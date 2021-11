Opciones para Arturo Herrera: ¿Banco Mundial, BID u OCDE?

¿Por qué retiró el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador la propuesta de Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México?

El martes 23 de noviembre, nos enteramos que desde agosto pasado el C. Presidente habría retirado la propuesta de Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, para ser gobernador del Banco de México...

"En agosto, el Ejecutivo retiró el nombramiento para hacerlo miembro de la junta (...) Y nosotros no hacemos otra cosa, sino aceptar la decisión", informó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, de acuerdo a Reforma.

Según Monreal, en un oficio se les notificó, sin explicar las razones, que el mandatario retiraba el nombramiento.

En efecto, el 16 de agosto, a través del oficio CP2R3A.-1757, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, comunicó a la senadora panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Tercera Comisión, que se retiraba la designación de Herrera "para efectos de engrosar el expediente".

¿Por qué diablos no se informó oportunamente de este asunto?

Espero que no haya sido por seguridad Nacional.

Apenas el 13 de julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había recibido la propuesta para designar a Herrera como Gobernador del Banxico a partir del 1 enero próximo.

Aquí el oficio firmado por el presidente mismo que fue publicado en la Gaceta Parlmentaria del 21 de julio de 2021, para la historia.

Aquel martes 13 de julio le preguntaronn al presidente en la mañanera si habría otros cambios en el gabinete, a lo que él respondió que no, que el cambio en Hacienda fue "muy importante porque se mantiene la armonía". Reiteró que Arturo Herrera "va a ser propuesto para gobernador del Banco de México. Arturo es una persona seria, responsable, un buen economista"...

Pero días después retiró la propuesta, misma que se guardó como si fuera un asunto de seguridad nacional.

Hoy ya no está....

Anteayer ante la información de Monreal, Arturo Herrera Gutiérrez comentó en cuenta de Twitter: que efectivamente "el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México".

¿Una semana antes?

Mala señal para alguien que le sirvió en su gobierno...

Y ayer en la mañanera, el reportero Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, pregunta:

-"El día de ayer trascendió un tuit del ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con motivo de que usted habría repensado su nombramiento para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México.

Preguntarle, ¿cuál sería su opinión de este mensaje que envió Arturo Herrera en redes sociales? y, a su vez, ¿cuál sería, en dado caso de ser así, la persona que usted tendría pensada para que presida la Junta de Gobierno del Banco de México, la que usted propondría?"

La respuesta de AMLO fue que, en efecto, "no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México, hoy o mañana vamos a enviar".

-"¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la que...?"-, lo inquiere el reportero..

"Pues queremos que participen mujeres", dijo AMLO, evadiendo la respuesta concreta.

-"¿Le perdió la confianza a Arturo Herrera, presidente?", le inquieren.

"No, no, es que tenemos que buscar siempre lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, es muy importante que sea Victoria Rodríguez".

Punto..

-"¿Le encontraron alguna irregularidad?", preguntan.

-"No, ninguna, lo que pasa es que queremos que siempre sean mejores y con hechos demostrar que se les da participación a las mujeres. Me ha tocado proponer a dos hombres y a dos mujeres.

Siguen las mujeres teniendo prioridad", concluyó.

O sea, la salida del ex secretario de Hacienda es un asunto de género.

¿Alguien le cree al presidente, con todo respeto?

¿Por qué engañó a su ex secretario de Hacienda? ¿qué pecado cometió?

¿Y sobre todo porque no informaron oportunamente?

Por último, le preguntan al presidente que si lo va a considerar para otro trabajo: "¿lo invitará a formar parte de su gabinete?"

La respuesta presidencial fue "Lo vamos a ver en su momento, no lo descartamos, pero no se va a resolver pronto."

Herrera está impedido para trabajar en el servicio privado. Así que los pronósticos laborales para Arturo Herrera serían:

i) Representante de México ante el Banco Mundial;

ii) Representante de México ante el BID;

iii) Embajador de México ante la OCDE.

Al margen...

Hay dos tuits inquietantes en la red, uno de la periodista Maricarmen Cortés quien dice que Victoria Rodríguez es "de muy bajo perfil y con dudas sobre su experiencia".





Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de @Hacienda_Mexico es la propuesta de @lopezobrador_ para encabezar @Banxico. De muy bajo perfil y con dudas sobre su experiencia pero será ratificada por mayoría de Morena en Senado y será la 1a mujer Gobernadora del Banco de México — Maricarmen Cortés (@mcmaricarmen) November 24, 2021

El de Pepe Yuste inquieta.

El peso pierde terreno, salta a 21.54 pesos por dólar. La propuesta de Victoria Rodriguez Ceja habla de una economista técnica, que ha sido subsecretaría de Egresos, pero con perfil bajo y poca experiencia monetaria para la gubernaturas de @Banxico — José Yuste (@joseyuste) November 24, 2021

En efecto, el índice del dólar está en su mayor nivel desde el 24 de julio del 2020 y el tipo de cambio está muy cerca del nivel máximo del año.

A López Obrador no le inquieta el tipo de cambio.; dijo que eso no es serio. "Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, externo, no tiene nada que ver con el nombramiento del gobernador del Banco de México, son otras cosas".

¿Cumple la próxima gobernadora los requisitos de ley?

No sabemos, pero aunque Morena tiene mayoría debe cuidar el cumplimiento de la ley.









