En 2011 el ex sacerdote de 88 años fue encontrado culpable de varios cargos de abuso sexual a menores y fue sentenciado a una vida de penitencia y oración. Ahora recibió la sanción más dura que puede dar el Vaticano...

La decisión papal entró en vigor automáticamente, el ex sacerdote fue notificado este viernes.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes, 28 de septiembre, que el Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Archidiócesis de Santiago de Chile. Asimismo, en el Comunicado se precisa que el Santo Padre ha tomado esta decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia.

El Santo Padre ha ejercido su "potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia" (Código de Derecho Canónico, canon 331), consciente de su servicio al Pueblo de Dios como sucesor de San Pedro.

El decreto, firmado por el Papa el jueves 27 septiembre de 2018 – puntualiza la nota – entró en vigor automáticamente desde ese mismo momento, y comporta también la dispensa de todas las obligaciones clericales. Además, informa la Oficina de Prensa, que ha sido notificado a Karadima Fariña el viernes 28 de septiembre de 2018.

En enero de 20011 Karadima "en consideración de la edad y del estado de salud (...) se considera oportuno imponer al inculpado de retirarse a una vida de oración y de penitencia, también en reparación de las víctimas de sus abusos".

"Se impone también, de acuerdo al canon 1336 1, 3o, la pena expiatoria de prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto de ministerio, en particular de la confesión y de la dirección espiritual de toda categoría de personas...".

Empero, como sabemos el sacerdote no cumplió ninguna pena en la justicia civil chilena porque sus delitos habían prescrito, nadie fue acusado de encubrimiento, hasta mucho después, gracias a la presión de las víctimas y a la intervención directa del papa Francisco...

Reacciones...

Greg Burke, vocero papal ha comentado la decisión de pontífice, "es un paso más en la línea férrea del papa Francisco ante los abusos. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre y había que arrancarlo de raíz".

"Hay dos claves para entender este decreto: la primera, que el Papa lo hace en conciencia. La segunda clave, la motivación: por el bien de la Iglesia. El papa Francisco está actuando como Pastor, como padre, por el bien de todo el Pueblo de Dios. La dimisión del estado clerical de Fernando Karadima es un paso más en la línea férrea del Papa Francisco ante los abusos. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre y había que arrancarlo de raíz. Se trata de una medida excepcional, sin duda, pero los delitos graves de Karadima han hecho un daño excepcional en Chile".

Reacción de Arzobispado de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati

Junto con leer el comunicado oficial de la Oficina de Prensa del Vaticano y el decreto firmado por el Papa, el prelado expuso un análisis del texto para "comprender y acoger la decisión" tomada y realizó una reflexión al respecto.

"Los católicos de Santiago y la gente de buena voluntad estamos llamados a acoger esta determinación del Santo Padre, quienes creemos que somos parte de la Iglesia con fe y fidelidad a la acción del Santo Padre".

Acto seguido, hizo un llamado a "colaborar con la tarea propia de la Iglesia, de reparar todo daño causado a las víctimas y también a todas las personas que han sufrido y sufren por este hecho, y también en vista de lo que es, un camino que sea cada vez más trasparente, de acompañamiento de estas situaciones, de formación para que no sucedan, para que justamente el "nunca más" sea también realidad en nuestra Iglesia de Santiago".

Ezzati reacciona a la expulsión de Karadima y llama a colaborar con la tarea de "reparar todo daño causado a las victimas".

El pedófilo Karadima expulsado del sacerdocio. Nunca pensé q vería este día. Un hombre que le arruinó la vida a tantas personas. Agradezco que el Papa Francisco @Pontifex_es haya tomado esta determinación al fin. Espero que muchos sobrevivientes sientan un ligero alivio hoy. pic.twitter.com/SdA1LpQOww — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 28 de septiembre de 2018

Quiero dejar claro que NADA de lo q diga el cardenal Ezzati o Errázuriz o los obispos de Chile sobre Karadima importa. Ellos sólo han contribuido al dolor de las víctimas con su encubrimiento e inacción. Hoy tratan de hacerse los victoriosos cuando deberían estar en la cárcel. — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 28 de septiembre de 2018

Antecedentes...

En abril de 2010 el periódico The New York Times dio a conocer las denuncias de las víctimas del padre Karadima -Juan Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton- quienes habrían sido abusados sexualmente por el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima en los años 90.

Precisaron que tras su denuncia no hay una intención de obtener indemnizaciones económicas y que sólo buscan establecer la verdad y que el sacerdote sea removido...

Tres meses después en julio la Congregación para la Doctrina de la Fe inició una investigación y meses después concluyó con un decreto dado a conocer el 16 de enero de 2011, que reza:

1. Sobre la base de las pruebas adquiridas, el Rvdo. Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia, y en modo particular, del delito de abuso de menor en contra de más víctimas, del delito contra el sexto precepto del Decálogo cometido con violencia y de abuso de ministerio a norma del canon 1389 del CIC. (empero)

2. En consideración de la edad y del estado de salud del Rvdo. Fernando Karadima Fariña, se considera oportuno imponer al inculpado de retirarse a una vida de oración y de penitencia, también en reparación de las víctimas de sus abusos.

3. Se impone también, de acuerdo al canon 1336 1, 3o, la pena expiatoria de prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto de ministerio, en particular de la confesión y de la dirección espiritual de toda categoría de personas...".

Empero, como sabemos el sacerdote no cumplió ninguna pena en la justicia civil chilena porque sus delitos habían prescrito: nadie fue acusado de encubrimiento.

