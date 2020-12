¿Otra sorpresa para Banxico?

La postergación en la discusión para que la Cámara de Diputados apruebe las reformas a la Ley del Banco de México no le gustó nada al presidente López Obrador. La ofensiva del Banxico fue tal que generó una creciente incomodidad en el Jefe del Ejecutivo y en los legisladores, quienes con el visto bueno del mandatario preparan una nueva sorpresa.

En uno de los habituales desayunos entre López Obrador y el Senador Ricardo Monreal, se dejó entrever la posibilidad de revivir dos propuestas que no le gustarán nada al Banco de México. Entre tamales tabasqueños con chipilín y agua de melón, no se descartaron las alternativas que se habían comentado hace poco más de un año y que se quedaron en el cajón. La primera tiene que ver con el Mandato Dual que buscaría que el Banxico tenga un papel mas activo en el desarrollo económico nacional y no se limite a la política monetaria y el control de la inflación.

El otro As bajo la manga es una reforma que obligará al Instituto Central a entregar de manera anticipada su remanente al gobierno federal. Esto ya lo había pedido el mandatario a funcionarios del Banco de México desde abril pasado, sin embargo, se le negó porque la Ley no lo permite.

La idea del Mandato Dual y de los remanentes es un tema que desde hace tiempo traía en mente el senador por Zacatecas Ricardo Monreal. Incluso, en algunas de sus reflexiones comentó que, ante el logro del Banxico de mantener la inflación en niveles correctos, "sería quizás el momento de aceptar que sus funciones vayan más allá eso".

Pero ante las reacciones de los banqueros y empresarios en contra de las reformas a la Ley del Banxico, esta consideración empezó a cobrar fuerza. Incluso, el mismo López Obrador abrió esta posibilidad en su conferencia mañanera; ahí pidió al Banco Central coadyuvar en el crecimiento económico para generar crecimiento y bienestar.

En habitual estilo, el mandatario arremetió: "Que los funcionarios del Banxico vean al pueblo y a la economía de las familias... que no estén pensando nada más en los financieros, que no sean empleados de los machucones de las finanzas y que sean representantes de México y del pueblo".

En el caso del Mandato Dual, algunos subgobernadores ya intuyen que esta alternativa podría presentarse en febrero, una vez que se inaugure el periodo ordinario de sesiones del Congreso; este tema también podría analizarse en las sesiones del Parlamento Abierto en donde se discutirá la controvertida iniciativa "Monreal" que busca que el Banxico compre el excedente de dólares en efectivo que no pueden repatriar algunas instituciones financieras.

El Mandato Dual ya cuenta con un referente en otros países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Suiza.

En lo que respecta al remanente del Banco de México, éste lo entrega al gobierno federal en abril, no obstante, se podría proponer que la fecha se adelante para enero o febrero de cada año y que se puedan hacer excepciones cuando ocurra alguna contingencia importante, tal es el caso de la actual emergencia sanitaria.

Así las cosas...

