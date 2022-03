Otra raya más al tigre de Gertz Manero

El uso faccioso de la justicia y la persecución olvidando la presunción de inocencia ha sido el sello característico de la 4T y su fiscalía, que de autónoma NO tiene nada.

En el circo mediático que intentaron hacer poniendo como protagonista al criminal confeso de Emilio Lozoya para acabar con los panistas que tanto odia el presidente, vimos un video sin fecha ni hora, editado según me cuentan mis fuentes, en el cual salen Rafael Caraveo, quien fuera el particular del ex senador Jorge Luis Lavalle, quien está injustamente en la cárcel desde el 10 de abril del 2021, y quien fuera particular del ex gober de Querétaro recibiendo quién sabe de quién y para qué dinero en efectivo.

Lavalle, a pesar de haberse presentado el juez quesque por riesgo de fuga lo encarceló y de Rafa Caraveo NADIE dice nada, siendo él quien recibe el dinero.

¿La razón? Juzguelo, usted mismo.









Rafael Jesús Caraveo Opengo

Campechano, contador público, abogado, con posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha (2016), con especialidad en fraude fiscal y prevención de blanqueo de capitales.

Entre 2013 y 2017 adquiere tres hoteles en Campeche (Casa Xukum, Casa jade galería y La vista San Lorenzo suites); 2 casas en el núm 20 y núm 21 de la calle Coaba, bosques de Campeche, y una universidad, sí leyó bien ¡una universidad! ITEC Magistratrus Escuela de Negocios.

En Instagram desde el 2014, este campechano, no ha tenido empacho en presumir sus viajes y extravagancias por el mundo.

Ojo eh, pues aunque no están para saberlo les cuento que como secretario técnico en el Senado su sueldo era menor a 100 mil pesos mensuales, nada despreciables, peeeero para este ritmo de vida, INSUFICIENTE.

Con decirles, que mandó a sus hijas entre el 2015 y 2016 a Overbrook Academy Boarding School en Rhode Island, escuela de legionarios de Cristo, donde asisten los hijos de las familias más ricas del mundo, baste decir que el costo del año escolar por estudiante es de más de un millón de pesos.

Las coincidencias del marranero, del lodazal en dónde se han revolcado para librar su responsabilidad es que su abogado es el Lic. Luis David Coaña Be, me dicen proporcionado por el despacho del actual abogado de Emilio Lozoya, el Lic. Miguel Ontiveros, (quien, además, fue su director de tesis).

Ah y como dato relevante el "señor" Caraveo y Milo Lozoya se presentaron a declarar el mismo día. ¡quiuboles! ¿no me cree? Aquí les dejo las pruebas.

Hoy el propio gobierno es quien está destruyendo el discurso contra la corrupción. Ahora bien, ¿a quién le echaran la culpa? a los neoliberales, a Felipe Calderón, a Peña, bueno a este NO, pues ya vimos que él anda en el amors tras haber pactado con la 4T.

¿Quiénes son, pues, los moralmente derrotados?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.