¿¡Participó la #DEA en el culiacanazo!?

Hace unos días, el ex fiscal general de los Estados Unidos William Pelham Barr le soltó una bomba al periodista conservador Jesse Watters de la cadena Fox News: que Washington habría participado en el intento para detener a Ovidio Guzmán López, aquella tarde del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, lo que se conoció como ¡el Culiacanazo! "Cuando intentamos arrestar al hijo de El Chapo, aparecieron con 700 tropas paramilitares con metralletas calibre 50 montadas en la caja de camionetas. Y el Ejército se retiró", comentó desenfadado en horario estelar...

El ex fiscal norteamericano dio a conocer un libro titulado "Una maldita cosa tras otras; Memorias de un fiscal", y afirmó de entrada que los cárteles de México cuentan con miles de millones de dólares para corromper y tienen grupos paramilitares cada día mejor equipados, e incluso reclamó al gobierno del presidente López Obrador por estar compartiendo soberanía con las grandes empresas criminales y por haber extraviado capacidad para someter la furia de la guerra que se traen entre ellas.

Recordemos los hechos de aquel jueves 17 de octubre cuando Ovidio Guzmán fue detenido en el desarrollo Urbano Tres Ríos. La explicación de las autoridades del gabinete de seguridad federal horas después fue que se trató de un operativo para cumplir una orden de detención con fines de extradición de uno de los hijos de Guzmán Loera.

La captura originó una movilización nunca vista que paralizó a partir de ese momento la vida cotidiana de los culichis. La ofensiva criminal fue una operación perfectamente coordinada que consistió en 19 bloqueos que incluían varios puentes que comunican la ciudad, al mismo tiempo asaltaron el penal de Aguaruto, donde liberaron a más de 50 internos, atacaron el puesto de coordinación de los cuerpos de seguridad conocido como C-4, y balacearon una guarnición militar en Limón de los Ramos.

Y el golpe final fue cuando uno de los comandos se apostó a las afueras de la unidad habitacional militar en la colonia 21 de marzo, donde la guardia fue atacada a tiros. De aquí se llevaron a dos personas, antes ya habían detenido a un grupo de militares en la caseta de cobro; las imágenes que circularon eran no creíbles.

Nadie en el gobierno nos explicó qué fue lo que pasó exactamente; el presidente de la República confesó en conferencias mañaneras que no tenía conocimiento previo, sólo nos dijo que iba a ser una masacre y que se decidió evitarla: "decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia. La hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno".

- Véase... Terror en Culiacán y ¿Qué pasó en Culiacán?

Lo dicho por Barr en la entrevista tiene lógica debido a una serie de hechos que ocurrieron en la capital sinaloense y que documentó tanto el semanario local RIODOCE como el periodista Óscar Balderas en un reportaje en MVS, donde afirmó que la orden para detener al presunto criminal habría salido de la Casa Blanca, a partir de la visita de la DEA a Culiacán.

(El viaje secreto de la DEA a Culiacán)

Comenta Balderas que el 11 de septiembre viajaron a México fiscales de Alabama y Nueva Orleans para entender cómo opera el crimen organizado en nuestro país. El viaje fue organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la División de Operaciones Especiales de la DEA y la dirección de la DEA que opera en nuestro país. Y habría sido gestionado al más alto nivel del gobierno mexicano; o sea, todos sabían.

Un día después, un helicóptero Blackhawk de la Secretaría de Marina llevó a esa delegación por aire a Culiacán, sorpresa fue cuando el teniente coronel Cristóbal Camarillo

, el jefe de la policíaen, se presentó con ellos y se sentó junto a la salida de la emergencia del helicóptero con una metralleta de alto, por si narcotraficantes querían derribar el avión...

El 13 de septiembre la delegación estadounidense salió de México y elaboró un reporte con lo que vieron en Sinaloa, ello encendió focos rojos en la Casa Blanca desde donde salió un mensaje hacia las oficinas más altas de la Fiscalía General de la República: el gobierno mexicano debía detener, de inmediato, el envío de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, si no querían toparse con un disgusto del presidente Donald Trump.

Hay un video que circuló en la TV local de Estados Unidos, sobre lo que vieron los fiscales norteamericanos.

Y el 16 de septiembre -día del desfile-, ocurrió una reunión secreta entre Uttam Dhillon director de la DEA con el gobernador Quirino Ordaz Coppel como lo difundió oportunamente el semanario RIODOCE; el cónclave contó con la presencia de los comandantes Maximiliano Cruz Ramos, de la Novena Zona Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar, de la Tercera Región Militar y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

"La presentación se hizo de forma privada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que dirige Cristóbal Castañeda Camarillo, militar con permiso para operar como mando civil, con el fin de mostrarle también el armamento, vehículos y sistema de videovigilancia que se renovó con la actual administración", señaló RIODOCE.

Por eso nos preguntamos si en "el culiacanazo" habría participado activamente la DEA...

Es infantil, dijo entonces Ismael Bojórquez, director de RIODOCE, a la periodista Carmen Aristegui, la versión que dio el gobierno de Sinaloa sobre la reunión que él y su gabinete mantuvieron con Dhillon.

"Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua, porque ocurrió meses después de que sentenciaron a ´El Chapo´", dijo Bojórquez.

"Este tipo de reuniones no se habían dado en México, esta es la primera que yo conozco, que se haya dado de manera abierta, entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador".

- Ver la entrevista: Gobernador de Sinaloa se reunió con la DEA en septiembre, 30 militares estuvieron secuestrados

"¿Qué buscan al venir a Sinaloa ahora en papel de supervisores?, pregunta Ismael, muchos no preguntamos los mismo...".

Raymundo Riva Palacio dijo en su columna "Estrictamente Personal" en El Financiero que "presumiblemente fueron los que presionaron al gobierno federal y participaron en la pésimamente planeada operación".

Pero J. Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso en Washington -y con buenas fuentes- nos dijo que en el operativo de Culiacán no participó la agencia como se lo confirmó un alto funcionario que pidió el anonimato...

Dice que se enteraron "cuando comenzó la refriega de los sicarios del Cártel de Sinaloa contra las autoridades mexicanas que acudieron a la casa donde se encontraba el delincuente. La cooperación que tenemos con el nuevo gobierno no es igual a la que había en el pasado", expone el otro funcionario del Departamento de Justicia, quien también pidió el anonimato, precisa el reportero.

Y agrega: "Hay una confusión. La prensa mexicana comenzó a decir que se intentó capturar a Ovidio por exigencia nuestra. Falso. De haber ocurrido eso, hubiéramos pedido la intervención de la Marina mexicana, que está mejor preparada para operativos de alto riesgo".

El tema llegó a la mañanera del lunes 21 de octubre de 2019:

- ¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA? ¿Sabían del encuentro del gobernador de Sinaloa semanas anteriores con el titular de la DEA?

PRESIDENTE: No me gusta la especulación, no hago conjeturas. Yo procuro tener información de primera y la tengo; y no permito que nadie me manipule, no me comparen, porque eso sí calienta, respondió.

Y agregó: "No es de que hacen las cosas y yo no me entero, o yo delego funciones y usted haga lo que quiera. No".

"El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos", respondió.

- ¿Mete las manos al fuego por sus secretarios del Gabinete de Seguridad?, le reviró el reportero.

- "Sencillamente tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento, así nada más", respondió AMLO.

"Imagínense -agregó- si el jueves (17 de octubre) hubiese habido muchos muertos, ¿cómo estaríamos? Era frenar un proceso de transformación, era detener la posibilidad de un cambio verdadero en el país".

- Por eso, ¿le estaban poniendo un cuatro a usted, presidente?, le preguntan.

- "Pero si fue esa la intención, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez. Punto".

Ahí quedó el asunto.

El quid fue que un día después, el martes 22 de octubre, de acuerdo con un ex agente de la DEA - Mike Vigil- citado por Bloomberg, dice que el gobierno de México "no está siendo sincero sobre el operativo fallido".

Según Vigil el gobierno no reveló que al intentar detener a Ovidio las fuerzas de seguridad atraparon también a uno de sus hermanos: Iván Archivaldo.

Vigil no reveló sus fuentes detrás de sus afirmaciones, mismas que no pudieron ser corroboradas de manera independiente. Añadió que las autoridades han estado engañando al público al minimizar la cantidad de planificación que entró en la operación.

Casi tres años después, William Barr nos soltó la bomba, faltan los detalles.

Un reportero le preguntó este miércoles 30 de marzo al presidente que si como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un almirante puede ejecutar una operación sin el conocimiento, sin la aprobación o por lo menos la idea del comandante supremo, haciendo referencia al caso de Ayotzinapa...

- "Es muy difícil que no se entere el presidente; más, cuando se trata de un asunto delicado", dijo, "y les voy a poner un caso".

Reitera que él se enteró del operativo de Culiacán cuando estaba en marcha, no antes... "o sea, no me avisaron, no supe antes, porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz, la tranquilidad".

"Me enteré cuando se generó el conflicto y ahí sí ya, como era una situación muy delicada, mucho, mucho muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo, porque iban a haber muchos muertos. Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba".

"Entonces, sí creo que los presidentes están enterados; siempre lo he dicho, además. No es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía, no. Sí se sabe", precisó...

Nadie de los reporteros abundó sobre el tema de los dichos de Barr. Lástima.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.