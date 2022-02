¿"Pausa" con España?

“Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”: AMLO

El C. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió hacer una "pausa" en las relaciones con el Reino de España a fin de mejorarlas, y ha sido nota.

Un reportero, ¿le pregunta sobre la reunión con John Kerry y su opinión con respecto al giro de postura que dio el embajador de EU, Ken Salazar?

El presidente dio respuesta para más adelante entrar al tema España, y fue contundente acerca de las relaciones con este país, aunque después hizo precisiones.

Reconoció de entrada, que no es buena la relación con España "y a mí me gustaría que hasta nos tardaríamos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos", dijo en conferencia mañanera de este miércoles 9 de febrero de 2022. Dos veces dijo ´pueblo.

Agregó "vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes".

Y de inmediato ordenó al director de Pemex que dijera cómo les va a México con Repsol e Iberdrola, etcétera; "de una vez. Acuérdate de uno que lo puedas contar en breve".

¿Qué significa la pausa?

Justo al final de la mañanera cuando ya se iba a retirar para desayunar, alguien le preguntó qué significa dicha pausa

Reiteró..."Sí, la pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país —y hacen bien— a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho..."

Robar, dijo, muy duro...

Y dijo muchas cosas, pero de nuevo un reportero lo interrumpe, responde, y aquí recula.

"¡No, no, no, para nada!, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa. Nos conviene, nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió…”

-¿Lo pediría de manera formal?-, le inquieren, de nuevo..

- “¡No, no, no, eso no se puede hacer!”, respondió, el presidente,

"Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos. Si de por sí me cuestionan, porque soy de Tepetitán, aldeano. No implica… Un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Ya, es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos”, subrayó el presidente

Recomiendo ver todo lo que dijo el presidente en la web de la Presidencia… Muy duro.

En otra parte, precisa que cuando habla de los españoles se refiere a los empresarios y no al pueblo de España, “es un pueblo que merece todo nuestro respeto, un pueblo trabajador, extraordinario, pueblo bueno”.

Y obviamente una pausa no es rompimiento, es esperar un tiempo, pero pueden ser años; señaló textual el presidente:

"A lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes”.

Pensamos de bote pronto al ver la mañanera si el presidente estaba pensando que cambie el gobierno español; aunque parece esta pensando en "normalizar" las relaciones cuando él se vaya, en septiembre de 1924.

Durante casi 40 años México no reconoció al gobierno de Francisco Franco, fue hasta 1975 cuando murió el dictador, y cambiaron las cosas. Aunque nuestro país tuvo todo ese tiempo relaciones con el gobierno de la República Española en el exilio establecido en su territorio; en 1977, las cosas cambiaron...

La reacción del gobierno español mesurada

José Manuel Albares, jefe de la diplomacia española se mostró sorprendido… Entrevistado en Lyon, Francia donde asiste a una reunión de ministros europeos, alegó que estaba verificando "cuáles habían sido exactamente las palabras de López Obrador y ha subrayado que debieron producirse en un contexto informal y a preguntas de los periodistas, pues México no ha hecho pública ninguna nota oficial, ni el Gobierno español ha recibido ninguna comunicación al respecto, por lo que habría que preguntar al presidente mexicano qué ha querido decir, informa Miguel González. (nota de Carmen Mora de El País).

No obstante, el diplomático ha expresado su “sorpresa”. Comenta que hace unos días -27 de enero-, tuvo una reunión con Marcelo Ebrard en Tegucigalpa, Honduras; y justo comentó que ahí comunicó a Ebrard la concesión del plácet al nuevo embajador de su país en España, Quirino Ordaz.

Reiteró que “la relación entre España y México es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales” y que, lejos de estar en pausa, el flujo de inversiones en ambas direcciones no ha hecho más que crecer en los últimos años y es obligación de ambos gobiernos acompañar estas relaciones empresariales.

En un tono más firme, ha añadido que “el Gobierno español no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una acción de este tipo” y que lo que hará, en todo caso, “es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país”. (El País).

Hay que aclarar bien las cosas...

Por lo pronto, Quirino Ordaz tendrá que esperar y quizá ya no será embajador, no creemos que su dictamen vaya a ser presentado a votación en el Senado de la República.

Lastima...

En tanto se plantea la dichosa pausa, se quedará al frente de la embajada el actual encargado de negocios que es miembro del Servicio Exterior...

¿Será igual la ruta con Panamá?

¿Qué dice Marcelo?

Evitó hablar sobre del tema… Al término de una entrevista afuera de Palacio Nacional, en la que habló de la reunión entre López Obrador y el funcionario de la Casa Blanca, John Kerry, se le cuestionó sobre el tema.

-Sobre España Canciller, sobre España, se le preguntó varias veces.

Pero Ebrard..."terminó la entrevista, se dio la media vuelta y caminó hacia su camioneta para retirarse de Palacio, no obstante que ya incluso hubo reacción del Gobierno español", dice una nota de Antonio Baranda, reportero de Reforma.

Es urgente hacer las precisiones pertinentes.

