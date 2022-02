Otra más de la maestra Delfina

No me lo va a creer, pero el informe que entregará la ASF, todo parece indicar este domingo (fecha límite) –váyase por un pan, pues las penas con pan son menos–, vendrá sin los informes relativos a la SEP –sí, la dependencia dirigida por Delfina Gómez, la que siendo alcaldesa de Texcoco extorsionó a sus empleados–. ¡Así como lo está leyendo! Fueron omitidos, por presiones.

De acuerdo con mis fuentes, el deterioro de la ASF es desde hace años, pero ha escalado a niveles "alarmantes" con la llegada de Colmenares.

¡Como si el horno estuviera para bollos!

El pasado 11 de febrero, el DOF publicó un acuerdo mediante el cual se dio de baja, entre otras, la Auditoría de Desempeño 1514-DS, correspondiente a la evaluación de los resultados que ha tenido la política educativa de la SEP.

Según la ASF, dicha evaluación fue dada de baja por concepto de "recalendarización"; el pero es que los plazos legales del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización no permiten esta posibilidad, pues no existe en el marco jurídico aplicable.

Aunque no están para saberlo, dichas evaluaciones tienen más de un año realizándose, con la participación de la SEP; empero, posterior a la presentación de observaciones y resultados, los subsecretarios de Educación Media Superior y Superior, Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro, respectivamente, pidieron a Colmenares la reprogramación de dichas evaluaciones, lo cual, como le mencioné, era improcedente.

"En razón de los comentarios antes expuestos, respetuosamente las Subsecretarías de Educación Media Superior y Superior solicitan posponer la presentación del informe referido, agradeciendo incorporar las observaciones y/sugerencias expuestas", señalaron en el documento enviado el 5 de enero pasado, con 27 observaciones.

Vergonzosamente Colmenares se doblegó, dañando a la institución, tal y como puede observarse en la publicación del DOF del 11 de febrero

El actuar del auditor superior está en tela de juicio, pues mientras se está cediendo a la presión en las evaluaciones de política pública –en las cuales se hacen sugerencias– y en las auditorías de desempeño –donde se hacen recomendaciones–, la pregunta es qué pasará entonces respecto a las auditorías financieras.

¿Qué quisieron ocultar?

La eficiencia terminal (cada vez terminan menos personas la prepa) y concluir la carrera no garantizan tener capacidades para entrar al mundo laboral.

Súmele, además, que no han siquiera empezado con los trabajos para el nuevo modelo educativo.

A tres años de iniciado el gobierno, apenas están llevando a cabo las reuniones para delinearlo.

Detestan los modelos de competencias, pero ni siquiera han diseñado uno alternativo. Lo paradójico es que Juan Pablo Arroyo fue el impulsor del modelo de competencias en la Facultad de Economía de la UNAM y ahora reniega de ello.

Argumentan que la educación no debe verse con una finalidad de conseguir trabajo, sino humanista, pero no definen qué es eso.

Es decir, quieren llevar a las escuelas el dogma de las mañaneras. No importa que la educación no te ayude a mejorar tu calidad de vida material, mientras seas mejor humanísticamente. ¡Quihúboles!

Obvio, saldrán a decir que la recalendarizaron porque era para hacerla... "más mejor".

Por ser un órgano técnico de la Cámara de Diputados, se espera que la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por el diputado del PRI Pablo Angulo, tome nota sobre el tema.

Así pues, veremos de qué lado masca la iguana con Rubén Moreira y si en verdad es oposición y representante del pueblo o sólo es comparsa de AMLO, Morena y sus aliados, los impresentables del Verde y PT.

Es un escándalo...

A propósito de Santa Lucía, ¿sabían que la cancelación del NAIM nos costó 465 mmdp? Revisando la cuenta pública de 2019 y sumando las páginas 12 y 61, no fueron 331 mmdp. El capricho nos costó 134 mmdp más de lo que suponíamos. Todo está en documentos públicos y no hay una sola denuncia por corrupción ni carpeta de investigación alguna.

No Están Solos...

Es lo que en un video nos dijo el diputado panista Santiago Creel. En redes compartió un video asegurando que apoyará pro bono no sólo a Carlos Loret, sino a cualquier periodista que haya sido difamado o acosado por el gobierno. En entrevista, me dijo que cualquier periodista podría recibir su apoyo jurídico para emprender acciones contra las diatribas oficiales en la mañanera. Igualmente, respaldó la justificada e inédita manifestación que el martes hicieron los reporteros de la Cámara de Diputados, quienes gritaron por el respeto a la libertad de expresión y contra el asesinato de periodistas, pues sabe que para que un país sea democrático debe tener una prensa libre. Ah, por no dejar, también les cuento que Creel hizo otro video el miércoles respondiéndole a AMLO por alusiones en la mañanera, aclarándole asuntos relativos al desafuero de hace años.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora. *Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

