Panic! at the stadium

Hace algunos años, el periodista Franklin Foer escribió un libro titulado ´How soccer explains the world´. Para Foer, a través del futbol se pueden entender algunos fenómenos sociales que ocurren en los países.

Explica, por ejemplo, el vínculo entre pandilleros afiliados al Estrella Roja de Belgrado y la guerra en la zona de los Balcanes durante los 90s; las diferencias religiosas entre los protestantes de los Rangers de Glasgow frente a los católicos del Celtic; o las rivalidades nacionalistas entre los seguidores del Real Madrid y el Barcelona.

En el fondo, su argumento es que en los países donde el futbol tiene una incidencia social relevante, este puede convertirse en reflejo de procesos sociales más profundos. Si esto es así, lo sucedido en el estadio de los Gallos del Querétaro debe ponernos a pensar qué tipo de país estamos construyendo, y en qué grado la normalidad de la violencia se apodera de nosotros.

Lo sucedido el fin de semana dejó más que personas heridas: reveló un México al asecho de grupos violentos dispuestos a transgredir los espacios de convivencia deportiva y familiar de mayor afición en el país. Por las dimensiones y agresividad de los ataques, parece poco probable que los hechos emanen de una espontaneidad arrebatada por las pasiones del juego.

Una de las tesis, todavía por confirmar, es que entre los bandos involucrados existían integrantes del crimen organizado. Algunos señalan a presuntos huachicoleros con saldos pendientes dispuestos a cobrar a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que utilizaron las barras de aficionados como medida encubierta para el asalto.

Si algo de esa tesis resulta fehaciente, tendríamos que la violencia del futbol es reflejo de la violencia de las calles. Estas fronteras desvanecidas implicarían que, en cada partido, estaría latente el riesgo de trifulcas, heridos o personas fallecidas.

Aún y si se demuestra que el crimen organizado nada tuvo que ver, sería deseable que los acontecimientos deriven en acciones que expulsen a la violencia de los espacios de convivencia familiar.

De ahí que esté en el interés de las autoridades en esclarecer hechos, detener responsables y procesarlos judicialmente. El de la Liga MX para ser contundentes con las acciones correctivas, no el del gatopardismo cómodo. El de los clubes deportivos y dueños de los estadios para crear condiciones que ofrezcan seguridad, no que repliquen el deterioro social que inunda las calles. El de la afición por pensar en que la violencia nos ha quitado mucho, como para que también nos quite el futbol.

Y quizá esté en el interés de todos nosotros echar una mirada sociológica y antropológica de lo que estamos viviendo, para conocer si lo sucedido es resultado de una espontaneidad o de la manifestación de que algo profundo, y preocupante, está entre nosotros.

