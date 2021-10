Óscar en Fotos, una década

El pasado dos de octubre, el Doctor Óscar Colorado, catedrático de la Universidad Panamericana, celebró su primera década como autor del blog ÓscarEnFotos que él mismo creó, alimenta y mantiene. Se trata de un espacio dedicado al análisis de la fotografía en general, sus autores, corrientes, libros y tendencias. Y es el mejor en su tipo.

Aquí unos números para dimensionar el valor y el tamaño de su esfuerzo y dedicación. El sitio referido cuenta con 865 artículos originales escritos por el profesor Colorado. El blog cuenta con 22 millones de visitas, de los cuáles 4 millones son usuarios únicos. No creo que exista otro espacio -con esas cifras- dedicado al análisis de la fotografía documental y artística producido en nuestro país y con influencia en toda Iberoamérica.

Óscar es Doctor «cum laude» en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Narrativa y Producción Digital por la Universidad Panamericana, Ciudad de México. También es el coordinador general de fotografía en el sitio Zona Zero donde conduce nuestro diplomado de fotografía en la materia.

A Óscar lo conozco desde hace un poco más de 10 años, justo cuando planeaba sacar a la luz su blog, hemos trabajado juntos en diversos proyectos y juntos conducimos el programa semanal de Imagen Líquida que hacemos para la radio digital de la Panamericana y que se transmite cada miércoles en vivo por Facebook Live a las 11 de la mañana.

El profesor Colorado es incansable, su día comienza a las 4:30 de la mañana y comienza a ordenar su jornada, prepara su clase, imagina y busca datos para su nuevo artículo, revisa qué libro de la semana nos recomendará por la radio y se da tiempo para ponerse al día en nueva tecnologías mientras produce un nuevo video para su reciente canal de YouTube donde ya tiene casi 30,000 suscriptores y 1.2 millones de visualizaciones del contenido que tiene en línea.

Como les contaba, es una máquina de producción inagotable, si bien es cierto, que hoy cualquiera puede tener un canal de YouTube, o su propio blog, también es cierto que no todos pueden competir o mantenerse, por eso es importante celebrar su primera década al aire. Hoy en día, el reto es mantenerse vigente, tener un espacio y construir comunidad, y eso es precisamente lo que el Doctor Colorado ha logrado.

Más de 25 años de carrera como docente universitario. Catedrático de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde dirige la Academia Audiovisual y el Departamento de Fotografía. Lo respaldan. Adicionalmente es autor ya de siete libros. "Grandes de la fotografía” (2020), “Ideas decisivas: 650 reflexiones fotográficas” (2016), “Fotografía 3.0 Y después de la post-fotografía ¿Qué?” (2016), “Instagram, el ojo del mundo” (2015), “Fotografía Artística contemporánea” (2014), “Fotografía de Documentalismo Social” (2013) y “El mejor fotógrafo del mundo” (2009) Entre otras aportaciones académicas, siempre con el rigor de la academia de alto nivel.

Óscar define así a su propio blog: “El 2 de octubre de 2011 nació este espacio, al que decidí bautizar como OscarEnFotos porque quería que tuviera una nota personal y fuera muy claro acerca de qué trata. En realidad inició como un espacio personal para escribir y compartir reflexiones e ideas acerca de la fotografía. También necesitaba un espacio donde guardar material de referencia o galerías de fotógrafos que me llamaran la atención. Eventualmente se convirtió en una fuente rápida y fácilmente accesible para que mis alumnos pudieran profundizar en temas vistos en clase”. Así pues, no me queda nada más, que felicitar calurosamente a Óscar por este gran esfuerzo e invitarlos a ustedes a que se asomen al sitio en www.oscarenfotos.com y naveguen por sus artículos y galerías para adentraste en el maravilloso mundo de la fotografía.







