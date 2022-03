Participación de las mujeres en el SNT

El impulso feminista es una reivindicación, una posición política dirigida a alterar y equilibrar, en búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, el desbalance histórico y aún existente en la distribución, el ejercicio y las consecuencias de la discriminación sistémica de las mujeres.

Esta posición cuestiona, desde la irrefutable validez de la dignidad humana, el concepto mismo de lo político y, así, la división tradicional entre lo público y lo privado, cuya lógica es, quizá también, producto de históricas estructuras patriarcales.

El ideario feminista nos ha hecho visibilizar que insistir en lo político es sinónimo de la esfera pública, es excluir o no querer escuchar las incidencias y la multiplicidad de voces que surgen desde el espacio privado en el que se produce gran parte de la opresión, violencia, subordinación, discriminación, marginación y, de hecho, la resistencia de las mujeres. Implicaría descartar por apolíticas todas las luchas conscientemente políticas o no, emprendidas e impulsadas por parte de las mujeres en sus ámbitos cercanos y que, por diversos motivos, no logran atravesar la brecha público-privada; pero que no por ello dejan de empujar contra el desequilibrio referido y la falta de consideración debida a su dignidad y sus ideas.

El cuestionamiento desde el feminismo, a través de la dinámica y vibrante pluralidad de feminidades provoca apertura por virtud de la confrontación de ideas que genera en todos los niveles; pero también abre las puertas a la cooperación y al acuerdo por convicción que se pueden generar por medio del diálogo abierto, democrático y constructivo; lo cual es dable a través de la aprehensión e incorporación de la libertad, la igualdad, la equidad y la inclusión como principios rectores de nuestra convivencia diaria y de nuestras instituciones.

Los avances democráticos en las últimas dos décadas en nuestro país, y en específico tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, han dado pie a la emisión de la importante legislación general en materia de no discriminación y combate a la violencia contra las mujeres. De igual modo, hemos visto la implementación de diversas acciones afirmativas que paulatina y debidamente han evolucionado hasta establecerse como medidas paritarias garantizadas y aplicables a las postulaciones a cargos de elección popular y la conformación de órganos colegiados de todo tipo, etc..

La inmensa diferencia consecuente, en forma de contribución femenina, se ha hecho oír y se ha sentido. Un claro ejemplo de ello, digno de reconocerse, es la proveniente de las mujeres que participan en los diversos organismos garantes nacional y locales en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales del país, y en las diferentes instancias del Sistema Nacional de Transparencia con que contamos las y los mexicanos para dar vigencia y eficaz garantía a tales materias.

Sus interpretaciones, argumentaciones, determinaciones, diálogos, foros, actividades académicas, textos e ideas son evidencia clara del actuar y del impulso de las mujeres que sirve a la reproducción y desarrollo de vocabularios nuevos, sensibles a la equidad y la inclusión necesarias, para el respeto a la pluralidad, la diversidad, la alteridad y la dignidad.

El lenguaje resultante continuará avanzando y empoderando a las mujeres y niñas en su libre desarrollo, no me cabe duda; pero debemos comprender que, en realidad, el beneficio de hablarlo y apropiárnoslo es, y será siempre, para todas y todos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.