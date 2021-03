NoNormalices, no te acostumbres

Me dijo Adriana Dávila: el gobierno de la 4T que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado en la normalización de la violencia, la crisis económica y de la salud, y en la división del país, la venda perfecta para invisibilizar y callar a quienes más han llevado las de perder en esta administración... las mujeres, que son el 50+1 de la población y de la lista nominal del INE.

Ante este panorama, y por las elecciones más importantes que vamos a vivir, la diputada del blanquiazul e integrante del 50+1, anda promoviendo un súper reto: propone –para seguir leyendo les propongo que se sienten cómodamente– que dejemos de normalizar la violencia hacia las mujeres, que no nos acostumbremos a vivir sin estancias infantiles o que veamos con normalidad la falta de medicamentos. Esto no es normal, no debemos de normalizarlo. Así pues, y como el presidente, me dice, ni nos oye ni nos ve, pero sobretodo no va en la boleta, les pide a todos los candidatos de todas las fracciones sumarse al reto y comprometerse con las mujeres. ¡Quihúboles! Y a los ciudadanos y ciudadanas no sólo no normalizarlo, sino exigirles y sólo votar a quienes se comprometan.

AMLO, el violentador más grande del país

La legisladora originaria de Tlaxcala subraya que la llegada a la presidencia de López Obrador resultó todo un balde de agua fría para las mujeres en el país.

"AMLO es el violentador más grande que tenemos en este país y el ejemplo de un macho, que además ha puesto en marcha toda una maquinaria de normalización de las violencias de las que son víctimas las mujeres a diario".

"Hemos normalizado que cada día en México maten a 11 mujeres por el solo hecho de ser mujeres y no, no son un número más; por cada asesinada hay una familia de luto, un hijo huérfano, una madre o un padre que lloran o buscan a su hija".

Ante esta cifra la cuestiono: ¿Adriana, son 11 o 12? "Ése es otro problema, la opacidad de la 4T, pues al cuestionarlos sobre las cifras exactas de violaciones, mujeres desaparecidas o niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, me han contestado bajo el argumento de que las llamadas mañaneras son un "ejercicio de rendición de cuentas", cuando detrás de ese telón sólo hay un ejercicio propagandístico".

Mujeres, sometidas por los bolsillos

La pandemia no ha sido la única causa de que la gente ya no tenga dinero en sus bolsillos, sino, asegura Adriana, también ha sido porque ahuyentaron la inversión con la cancelación del NAIM, ya que el gobierno de la 4T no ha logrado o no ha querido entender que es la iniciativa privada la que genera los empleos y no el gobierno.

"Al igual que en el tema de inseguridad, las mujeres son las que hemos salido más desamparadas, por lo menos el 50.1% de los hogares mexicanos tiene a una mujer como sostén familiar. Y ningún mexicano, pero en este caso hablamos de las mujeres emprendedoras, ha recibido ayuda para salvar sus micro y pequeñas empresas".

"Otro ejemplo son las estancias infantiles, espacios que ayudaban a las mujeres y las cuales también acabó la 4T bajo la excusa de que había "corrupción", misma que nunca fue comprobada y que no hizo más que poner en riesgo a los menores de edad, pues la evidencia apunta a que la mayoría de casos de abuso sexual se dan en los hogares por personas cercanas.

Así pues, las mujeres pasaron de depender económicamente de un hombre que te puede maltratar, a un gobierno violentador que hoy te tiene detenida, amarrada y sometida porque depende de lo que te dé, lo cual me parece más grave. López Obrador quiere a las mujeres abnegadas en sus casas".

Pandemia,como "anillo al dedo"

"La pandemia de coronavirus le cayó a AMLO, como él mismo lo dijo, como "anillo al dedo", al invisibilizar otros problemas en el sistema de salud. Hoy en día el Sistema Nacional de Vacunación no existe, lo que pone en riesgo que otras enfermedades ya erradicadas vuelvan a brotar, como el sarampión. Otra piedra fue la desaparición del Seguro Popular, que no ha hecho más que saturar al IMSS o al ISSSTE, y si antes te daban cita en tres meses, ahora es en un año. Y súmale la desaparición del fondo de gastos catastróficos de aquellos padecimientos que generan un tsunami en la familia, como lo es el cáncer, pues es difícil de atender. Este fondo también fue desaparecido bajo la premisa de que guardaba corrupción, pero está costando la vida a cuatro niños con cáncer al día... lo mismo con Fucam".

Unidad y acabar con la normalización

"Las elecciones del próximo 6 de junio son una gran oportunidad para dejar de normalizar estas crisis. No debemos acostumbrarnos".

"Esta elección va a poder cambiar el destino de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes; las micro, pequeñas, medianas empresarias que lo que quieren es una mano que las auxilie, por lo que hay que exigirle a los políticos de todas las banderas que atiendan estas grietas, empezando por dejar atrás la división y empezar a alzar la voz, pues no hay luchas ajenas".

"La generación de la unidad es lo que tenemos que luchar, porque además va a ser la más difícil de resolver".

Candidatos del PAN, PRI, Morena, Verde, MC, PT, PES, Fuerza por México, Redes Progresistas y PRD, ¿quién acepta el reto?

Por cierto

LM.- No vas en la lista para ser reelecta. ¿Tienes algo que decirle a Marko Cortés?

AD.- Aaaay no, todavía no.

LM.- ¿Te vas a ir del PAN?

AD.- Nunca en mi vida; al contrario. Ante lo que está sucediendo en el país, estamos obligados a dar las batallas internas y externas. Como partidos, hay que ver qué estamos haciendo bien y no refundarnos, sino reconstruirnos para que con toda calidad moral salgamos a exigir a los gobiernos que no están haciendo bien las cosas. Y si algo tenemos las mujeres, hoy especialmente, estos dos últimos años, es que hemos perdido el miedo muchas de nosotras y nos negamos a acobardarnos".

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

