Pacten por el bien del país, nos dice el Papa Francisco

¿Vendrá el papa Francisco a México? Sabemos que el presidente López Obrador lo invitó a México, pero tenemos entendido de que no va a venir. "¡Por el momento no!", respondió el pontífice, "tengo que ir a otros lados donde no he ido. Pero me gustaría volver [...] es inolvidable, México".

El Papa Francisco concedió una entrevista a la corresponsal de Televisa en la Santa Sede, Valentina Alazraki, en el que respondió preguntas sobre México. Hablaron de muros y puentes, de Trump, de los migrantes, del diálogo interreligioso, así como su relación con los medios de comunicación. También de la gran reforma de la Curia, del reciente acuerdo con China, y no podían dejar de lado los escándalos de los abusos sexuales en la Iglesia Católica.

La primera parte de la charla -larga-, fue sobre la situación violenta en nuestro país, de pactos, de diálogos con la oposición, y de la no negociación con el crimen organizado..."A mí me suena mal. Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo... ósea hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país", dijo el Papa.

La primer pregunta de la reportera decana de la fuente de la Sala Stampa fue directa y con conocimiento del tema "Sabemos que el presidente López Obrador lo invitó a México, tengo entendido de que no va a ir".

¡El Papa dijo no!

De hecho este asunto ya se había ventilado hace unas semanas cuando integrantes de la Conferencia del Episcopado de México (CEM) manifestaron que Bergoglio habría declinado la invitación que se le hizo para visitar nuestro país en el año 2021, con motivo de los 500 años de evangelización que la Iglesia católica.

El quid es que la CEM dio a conocer el rechazo del Papa, un día después de que el presidente López Obrador informó a través de la red social que había enviado una carta al Rey de España y al Papa Francisco para que pidieran perdón por los atropellos que se cometieron durante la Conquista.

Recordemos que la reacción del Vaticano fue que ese era un asunto cerrado..."por el momento" el Vaticano no tiene un pronunciamiento adicional, pero "como es sabido, el Santo Padre ya se ha expresado con claridad sobre esta cuestión", señaló el vocero papal.

En efecto, durante su viaje a Bolivia en 2015, el Papa pidió perdón por los "muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América", también lo hicieron otros pontífices (Véase "De la carta al papa Francisco y otros asuntos").

¡El asunto de la visita a México está cerrado pero Alazraki lo vuelve a poner en la mesa como primera pregunta para que quedé claro. Quizá el gobierno de México ha insistido -una y otra vez- por varias vías, incluso directas, como fue el caso de Marcelo Ebrard Casaubón, quien estuvo en Roma la tarde del jueves 21 de marzo en el barrio de Trastevere, en el marco de la reunión de la fundación Scholas Ocurrentes. Ebrard emitió un tuit registrado a las 12:14 horas del pasado 29 de marzo una semana después del encuentro. No hubo comunicado oficial de ninguna de las partes. Fue un encuentro casual no formal, un saludo de no más de dos minutos. Así están las cosas (Véase Marcelo Ebrard confirma reunión con el Papa Francisco en Contextos de la Palabra.

¿De qué charló Alazraki con el Papa Francisco sobre México?

De varios temas y mandó mensajes directos a Palacio Nacional. Es evidente que el papa jesuita conoce de la situación de lo que ocurre en México. Aquí rescatamos algunas preguntas y respuestas; y que cada quien interprete.

-Papa Francisco...Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a México, tengo entendido de que no va a ir.

-Por el momento no.... [Respondió el pontífice].

-Pero que le ha dicho que con gusto le recibiría...

-Es verdad. Por el momento tengo que ir a otros lados donde no he ido. Pero me gustaría volver a México, es inolvidable, México.

Y aquí Alazraki hace un recuento de la visita papal en febrero de 2016 "en su viaje a México usted tocó, creo yo, realmente los puntos neurálgicos del país ¿no? Estuvo en la frontera norte (Ciudad Juárez), y celebró esa misa memorable frente al muro. Desafortunadamente Papa Francisco, en estos cuatro años la situación no ha mejorado nada... [Además] se sigue hablando de construir más muro, incluso de cerrar la frontera. [Santo Padre] hemos visto imágenes desgarradoras de niños separados de sus familias, de sus papás, no sé si usted ha visto esas fotos, esos vídeos, son impresionantes. Yo no sé, me parece algo terrible, y que no es digno de nuestros tiempos", concluye Alazraki.

La respuesta del Papa fue larga, dijo: "¡El hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo!" y agregó "volvemos a lo mismo; el levantar muros como si esa fuera la defensa, cuando la defensa es el dialogo, el crecimiento, la acogida y la educación, la integración, o el sano límite del ´no se puede más´, pero humano... "

El caso del muro y Trump

-Si en lugar de estar yo aquí, que usted me conoce, estuviera sentado el presidente (Donald) Trump, y no hubiera cámaras, ¿qué le diría? Le inquiere la periodista.

-"Lo mismo. Lo mismo, porque esto lo digo en público (...) También dije en público que quien construye muros termina prisionero de los muros que construye... En cambio, quien construye puentes fraterniza, da la mano, aunque se quede del otro lado..." "Hablo de puentes políticos de puentes culturales ¿no es cierto?" [precisa el Papa y agrega] "No vamos a hacer un puente en todas las fronteras ¿no? Es imposible".

Los migrantes

Bergoglio también habló de la ola de migrantes que cada día llegan a México y de la gran crisis humanitaria que ha generado. También conversaron de los miles de muertos del gobierno de EPN, y de los que van en este gobierno; Valentina le dijo al Papa que en México mueren cada día 90 personas de forma violenta... "Al final de este día en el que estamos hablando, habrá 90 personas muertas", le dijo.

Y qué decir de los desaparecidos, "los papás que buscan a sus hijos. Desaparecidos. Las fosas comunes... Es una situación muy, muy dramática. Qué le diría usted. ¿Qué puede hacer un gobierno, la sociedad civil, la Iglesia misma, para intentar resolver este problema?"

El Papa pide hacer pactos...

-¿Pactar con quiénes?- le pregunta la reportera.

-"Con otros que no piensan como nosotros ¿no? Digo, ir a los pactos. Pero si los gestores de la política de un país se pelean entre ellos sufre el país. Pacten por el bien del país". "Buscar salidas políticas; -que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio-. Pero la política es creativa...", dijo Francisco.

¿Y los que dicen que hay que pactar con los responsables del narcotráfico para encontrar una salida, usted ¿cómo siente ese tema?

Y aquí el papa dio la nota: "A mí me suena mal. A mí me suena mal. Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo, hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país. Punto"

-Por la reconciliación también de todo el país. Inquiere Valentina.

-"Reconciliación" -subraya el Papa- "que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende porque se ha gastado demasiado ¿no? Pero, el acuerdo político que es menos fuerte ¿no? El acuerdo entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la Iglesia también... es ayudando ¿no? Es lo que hace falta. Convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país ¿no?" ¡Orale!, Bergoglio sabe de lo que habla. La entrevista completa...

P. D. La caída del helicóptero Mi-17 de Semar

A las 13:45 horas del viernes 24 de mayo un helicóptero M1-17 de fabricación rusa -matrícula ANX206- de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó con seis personas a bordo -cinco marinos y un brigadista de Conafor-, en las inmediaciones de Jalpan de Sierra, Querétaro, cuando intentaban apagar un incendio forestal, en los bosques de la Reserva de la Biósfera. Lamentable.

¿Qué paso? No sabemos aún hasta que se realice una profunda investigación como lo marca la legislación en la materia. Se deben de conformar los equipos de trabajo, como lo determina el protocolo del Anexo 13 de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil´ (OACI); de entrada analizar las dos cajas negras recuperadas y establecer con precisión las causas que originaron el accidente o incidente.

