recordar el valor del voto de los ciudadanos y hacer un llamado a las y los electores mexicanos para acudir a sus casillas a emitir su voto el primer domingo de julio.

