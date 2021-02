Paz sin impunidad

La paz y la reconstrucción de la armonía social no se pueden basar ni sostener a partir de la impunidad o el perdón a los criminales. La ley y la justicia no pueden ser moneda de cambio para pretender tranquilizar el estado de cosas, porque acaba regresando con más furia la violencia y la criminalidad.

Impunidad

Frente al cansancio por la impunidad, la corrupción y la violencia hay quienes pretenden perdonar a los delincuentes más infames, aplicar el borrón y cuenta nueva e incluso presentar como líderes sociales a quienes han sembrado el terror en regiones enteras y han cometido u ordenado brutales asesinatos.

No hay paz verdadera si prevalece la impunidad. Y la impunidad se frena castigando a los delincuentes y a los políticos corruptos que tienen nombre y apellido, no solo con frases ingeniosas y pegajosas pero huecas y que acaban siendo una coartada para no ir tras personas específicas que han dañado a la sociedad y al gobierno.

Violencia

Es claro que la estrategia anti crimen actual no ha funcionado y tiene mucho que ver en ello las complicidades entre políticos y delincuentes, y la falta de un verdadero Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública requiere cambios urgentes, entre otros: delimitar con más claridad los ámbitos de actuación y de responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno; establecer fuertes sanciones para autoridades omisas, negligentes o corruptas que mantienen a las policías sin certificar; cerrar los resquicios de que se vale el ministerio público o los jueces para no perseguir los delitos contra el sistema nacional de seguridad pública.

Corrupción

De igual manera, en el ámbito legislativo se requiere establecer la prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión y portación de armas de uso prohibido, y reformar algunos aspectos del sistema penal acusatorio.

En el aspecto de la prevención del delito se deben fortalecer las acciones de inclusión social fundamentalmente para jóvenes en riesgo de ser reclutados por la delincuencia. Se tiene que abrir la puerta de las oportunidades para los jóvenes y cerrarle la puerta a la delincuencia.

Hay rutas para pacificar el país, hay caminos, pero el único que ahondaría la crisis de violencia que vivimos es el perdón a los delincuentes. Debe haber paz, pero sin impunidad.

Violencia política y elecciones

