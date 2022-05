Nuestra Guardia Nacional en el ojo del huracán, exceso del uso de la fuerza

La tarde del miércoles 27 de abril, durante un operativo efectuado en la ex-Hacienda El Copal como parte de las acciones de prevención del robo de combustible -huachicol-, elementos de la Guardia Nacional (GN) dispararon "unilateralmente" con arma de alto calibre contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato que iban a bordo de una camioneta. En la acción murió Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años y quedó gravemente herida Edith Alejandra Carrillo Franco de 22 años de edad.

El hecho causó gran conmoción sobre todo en la comunidad universitaria.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo condenó los hechos "a consecuencia de disparos en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional", y exigió se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia.

¿Cómo fue?

En la versión de la Guardia Nacional (GN) explica en un comunicado emitido ese mismo día que sus guardias realizaban reconocimientos disuasivos contra el "huachicol" sobre el ducto de Pemex "Salamanca-León" y observaron dos vehículos estacionados en un camino de terracería.

Agrega que "sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este Instituto Policial".

Precisa el boletín que "un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía local, como fue informado horas después en el siguiente tuit:

#FGEInforma La FGE recibió la puesta a disposición del elemento de Guardia Nacional que presumiblemente disparó en contra de los estudiantes en Irapuato el día de ayer.



En el término legal será resuelta su situación jurídica. — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) April 28, 2022

Pero dos días después, el viernes 29 de abril, la fiscalía local trasladó el caso a la delegación de la fiscalía general de la República (FGR) por incompetencia, y ¿ésta formuló imputación a uno de los guardias por el delito de "homicidio calificado en grado de tentativa".

Y el sábado, el juez de distrito especializado Efraín Frausto Pérez, con las pruebas presentadas por la fiscalía federal decidió no vincular a proceso al detenido ordenando su liberación.

Reacción del rector.

Obviamente ello generó una gran indignación entre los familiares, amigos y la sociedad guanajuatense, pero en especial por el rector de la universidad.

"Nos sorprende que la imputación de la fiscalía General de la República haya sido por el delito de tentativa de homicidio, cuando fue privado de la vida uno de nuestros estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada", cita un comunicado el rector.

Y solicitó con firmeza justicia y que se realice una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la gravedad del ataque.

Los familiares del fallecido calificaron de indignante la resolución del juez.

Ante ello, la oficina de FGR en Guanajuato emitió un comunicado FGR DPE/1062/2022 que dice:

"Después de desahogar un importante número de actos de investigación científica, de campo y gabinete, así como diversas testimoniales, dentro del término constitucional el (MP) determinó contar con el sustento jurídico suficiente para solicitar audiencia inicial a fin de verificar la legalidad de la detención de Iván "N", lo que fue valorado y decretado por un Juez de Distrito (...) de manera favorable".

Precisa el comunicado que el MP "formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en razón del cúmulo legal razonable con que se contaba al momento".

Y ante la no vinculación a proceso, la fiscalía dice que está "en total desacuerdo de que se haya emitido auto de no vinculación a proceso en favor de Iván "N", quien fue puesto en libertad".

Concluye que la resolución será apelada.

Un día después el domingo por la tarde, -15 horas-, se realizó en el Centro de Justicia Federal la audiencia inicial contra el segundo elemento de la GN, se trata de un infante de Marina de la sexta región naval comisionado a la GN, quien está acusado por presuntamente asesinar a Ángel y herir a Edith Alejandra.

A la audiencia asistieron asesores defensores de las víctimas, cuatro estudiantes de la institución, así como funcionarios de la universidad estatal, además de los padres de las víctimas.

La Audiencia duró cerca de 6 horas y el juez Frausto Pérez, quien un día antes liberó a Iván "N", escuchó a la fiscalía exponer que en la descripción de los dictámenes criminalistas se informó que fue una bala del fusil calibre 7.62 la que se dividió en dos y lesionó a Edith Alejandra en el hombro derecho y a Yael en el cráneo, lo que le quitó la vida.

Esta vez no hubo comunicado de la FGR.

Pero los reporteros siguen el tema a detalle. Luciano Vázquez reportero de El Financiero escribe que" durante la audiencia inicial, se dio a conocer que este segundo elemento de la GN se encontraba en el contingente que atacó a los estudiantes, y en el que también había elementos del Ejército.

Agrega que "incluso existe la declaración de cinco elementos de la GN que señalan al imputado como quien disparó, cuatro declaraciones más de estudiantes que estuvieron en el lugar y vieron lo sucedido, así como la declaración del general a cargo del operativo - no sabemos el nombre del militar-, quien declaró que hasta "en cinco ocasiones" pidieron dejar de disparar.

Agrega la nota de Luciano que, de acuerdo a las declaraciones de elementos de la GN no hubo una orden para que se bajaran del vehículo ni para disparar. Menos aún para perseguir a los estudiantes, ya que la GN tiene prohibido realizar persecuciones.

La FGR solicitó vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio del joven fallecido y por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de otros tres jóvenes que viajaban en el mismo vehículo.

El señor juez penal concedió la ampliación de término, determinando prisión preventiva para el segundo imputado, y será este viernes 6 de mayo cuando se determine si se vincula o no a proceso.

En tanto, en la Ciudad de México la GN a través de un segundo comunicado informó que la investigación en torno al caso sigue abierta, que reiteran su compromiso de que no habrá impunidad en este hecho "y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos".

Precisan que tanto los guardias, los vehículos y las armas "han estado disponibles para el momento en el que sean requeridos por el Ministerio Público, autoridad responsable de realizar las pruebas periciales necesarias".

No nos dicen cuántos guardias participaron en los hechos lamentables, ni cuántos disparos hubo. Tampoco nos dicen quiénes han sido llamados a declarar.

Alejandro Encinas alzó la voz.

La indignación por la libertad del IVAN "N" fue de tal magnitud que el mismísimo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas alzó la voz llamando a garantizar el acceso a justicia.

"Conminamos a las autoridades competentes e involucradas (léase FGR y GN) intensifiquen sus esfuerzos para la localización, detención y presentación de todos los elementos de Guardia Nacional que presuntamente estén implicados en los hechos".

La CNDH abrió el expediente de queja CNDH/2/2022/3962, precisando que "Las acciones de las autoridades deben estar encaminadas a su cumplimiento para evitar conductas indebidas y contrarias a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza que rige la actuación de la GN".

Como era de esperarse, el tema llegó a la mañanera del lunes dos de mayo.

Cynthia Cerda de canal 11, le pregunta al presidente.

"Primero, el juez determina el auto de no vinculación a proceso por lo cual hay indignación por parte de la familia, la propia universidad ya se ha pronunciado".

"También está la parte en el que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se pronunció también diciendo que va a representar a la familia, no va a aceptar este argumento para indagar en los hechos";

i) Cómo es este protocolo de que un elemento de la Guardia Nacional puede disparar?

ii) ¿En qué circunstancias se dieron los hechos?

López Obrador evita dar detalles del protocolo del uso de la fuerza, y es evidente que está informado de todos los detalles, sin embargo, apenas dedica dos minutos al tema. No le gusta que se hable mal de la GN. Pero expresó que el caso es lamentable, envió condolencias y pidió a los familiares que tengan confianza porque no habrá impunidad.

De hecho, el presidente aportó datos, dijo que "luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven; se detiene a otro elemento, que presuntamente es el responsable, (y que) ya está detenido".

Todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo, dijo categórico.

-¿Cuántos elementos están involucrados? -, le preguntan...

"Pues los que hayan participado, señaló. Agrega "en este caso se habla de los dos que dispararon. Pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó; por lo mismo, tiene que estar sujeto a proceso".

Eso es lo que puedo comentarles concluyó y se comprometió a informar.

Este asunto de Guanajuato ha sido poco trasparente.

Las autoridades involucradas no han informado correctamente, no son claros, la GN dijeron que había participado "un elemento", quien de "forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas".

El único comunicado de la FGR es escueto y de parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni siquiera comunicado emiten. Antes, en estos casos sensibles elaboraban una tarjeta informativa, ahora guardan silencio.

En todos los comunicados sea habla de un detenido Ivan "N" que NO fue vinculado a proceso, y gracias a los medios locales sabemos que hay detenido, pero sin vinculación, aún.

Más allá de lo que determine el juez, evidentemente hubo una violación de la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, se debe usar la fuerza letal sólo de manera excepcional, y sólo en caso de repeler neutralizar la agresión.

Los estudiantes no traían armas ni nada que se le parezca, por lo que estamos ante una presunta ejecución.

Además, no es la primera vez que sucede, aunque la GN no lo reconozca a pesar de más de 400 quejas que se han presentado ante CNDH. Sólo reconoce un caso dice Manú Ureste en Animal Político, 4 de mayo.

Lo que se pide es solamente aplicar todo el peso de la ley.

No puede decir que los jóvenes estudiantes estaban en el lugar equivocado; eran muchachos que se dirigían a una vivienda de estudiantes que está próxima al campus universitario, y seguramente al divisar a las camionetas de la GN se asustaron y se fueron precipitadamente, ¡cualquiera!

Gran movilización y enojo de la sociedad

Cientos de estudiantes universitarios inundaron las calles de la capital exigiendo justicia.

El recorrido de este martes dice Reforma inició al grito de "La Guardia no me cuida, la Guardia es asesina", además se escucharon otras consigas como: "Ángel no murió, la Guardia la mató"; "Una placa no es licencia para matar", "Ni una más, ni una abeja asesinada más"; entre otros reclamos.

Veremos qué determina el c. juez penal.

El C. presidente se comprometió a dar toda la información, pero ha evitado hacer cualquier crítica a la institución policial conformada en la mayoría por militares; teme quizá que este asunto dañe a su proyecto de la que la GN sea incorporada al Ejército, obviamente requiere una reforma constitucional y no tiene los votos.

El asunto es delicado como lo publicó Pablo Ferri en el madrileño El País, "La muerte a balazos de un estudiante a manos de la Guardia Nacional pone el foco sobre la corporación...".

¿Y qué ha dicho el general Rodríguez Bucio?

Ha guardado prudente silencio.

